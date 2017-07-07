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«Спартак» остался без болельщиков, а Смолов переходит в… (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» остался без болельщиков, а Смолов переходит в… (видео)
Фото: ФК «Спартак»

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

10+15, 50, 7-8

Виталий Мутко рассказал о новом лимите на легионеров, который будет введен в следующем сезоне. Это не «10+15», количество иностранцев в заявке будет меньше десяти. Кокорин может расслабиться. Появится 50 академий. И под академией, похоже, понимают стены и крышу, а не учебный процесс, для которого нужны специалисты и система подготовки. А еще надо сделать так, чтобы в академии принимали самых талантливых мальчишек, а не по блату и за деньги. Такие истории сейчас не редкость. Со слов Мутко, реформа должна работать 7-8 лет – и тогда у нас будет, как в Германии!

Раньше изучали испанский опыт, теперь за образец берут немецкий. Если все так просто – взял да скопировал, то почему весь футбольный мир не состоит из Испаний и Германий? Потому что повторить очень даже сложно. Открыть академии, раздать методички и подождать 7-8 лет, когда взойдут плоды, удобренные лимитом, – это мало похоже на формулу успеха. Это, конечно, лучше, чем не делать ничего. Но и отдачи ждать не стоит.

«У нас только два частных клуба - «Спартак» и «Краснодар». Мутко -о новом лимите

И вот что не дает мне покоя. Если не сработал прежний лимит (Россия – 62-я в рейтинге ФИФА), то почему должен сработать новый? Почему Россия выстрелила на Евро-2008, когда лимита не было? Почему тогда были Аршавин, Жирков, Павлюченко, Зырянов и другие таланты того поколения? Все они сформировались в условиях естественной конкуренции. Например, Жирков выиграл конкуренцию и купленного аргентинца Феррейры. За все годы дискуссий сторонники лимита старательно обходят эти неудобные вопросы. А жаль. Ответили бы – глядишь, не занимались бы мы сейчас ерундой.


Фото: РФС

«Спартак» без болельщиков

Сегодня «Спартак» сыграет с хорватским «Славеном», после чего вернется в Москву. Завтра состоится торжественная церемония вручения золотых медалей прошлого сезона. Изначально планировали провести ее на своем стадионе, но «Открытие Арена» была задействована в Кубке конфедераций и сейчас на ней проходят какие-то работы. Поэтому церемония пройдет в одном из концертных залов Москвы.

Именно так – в одном из. На официальном сайте нет информации, где именно пройдет мероприятие. Болельщики на нем присутствовать не будут. Приглашение получили только несколько человек из «Фратрии». Но они в знак солидарности с остальными от этого приглашения отказались.

«Мы не считаем возможным и правильным посещение этого мероприятия из принципа солидарности и отказываемся от приглашения. Чемпионство «Спартака» воплотило мечту болельщиков нашего клуба по всей стране, а значит, и награждение было бы верным делать открытым для всех болельщиков», – говорится на сайте «Фратрии».


Что, скандал? Да нет же. Сделать награждение открытым для всех болельщиков в концертном зале – это как? Может быть, «Спартак» и рассмотрел бы такую возможность, если бы не произошедшее после матча с «Тереком», когда трофей не могли вручить целый час, поскольку все поле было усыпано фанатами, не желавшими расступаться.

Болельщики отмечали чемпионство в Перми, Москве и Туле. И в ту самую историческую ночь у стадиона «Открытие Арена», причем вместе с Глушаковым и другими чемпионами. Это немало. И поводов обижаться на клуб быть не должно.


Еще одна запутанная история – билеты на матч за Суперкубок. Из всех стадионов, а их в нашей стране сейчас немало, почему-то выбрали «Локомотив». Спрос ожидаемо превысил предложение, чем и воспользовались всякие нечистоплотные деятели от футбола и, само собой, спекулянты. Достать билет почти невозможно, на что каждый день жалуются болельщики в социальных сетях.

До старта сезона остается неделя.

«Зенит» и Смолов

Каждый день поступает информация об интересе «Зенита» к Смолову. Правда, инсайдеры «путаются в показаниях»: то обмен на Кокорина с доплатой, то другая трансферная опция, то вообще взятая клубом пауза из-за перехода Дриусси. В общем, ничего непонятно. Больше поражает позиция «Краснодара» (если верить инсайдерам, конечно) – там всерьез рассматривают Кокорина как полноценную замену Смолову.

Константин Сарсания обозначил оставшиеся цели в это трансферное окно.

– Мы бы хотели взять еще одного российского игрока, но детали раскрывать пока рано. Иностранцы? Как минимум два-три человека должны к нам присоединиться. Фактически сейчас, кроме Нету, у нас нет ни одного центрального защитника, поэтому нужен прежде всего как минимум один центральный защитник. И еще один нападающий.

Вместе с тем, и это прелестно, клуб готов расстаться с Эрнани, Маурисио, Молло и Цаллаговым. Все бы ничего – часто бывает так, что группа игроков не вписались и стали селекционной ошибкой. Но через полгода после перехода?! То есть если сейчас у Роберто Манчини ничего не получится, то следующим летом стоит ждать распродажи Паредеса, Дриусси и других и закупки новых игроков?

Ох, как же правы коммунисты, предложившие запретить государственным корпорациям тратить деньги на покупку легионеров...


Сводки межсезонья

В четверг «Краснодар» обыграл «Марибор» (2:0). Оба мяча забил Классон.


Кто-то еще остается в Австрии, а «Динамо» уже в Москве. Заключительный этап подготовки вернувшаяся в премьер-лигу команда проведет на своей базе в Новогорске. Последний спарринг – 10 июля с тульским «Арсеналом».

Кстати, бело-голубые сыграли шесть контрольных матчей – ни одного поражения, пять побед, 21 забитый мяч. Конечно, это мало о чем говорит, но результаты впечатляют. Вот как был разгромлен последний спарринг-партнер.


А Виктор Гончаренко отметил качественную игру ЦСКА в контрольных матчах. Напомним, позавчера армейцы очень красиво обыграли «Вииторул» (4:2).


– Даже когда мы уступали в счете, у меня не было разочарования. Бывает, что даже победные матчи не приносят удовольствия, а бывает наоборот – даже уступая в счете, ты доволен игрой. Только сезон покажет, насколько мы готовы. Но то, как мы действуем в матчах, внушает оптимизм, – сказал главный тренер ЦСКА.


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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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