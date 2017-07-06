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«Мужчины не смогут проехать мимо!» Вы просто обязаны следить за «Шелковым путем»

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Мужчины не смогут проехать мимо!» Вы просто обязаны следить за «Шелковым путем»
Фото: Ралли «Шелковый путь»

«Советский спорт» пообщался с организаторами и главными звездами ралли-рейда «Шелковый путь» за сутки до старта гонки.

Сегодня в «Лужниках» было суетно. И дело даже не в подготовке стадиона к чемпионату мира, которая идет полным ходом. Мимо строящихся объектов, временных заборов и рабочих с открытыми от удивления ртами, проезжали гоночные автомобили, да такие, каких ни на одной российской трассе не встретишь.

Это ралли-рейд, детка

В Москву приехали лучшие ралли-рейдеры планеты. 6 июля в «Лужниках» проходили последние формальности – административная проверка, а уже 7 июля на Красной площади стартует седьмое издание ралли-марафона «Шелковый путь», который свяжет главный город России и древнюю столицу Китая Сиань, заглянув по пути в Казахстан и оставив позади пылающую пустыню Гоби.

- Мы стараемся разнообразить маршрут и расширять географию гонки. Три страны на пути отлично для этого подходят. В Москве есть место, идеально подходящее для старта – Красная площадь. Но город финиша по предложению наших китайских коллег по сравнению с прошлым годом мы решили сменить. Сиань – удивительный, древний и красивый город. Всем, кто доберется до финиша будет очень интересно побывать там, - обещает руководитель ралли-рейда и экс-пилот команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин.

Гонка пройдет по трем странам, растянется на 9 599 километров, разделится на 14 этапов лишь с одним днем отдыха. Почти половина маршрута – это не дороги общественного пользования, а самое настоящее бездорожье – спецучастки.

- Сегодня с утра я говорил об этом со спортивным директором. Это ралли действительно самое сложное из тех, что существуют на сегодняшний день. Это не просто гонка – это приключение. Мы горды тем, что организовали его. Мы понимаем, что до последнего километра, до последней минуты все может случиться. Здесь сейчас собрались сильнейшие гонщики, - говорит заместитель Чагина Фредерик Лекиен.

Победит сильнейший

Почти четыреста участников представляют 35 стран мира. В 2017 году на «Шелковом пути» собирается действительно звездный состав, который вряд ли уступит по именам легендарному «Дакару».

- В этом году очень много сильных участников, например, команда Mini. Это одно из крупнейших мероприятий в мире – организаторы сделали все, чтобы у нас была интересная борьба. В России, Казахстане и Китае очень сложные этапы – мой главный соперник – трасса. Если вы смотрите в зеркало заднего вида – вы рассеиваете внимание и теряете концентрацию. Пустыня и пески – вот мои главные конкуренты, - признается прошлогодний победитель в классе внедорожников Сириль Депре из команды Peugeot.

Есть звезды и из нашей страны, естественно, - в классе грузовиков, где главным фаворитом станет команда «КАМАЗ-мастер» - самая успешная команда в ралли-рейдах в XXI веке. Часть пути пройдет по родным для наших гонщиков местам, но в остальном шансы участников будут равны.

- Пустыня Гоби не прощает ошибок. Все пилоты отлично подготовлены и автомобили почти на одном уровне. Выиграет тот, кто потеряет меньше времени. У нас очень матерый экипаж, а штурман у меня один из самых опытных. Это и будет наше преимущество, - уверен триумфатор 2016 года в грузовиках Айрат Мардеев, двукратный победитель «Шелкового пути.

Но и ему придется несладко, ведь конкуренцию составит самый быстрый из наших соперников, голландец Жерар Де Рой, который в Москву привез новый автомобиль на независимой подвеске.

- Я не уверен, что я смогу выиграть эту трассу. Она новая и сложная. Я покажу хороший результат, но не факт, что смогу победить, - скромничает голландец.

Всех пугает пустыня Гоби. Но будут в гонке и люди, для которых она – как дом родной. Много раз покорял песчаные дюны Гоби лучший китайский раллист 2016 года Вэй Хан. Он настолько уверен в себе, что даже согласился рассказать соперникам один из секретов успешного прохождения пустыни.

- Все пилоты обладают огромным опытом – им не надо давать советы. Я много раз был в пустыне Гоби. Если ты умеешь контролировать давление в шинах – у тебя будет преимущество. Это очень важный момент.

Розы пустыни

Звезды звездами, но основное внимание будет приковано не к ним. На старт выйдет чисто женский экипаж во внедорожной классификации во главе с пилотом Марией Опариной. В прошлом году она проехала «Шелковый путь» со штурманом-мужчиной. Теперь попробует преодолеть почти десять тысяч километров в компании с девушкой.

- Особый интерес вызывает, когда в ралли-рейдах участвуют женщины, да еще и успешно доезжают до финиша. В прошлом году Мария Опарина продемонстрировала, что это возможно. Тогда штурманом был Александр Терентьев. Но в этом году будет чисто женский экипаж. Уверен, если девушки вдруг встанут на участке, мужчины не смогут проехать мимо. У них отличные шансы доехать до финиша – их багги до конца их довезет, уверен сам Владимир Чагин.

Гоночные автомобили уже прошли все проверки и томятся в ожидании на Васильевском спуске у самого Кремля. Завтра – в закрытом парке. Завтра зарычат моторы и колеса унесут их в сторону Поднебесной, где через две недели свершится история.

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