Почему Нестеров уходит в ЦСКА, и как «Сент-Луис» подписал Костина

Обозреватель «Советского спорта» оценивает контракты, которые были подписаны в НХЛ за последние сутки.

Во-первых, всех потряс восьмилетний договор «Эдмонтона» с капитаном Коннором Макдэвидом на $100 млн. Все логично: набрал парень 100 очков в минувшем сезоне – получай 100 лямов.

Вообще в истории НХЛ было только пять случаев, когда хоккеист подписывал контракт, который зашкаливает за $100 млн. Вот они:

- Александр Овечкин - $124 млн на 13 лет;

- Ши Уэбер - $110 млн на 14 лет;

- Сидни Кросби - $104 млн на 12 лет;

- Илья Ковальчук - $100 млн на 15 лет.

Макдэвид будет зарабатывать $12,5 млн в год, и он станет самым дорогим хоккеистом мира. Правда, это случится только через сезон, а в будущем чемпионате Коннор продолжит получать $0,925 млн по контракту новичка.

Вообще «новый Гретцки» мог подписаться и на $14 млн за сезон. Все считали, что Макдэвид достоин максимальной зарплаты. Но игрок сделал небольшую скидку своему клубу, чтобы оставалось больше места в платежной ведомости. Ведь нужно также подписать его партнера по звену Леона Драйзайтля, а цена этого игрока – в районе $8 млн за сезон.

КОНЕЦ РУССКОЙ КОМПАНИИ

Во-вторых, Алекс Гальченюк подписал трехлетний контракт с «Монреалем» на $4,9 млн в год. Это не так много, потому что сторона игрока изначально хотела получить семилетний договор на $49 млн. Но навалились травмы, у Гальченюка упала статистика…

Да и вообще генменеджер «Канадиенс» Марк Бержевен решил разогнать русскоязычную компашку в своем клубе. Ему не нравилось, что игроки организовались в одну группу и слишком весело проводили время. А теперь следите за руками:

- защитник Михаил Сергачев обменян в «Тампу»;

- защитник Алексей Емелин ушел в «Вегас» на драфте расширения, оттуда попал в «Нэшвилл»;

- форвард Александр Радулов ушел в «Даллас», хотя имел аналогичное предложение от «Монреаля»;

- защитник Андрей Марков до сих пор не подписан;

- американский форвард белорусского происхождения Алекс Гальченюк оставлен, но не на такие большие деньги;

- форвард Никита Щербак играет в низших лигах и неизвестно, когда будет поднят наверх;

- наконец, защитник Никита Нестеров, разбитной парень и заводила, вообще не получил квалификационное предложение. Он решил продолжить карьеру в КХЛ. Ожидается, что контракт на три года с ним заключил ЦСКА.

МИЛЬШТЕЙН: В «СЕНТ-ЛУИСЕ» СДЕРЖАЛИ СЛОВО

Наконец, российский форвард Клим Костин стал свободен от обязательств перед московским «Динамо» - и первым из игроков первого раунда драфта-2017 заключил трехлетний контракт новичка с клубом НХЛ, то есть с «Сент-Луисом». Костин, как и Макдэвид, будет получать $0,925 млн за сезон.

- Клим очень доволен, что его выбрали «Блюз», и в клубе сдержали слово, - рассказывает агент игрока Дэн Мильштейн. – Генменеджер «Сент-Луиса» за день до драфта посмотрел Костину в глаза и сказал: «Если я тебя завтра возьму на драфте, подпишешь контракт новичка?» Клим без раздумий ответил: «Да, конечно».

Сразу после драфта мы ненадолго зашли в офис «Блюз» в номере отеля. Заполнили документы, пообщались. Генменеджер сказал, что пришлют контракт уже во вторник. Но мы не могли ничего делать, пока не расторгнут договор Костина с «Динамо».

- Его на драфте вообще могли выбрать шестым, а не 31-м. Почему это не произошло?

- Клим проходил собеседования с командами, кто выбирал с 6 по 18 место. Мне звонили генменеджеры и просили гарантию, будет ли расторгнут контракт в КХЛ. Но я давал 95 процентов, потому что в те дни только летали слухи. Официально еще ничто не решилось. Поэтому многие команды испугались «русского фактора». И я не помню ни одного россиянина с действующим контрактом в КХЛ, кого брали на драфте НХЛ в первом раунде.

- Как говорят в «Сент-Луисе», «Костин – это рабочая лошадка». Какая у него будет роль в команде?

- Клим поедет в НХЛ и будет доказывать себя в любой роли. Да, он – пахарь. Этот парень жил у меня в Мичигане с февраля, когда его прооперировали в Германии. Каждое утро Клима забирали в семь утра, и он не возвращался домой до четырех. Ездил на процедуры к физиотерапевту, работал с тренером, проводя по две-три тренировки в день – и катание, и спортзал.

Но Костин – не жадный. Не эгоист на льду. Не только умеет сам забивать, но и пасы раздает, трудится на команду.

- Есть особенности в его контракте?

- Это стандартный договор новичка. Но предусмотрены определенные бонусы. Их получают не все, но вот у Артемия Панарина и Никиты Зайцева были вписаны серьезные суммы. Клим тоже может получить премиальные за голы, передачи и так далее.

- А если он возьмет «Колдер Трофи», став лучшим новичком лиги?

- Да, это тоже есть. Бонус за этот приз составит 212,5тысяч долларов. Но общая сумма премиальных не должна превышать 425 тысяч. А еще есть бонусы, которые платит не команда, а лига. Если ты входишь в топ-10 бомбардиров, то игрок автоматом получает $1,75 млн.

- Всегда нужно мечтать о чем-то нереальном. Может ли Костин замахнуться на такой же контракт как у Макдэвида, когда проведет первые два сезона в лиге?

- Кто-то берет контракт-мостик, кто-то подписывает сразу долгосрочный договор. У каждого есть своя стратегия. Сейчас книга Костина пуста, и он сам будет писать свою историю. Понятно, что Коннор Макдэвид – это игрок поколения. Но Клим идет к своей цели шаг за шагом. Вот сейчас надо закрепиться в основе «Сент-Луиса». Тарасенко, Дацюк и другие начинали с третьего-четвертого звена. Зарабатывали игровое время, показывали себя…