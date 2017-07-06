«Россия перешла все границы»: чем были возмущены гости Кубка конфедераций

Die Welt опубликовала подробный материал о том, как была организована система безопасности во время недавнего Кубка конфедераций в России. «Советский спорт» в кратком переводе пересказывает главное.

Масштабное присутствие сотрудников правоохранительных органов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и в Сочи начинается в аэропорту и заканчивается на стадионе. Для контроля людей и транспортных средств применяются сканеры и другое современное рентгенографическое оборудование. В одной только Москве уровень безопасности повышается за счет нескольких тысяч дополнительных камер, существенных ограничений движения наземного транспорта и ношения оружия по всей стране. Команды находятся под охраной вооруженных до зубов сотрудников элитных спецподразделений, футболисты передвигаются в сопровождении бронированного автотранспорта.

Издание цитирует главу службы безопасности ФИФА Гельмута Шпана, который говорит, что вокруг каждого стадиона расположено по четыре кольца безопасности - в каждом из них происходит свой досмотр.

Россия в этом перешла все границы разумного. По крайней мере, в мире такого никто не видел. Еще более неожиданными для авторов статьи стали меры, предпринятые загодя, еще перед турниром: с их помощью удалось изолировать или заставить замолчать не только террористов и склонных к агрессии футбольных фанатов, но и критиков и политических оппонентов. Президентский указ, согласно которому ФСБ может запретить или разогнать любой митинг или демонстрацию, официально был задуман как инструмент по обеспечению безопасности в ходе проведения футбольных турниров. И только потом стало понятно, насколько расплывчатыми могут быть границы, пишет немецкое издание.

С российской точки зрения, здесь важен результат:

- Сегодня не существует непосредственной угрозы для участников и гостей, - не без гордости замечает высокопоставленный сотрудник ФСБ Алексей Лаврищев. Его команда, напоминает Die Welt, обеспечивала безопасность в ходе Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Русским удалось минимизировать активность террористического подполья на Северном Кавказе. Многие джихадисты начиная с 2014 года уехали на Ближний Восток, большая часть террористических ячеек была ликвидирована. Для спецслужб, замечают авторы, терроризм представляет собой самую актуальную тему. Однако после инцидентов в Марселе в ходе ЧЕ-2016 по футболу снова актуальной стала и тема противодействия агрессивным футбольным болельщикам.

По всей видимости, русским удалось пока справиться с этой проблемой, говорится в статье. Вице-премьер Виталий Мутко пообещал ФИФА сделать все возможное для того, чтобы предотвратить инциденты, подобные марсельским.

В ближайшие месяцы ожидается интенсификация сотрудничества с британскими ведомствами. Как и в ходе игр во Франции, по информации издания, нескольким сотням английских фанатов и на этот раз было отказано в выезде. Свой вклад должна внести и ценовая политика: если местный фанат заплатил за билет около 18 евро, то иностранец раскошелился на сумму в 6, а то и в 10 раз больше, пишут авторы.

Следующим препятствием становится так называемый фанатский ID. Билеты, поясняет издание, персонифицируются и продаются вместе с так называемым фанатским паспортом. Хотя он и освобождает болельщиков от необходимости получать визу, однако открывает спецслужбам доступ к личным данным, таким, как нарушение закона в прошлом. Футбольным хулиганам, по российским законам, грозят серьезные тюремные сроки.

Как замечают авторы публикации, по некоторым данным, местные футбольные фанаты были предупреждены о том, что не стоит пытаться устраивать погромы, аналогичные французским. В последнее время, пишет издание, хорошо организованные, профессионально обученные и не пугающиеся представителей СМИ футбольные хулиганы избегают публичных комментариев. Еще в начале года один из агрессивных фанатов радовался: «Каждый из нас рад, что ЧМ пройдет в России. Никуда не надо ехать, чтобы повеселиться». Другой обещал, что на английских болельщиков обязательно будут организованы нападения.

По мнению Гельмута Шпана, до этого все-таки не дойдет:

- Несомненно, следует обозначить границы дозволенного для этих лиц. Я уверен, что российские ведомства здесь сработают профессионально. Вызов состоит в соблюдении баланса: обеспечение безопасности при минимально возможных ограничениях. Кубок Конфедераций становится генеральной репетицией (предстоящего ЧМ) и в этом смысле, - говорит представитель службы безопасности ФИФА.