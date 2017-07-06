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«Его кожаный комбинезон был разорван от плеча до талии»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Его кожаный комбинезон был разорван от плеча до талии»
Фото: Gettyimages.ru

Один удар – и нет двух фаворитов, или как «Тур де Франс» лишился звезд

«МЫ В ХОРОШИХ ОТНОШЕНИЯХ С ПЕТЕРОМ, НО МНЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ ПОГОВОРИТЬ С НИМ»

Это произошло за 200 метров до финиша четвертого этапа, который проходил между городами Мондорф-ле-Бен и Виттель. Марк Кэвендиш перед самым финишем выскочил справа от Петера Сагана. Хотел его обойти, это нормальная ситуация, а британец часто так делает. Но Саган выставил плечо, а затем ткнул локтем Марка. Тот завалился в барьер, в него тут же врезался первый велосипедист, затем второй… В общем, в завал попали 20 человек.

Марк лежал на асфальте, стоная от боли и бессилия. Он вынужден был лишь беспомощно смотреть на спины уносящихся к финишу участников «Большой петли».

Кавендиш поднялся, держась за правое плечо. Его кожаный комбинезон был разорван от плеча до талии. Марк придерживал правую руку, на которой была видна рваная раной. Подъехала скорая, гонщика усадили в карету и увезли. Позже, уже в клинике городка Виттель, врачи диагностировали у него перелом лопатки и множество не слишком серьезных травм. Стало ясно, что «Тур де Франс» для британца закончен. Однако Марк проявил себя истинным джентльменом, не дал захлестнуть себя эмоциям.

«Очевидно, что я разочарован. Я был в хорошем состоянии, чтобы бороться за победы, и мне действительно грустно покидать Тур, на котором я построил всю карьеру. Мы в хороших отношениях с Петером, но я не поклонник таких действий на финише. Мне бы хотелось поговорить с ним», - сказал Кэвендиш.

«ТУТ ЕСТЬ НЕМНОГО МОЕЙ ВИНЫ»

Петер Саган не совсем согласен, что именно он послужил причиной падения Марка, хотя извинения старому сопернику принес.

«Тут есть немного моей вины. Я знал, что Марк остался позади и пытается обогнать меня справа. Но у меня не было возможности среагировать и уйти влево – он просто въехал в меня, а потом в барьеры. Случилось касание – и он упал. Мы друзья и коллеги, я прошу прощения – надеюсь, Марк скоро поправится», - произнес традиционные в таких случаях слова Саган.

Хотя и вправду, сложно сказать, есть ли в инциденте вина словака? Если посмотреть повтор, то, кажется, что Кавендиш не справился с управлением и стал падать еще до того, как Саган его отпихнул.

Кстати, надо отметить, что на этом этапе Петер финишировал вторым, но из-за столкновения получил штраф 30 секунд, который откинул его на 115-е место. Но на этом неприятности словака не закончились. Судейское жюри во главе с главным комиссаром гонки Филиппом Марьеном посчитало, что это слишком мягкое наказание и сняла его с Тура с формулировкой: «За создание серьезной опасности для коллег на последних метрах гонки».

«Перед Туром мы предупредили гонщиков, что будем особенно внимательно следить за борьбой. Решение об отстранении Сагана далось нелегко, но это только начало Тура, и самое время установить наши рамки. Речь шла не о Сагане, а о том, что сделано на трассе. Вероятно, что это было намеренно и это почти похоже на удар соперника. Повторю, мы говорим не о Сагане или Кэвендише – на их местах мог быть кто угодно, имена для нас не имеют значения», - прокомментировал решение Жюри Филипп Марьен.

СНИСХОЖДЕНИЯ НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ

На следующий день Судейское жюри «Тур де Франс» отклонило апелляцию велокоманды Bora-Hansgrohe на дисквалификацию Петера Сагана.

Саган отметил, что вынужден принять вердикт, хотя не согласен с ним, и еще раз пожелал Кэвендишу скорейшего выздоровления.


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