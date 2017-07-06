Наш номер 62. Что значит для России место в рейтинге ФИФА

В четверг ФИФА обнародовала июльский вариант своего рейтинга национальных команд. Сборная России поднялась на одну строчку – с 63-го места на 62-е. «Советский спорт» объясняет, что паниковать и биться головой об стену по этому поводу не стоит.

ХУЖЕ АЛБАНИИ

В июне сборная России впервые с прошлого лета сыграла официальный матч. Да не один, а целых три. Хотелось бы, конечно, побольше, но чем богаты – тем и рады.

К Евро-2016 мы подходили 29-ми в рейтинге ФИФА. После злополучного вояжа во Францию опустились на 38-е место. За прошедший год, пока сборная России пробавлялась исключительно товарищескими матчами, да и те играла через пень колоду, не радуя ни результатом, ни качеством футбола, падение продолжилось. К старту домашнего Кубка конфедераций мы занимали 63-е место.

Три официальных игры, в которых одна победа и два поражения; две контрольных встречи, где случились победа и ничья. Багаж, вроде бы, неплохой. Но на деле все это принесло сборной России 29 очков в зачет рейтинга и продвижение на одну строчку вверх – с 63-го места на 62-е. Для сравнения, идущая следом на нами Албания заработала 39 баллов и поднялась вверх на три строчки. При том что албанцы в июне провели два матча – обыграли в отборе на ЧМ-2018 Израиль (3:0) и уступили в товарищеской встрече Люксембургу (1:2). Впрочем, система подсчета очков в рейтинге ФИФА – особая тема, поднималась не раз и лишний раз говорить об этом не стоит.

Теперь сборной России снова целый год – на этот раз до старта чемпионата мира – предстоит играть товарищеские матчи. Впрочем, тут куда важнее другая дата – 1 декабря 2017 года, когда в Москве, в Кремлевском дворце съездов, состоится жеребьевка финального турнира.

К этому времени положение нашей команды в рейтинге ФИФА вряд ли серьезно изменится. Но это и неважно. Для жеребьевки никакой роли занимаемое Россией место играть не будет. Как хозяева чемпионата мира мы в любом случае окажемся в первой корзине – 63-е мы в табели о рангах или 163-е. Кроме нас, туда попадут еще семь лучших сборных согласно рейтингу ФИФА.

СНОВА МЕКСИКА?

Процедура жеребьевки еще не утверждена, но, чтобы спрогнозировать развитие событий, можно обратиться к опыту предыдущих турниров. На ЧМ-2010 и ЧМ-2014 рассев сборных по остальным корзинам происходил примерно одинаково. В ЮАР в одну попали европейские команды, в другую – Африка и Южная Америка, в третью – Азия, КОНКАКАФ и представляющая Океанию сборная Новой Зеландии. В Бразилии все повторилось – европейцы, Африка и Южная Америка, Азия и КОНКАКАФ (делегат от Океании на турнир не пробился). И вполне вероятно, что этот же принцип сохранится и на этот раз.

В общем, через год сборную России ожидают на групповом этапе следующие соперники – команда из Европы (условная Хорватия), плюс африканцы (скажем, Камерун) и например, азиаты (пусть будет Япония). Ну, или новое свидание с Мексикой, которая де-факто уже отобралась в финальный турнир. Расклад ясен, и к нему нужно готовиться, а не считать места в рейтинге и гадать, пробили мы дно или еще нет.

Другое дело, что на ЧМ-2018 жизнь не заканчивается (хотя, если послушать большинство наших футбольных экспертов и управленцев, так оно и есть). И, когда 14 июля 2018 года в «Лужниках» пройдет финал и отгремит салют, на повестке дня сборной России окажется отбор на Евро-2020. И вот там падение во всевозможных рейтингах может нам аукнуться.

Кстати, формат отбора уже известен – четыре путевки в финальный турнир достанутся победителям четырех дивизионов Лиги Наций УЕФА, первый розыгрыш которой пройдет в сезоне-2018/19. Остальные 20 распределятся в ходе отборочного турнира. В нем 55 входящих в УЕФА сборных разобьют 10 групп, по две лучших сборных из каждой попадут в финал.

РЕЙТИНГ ФИФА

Место (июнь) Сборная Баллы

1 (3) Германия 1609

2 (1) Бразилия 1603

3 (2) Аргентина 1413

4 (8) Португалия 1332

5 (9) Швейцария 1329

6 (10) Польша 1198

7 (4) Чили 1250

8 (5) Колумбия 1208

9 (6) Франция 1199

10 (7) Бельгия 1194

…62 (63) Россия 590