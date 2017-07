Жуткая травма американки: она душераздирающе кричала «Помогите!» (видео, 18+)

Беттани Маттек-Сэндз просто выходила к уимблдонской сетке, а в итоге попала в больницу.

В теннисе такое случается очень редко, машины скорой помощи не дежурят рядом с каждым кортом, особенно когда речь про огромный комплекс Уимблдона. В четверг американской теннисистке Беттани Маттэк-Сандс понадобилась действительно экстренная помощь.

В решающем сете матча с румынкой Сораной Кырстей американка пошла к сетке, но упала, не добежав. Через несколько секунд Маттек-Сэндз закричала «Помогите! Пожалуйста, помогите мне!»

Just a devastating scene at Wimbledon as Bethanie Mattek-Sands goes down with an injury. pic.twitter.com/kqY6wQAcbS