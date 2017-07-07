Олег Терехин: «Динамо» будет бороться за Лигу Европы

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин поделился ожиданиями от выступления бело-голубых в новом сезоне российской премьер-лиги.

– За выступлением «Динамо» в ФНЛ следили?

– Следил.

– Команда легко прошла турнирную дистанцию. Это первый дивизион настолько слаб или «Динамо» слишком хорошо для него?

– Конечно, ФНЛ стала намного слабее. Большинству команд приходится думать не столько о футболе, сколько о финансовом выживании. Но это не динамовская проблема. Команда спокойно, за один сезон решила задачу возвращения в класс сильнейших.

– Бело-голубые угадали с Калитвинцевым?

– Думаю, да. Это уже опытный специалист с динамовскими корнями, работал на Украине и в России, сам в прошлом замечательный игрок. Командочку он слепил приличную, играющую. Опираясь на опытный костяк, подтягивает молодежь. И микроклимат в команде, чувствуется, здоровый.

– Поговорим о нападающих. Начнем с Панченко.

– Его роль трудно переоценить. Столько назабивал в прошлом сезоне, тащил на себе команду. Доказал, что на уровне ФНЛ он - Пеле. Но Панченко, считаю, и в премьер-лиге будет заметной фигурой. В отличие от ЦСКА в «Динамо» ему доверяют, он стал лидером и для него это большой стимул.

– Что скажете о Луценко и Бечирае?

– Не знаю, как Бечирай оказался в команде. Этот футболист не соответствует уровню «Динамо». Луценко же неплохо смотрелся в отдельных матчах, и за «Мордовию» ранее забивал в РФПЛ, но почему-то не сложилось у него в «Динамо». Бывает такое.

– Из аренды вернулся Ионов...

– Безусловно, это усиление. Ионов – хороший, качественный футболист.

– Не сочтет Алексей, вкусивший Лиги чемпионов, возвращение в «Динамо» за понижение?

– Да много ли он сыграл в Лиге чемпионов? «Динамо» - это не понижение, а хороший клуб. И вообще Ионов, на мой взгляд, честолюбивый парень, который не позволит себе валять дурака.

– Какие задачи «Динамо» будет решать в новом сезоне?

– Будет бороться за Лигу Европы.

– Динамовское начальство ставит более приземленные цели – 8-12 места.

– «Уфа» же в прошлом сезоне смогла побороться за еврокубки. И «Амкар» пытался, и «Терек»... Чем бело-голубые хуже? Тем более, уверен, у «Динамо» еще будут приобретения.

– Кстати, о приобретениях. Как вам Вандерсон и Шуньич?

– Вандерсон по «Краснодару» мне очень нравился, хороший трансфер. Насчет Шуньича не уверен, не следил за ним. Взяли его, насколько я понимаю, свободным агентом. Для ротации он, наверно, сгодится. К тому же ему, как и Вандерсону, не надо адаптироваться к российским реалиям.