«У нас только два частных клуба - «Спартак» и «Краснодар». Мутко - о лимите

Кубок мира с сентября начнет путешествовать по России, почему уже сейчас «Лужники» - прекрасны и что будет с новым лимитом после ЧМ-2018 – ответы на эти и другие вопросы в материале «Советского спорта».

КОСМОС

В четверг на «Лужниках» был объявлен маршрут тура кубка чемпионата мира 2018 года. Об этом событии вы должны знать три главные вещи. Первая: собственно, сам маршрут. Тур начнется 1 сентября и продлится до зимы 2017 года, охватив 15 городов. А в мае 2018 кубок побывает еще в девяти городах.

Записывайте маршрут: Красноярск, Омск, Челябинск, Уфа, Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тула, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар, Сочи, Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Москва.

Вторая вещь: «Лужники» уже сейчас бесподобны. Кресла на стадионе удобнее, чем диван, на котором я сплю. А поле выглядит так, будто на него сейчас выбежит Андрей Аршавин и расскажет о великолепных и мягких английских газонах. Отдельный респект человеку, придумавшему расцветку кресел. Красный, бордовый и бежевый так прелестно еще никогда не переплетались.

Кресла на Лужниках удобнее, чем у меня дома pic.twitter.com/rswpE3DE5E — Артем Терентьев (@TemaNegr) 6 июля 2017 г.

И третий пункт: когда на «Лужниках» можно будет посмотреть футбол? Отвечает Виталий Мутко.

- Хоть сегодня, стадион готов, - улыбнулся глава РФС. - Осталось благоустроить территорию вокруг. Здесь будет очень удобная логистика: и железнодорожный транспорт, и канатная дорогая с Воробьевых гор, и другой транспорт. Коммуникация будет очень хорошая. Думаю, в октябре работы будут завершены. И в ноябре торжественно откроем стадион матчем сборной. Уже идут переговоры. Бразилия? Нет, с ней, скорее всего, сыграем в марте. Мы близки к договоренности.

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Спрашивали Виталия Мутко не только о «Лужниках». Благо рассказчик из него прекрасный. В частности, интересовались судьбой системы для видеоповторов, задействованной на Кубке конфедераций. Можно ли будет ее оставить?

- Это вы генерального секретаря УЕФА, он ведь тоже сюда приехал, потрясите, - ловко начал Мутко. - Мы сделали предложение, готовы оставить необходимое оборудование от Кубка конфедераций и заплатить за него. Но, к сожалению, в полном объеме нам его точно не оставят. Большую часть аппаратуры будет демонтирована и перевезена на следующий турнир. Сейчас идет эксперимент, нам разрешили в нем участвовать. Есть и другие компании, готовые делать эту систему. Ведем с ними переговоры, попробуем решить вопрос. В принципе, эксперимент получил положительную оценку. Но есть еще очень много работы, которую необходимо сделать, чтобы ни у кого не осталось вопросов.

И, конечно, спросили про лимит. В среду было объявлено, что с сезона-2018/19 он изменится: ограничиваться будет только заявка на сезон. Учитывая, что самым обсуждаемым вариантом был лимит по схеме «10+15» (10 иностранцев в заявке, каждый из которых может одновременно играть в матче РФПЛ), ожидалось, что его и примут. Получается, лимит, несмотря на не иссякающую веру в него Мутко, слова президента и лидеров некоторых партий, будет смягчен?

- Нет. Вы всегда выхватываете какие-то слова из контекста. Сейчас вам всю объясню, - сказал Мутко, а мы проверили количество зарядки на диктофонах. - Та же проблема, что и у нас, была у Германии в 2000-м году. Когда у страны есть проблемы – не из кого набирать сборную, все начинают с жесткого лимита. Мы его жестким не делали. Схема «6+5» - это не жестко, вот в Китае – жестко, только три иностранца могут играть. Лимит мы ввели для того, чтобы дать практику российским футболистам. Чтобы у сборной был выбор.

Безусловно, начинать нужно с реформ. Но за год игроки не растут. Только фантасты могут об этом говорить. Насмотрелся я на таких в своей жизни, - объяснял глава РФС. - Для воплощения реформ нужно минимум семь-восемь лет. Если мы начнем сегодня работать по методикам с 12-летним мальчишкой, он через год не станет 18-летним. Прекрасно понимаем, что нужно выбрать 50 академий, дать им методики, обучить тренеров, помочь с материальной базой и включить режим защиты для этих игроков. Так сделали в Германии. И там был жесткий лимит - три года его продержали, а потом видоизменили. Поверьте, во всех странах есть лимит. Есть исключения для стран из Евросоюза, но от остальных регионов рынок защищен. И везде есть жесткие требования по доморощенным игрокам, из собственных академий.

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У российских клубов есть собственные академии. Но мы просто откупаемся от них, тратим деньги…, - продолжал Мутко. - «Спартак», например, ежегодно тратит на детскую школу и вторую команду девять млн долларов. И какой соблазн? Есть Давыдов, но Зе Луиш на сегодня сильнее. Как Давыдову у него выиграть конкуренцию, если не будет шанса? Конечно, если есть деньги, то легче купить готового футболиста. Но это не конкуренция!

У нас на последнем совете по спорту президент страны Владимир Владимирович Путин четко обозначил позицию государства, - пошел с козырей Мутко. - Если кто-то хочет поспорить, пусть почитает, что сказал президент. Моя задача – исполнять. Спокойно, грамотно. В сентябре примем решение по лимиту, после ЧМ запустим эти реформы. Но они длятся семь-восемь лет, это надо понимать. Нельзя от них отступать. В 2005-2008 годах я начал эти реформы, но после того, как ушел из РФС, их бросили. И попробуй вмешаться, РФС ведь общественная организация. Там такие президенты были: ни с какой стороны не подойти. Сейчас будем это все возрождать.

Будет лимит - 25 человек заявка, в ней обозначим количество возможных иностранцев. Не беспокойтесь, меньше десяти человек, это точно. Обозначим количество доморощенных игроков. Опять же: запустим те 50 академий по новым методикам. И надо потерпеть. Немцы мне все время говорят: выдержите вы пять-семь лет, тогда получите тоже, что и мы. Но не думайте, что это так просто. Прошло время после реформы, я посмотрел несколько немецких клубов – и в двух не нашел ни одного немца. Рынок нужно защищать. Тем более, у нас пока нет рынка. Всего два по-настоящему частных клуба – «Спартак» и «Краснодар». Остальные тратят государственные ресурсы. И поэтому государство диктовало и будет диктовать, как эти ресурсы тратить. Китай поступает точно также. Они построили 200 центров, ввели лимит и теперь к 30-му году хотят бороться за что-то серьезно на ЧМ. Вспомните потом мои слова.