Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жуткая травма американки: она душераздирающе кричала «Помогите!» (видео, 18+)

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Жуткая травма американки: она душераздирающе кричала «Помогите!» (видео, 18+)
Фото: Youtube

Беттани Маттек-Сэндз просто выходила к уимблдонской сетке, а в итоге попала в больницу.

В теннисе такое случается очень редко, машины скорой помощи не дежурят рядом с каждым кортом, особенно когда речь про огромный комплекс Уимблдона. В четверг американской теннисистке Беттани Маттэк-Сандс понадобилась действительно экстренная помощь.

В решающем сете матча с румынкой Сораной Кырстей американка пошла к сетке, но упала, не добежав. Через несколько секунд Маттек-Сэндз закричала «Помогите! Пожалуйста, помогите мне!»

Первой к Беттани подбежала соперница: уже по первой реакции Кырсти стало ясно, что травма страшная – румынка схватилась за голову, испуганно посмотрела на судью, на своего тренера.

– Беттани говорила «Сорана, помоги мне!», «Сорана, помоги мне!», «Сорана, помоги мне!» – рассказала румынская соперница пострадавшей. – Я повторяла «Ты сильная, ты справишься». Но все это, конечно, было бесполезно. Колено у нее было в страшном положении. По-моему, такое только в кино бывает.

К Маттек-Сэндз тут же вышли ее муж, тренер Кырсти и физиотерапевт, который работает с румынкой. Однако скорой помощи, по словам Сораны Кырсти, пришлось ждать слишком долго.

– Врачи должны были быть на месте немедленно, все-таки это тоже спорт, и здесь все должно быть, как в футболе, боксе и других видах, – кроме эмоций, Кырстя после матча высказалась об организации. – В нашем случае это заняло немало времени, Беттани просто лежала на корте слишком долго. В таких случаях думаешь: а что если бы у кого-то возникла проблема с сердцем или что-то в таком духе?

Официально Уимблдон не признал, что помощь к американке пришла с задержкой: в сообщении об инциденте говорится о прибытии специалистов на корт в течение минуты после травмы.

Маттек-Сэндз травмировала колено: она поскользнулась, все началось, судя по всему, с голеностопа, а за ним серьезно пострадало колено. На корте появились носилки, американку, продолжавшую кричать, перенесли в машину скорой помощи. Врачи продолжили работать с ней прямо на месте, машина поехала в госпиталь только через 15 минут.

Источник: Sports Illustrated
Источник: Sports Illustrated

Травму связывают с недостаточным качеством травяного корта: по ходу турнира трава на всех площадках вытаптывается, и в некоторых местах – в основном на задней линии и на отрезке от места подачи в сторону сетки – гораздо больше песка, чем травы. После происшествия с Маттек-Сэндз супервайзер турнира проинспектировал 17-й корт, на котором проходила игра, и одобрил продолжение игр на нем.

В четверг на соседнем 18-корте большие претензии к качеству покрытия были у 12-й сеяной француженки Кристины Младенович и американки Элисон Риске: по ходу матча обе девушки обращались к судье с просьбой остановить матч из-за опасности получить травму.

– Мы отыграли два гейма и спросили у судьи: а что мы можем сделать, если обе не хотим играть на корте такого качества? Оказывается, ничего: мы должны просто продолжать, – разозленная Младенович после поражения не стала скрывать подробностей: она пришла на пресс-конференцию с холодным компрессом на месте повреждения, полученного из-за сложностей с кортом. – В некоторых местах корт не был даже ровным. Я поняла это еще на разминке, когда подвернула лодыжку. Я не эксперт в травяных покрытиях и понимаю, что погода не всегда помогает. Но от официальных лиц мы только и слышим то «слишком жарко», то «слишком солнечно» в объяснение. И на этом все. Я, конечно, разочарована поражением, но больше я рада, что не получила травму. Потому что после падения ощущения в колене были очень неприятными.

Руководство Уимблдона сообщило, что Маттек-Сэндз – первый номер парного рейтинга – получила «тяжелую, острую травму правого колена». По информации оргкомитета турнира, американка проходит максимально подробное обследование.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Волейболисты сборной России проиграли Бразилии, а Слуцкий презентовал новую форму «Халл Сити». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра пятницы.Рублев уступил Рамосу-Виноласу во втором круге УимблдонаРоссиянин Андрей Рублев проиграл испанцу Альберту Рамосу-Виноласу во втором круге Уимблдонского теннисного турнира.Федерер вышел в третий круг УимблдонаШвейцарец Роджер Федерер в трех сетах переиграл Душана Лайовича из Сербии со счетом 7:6 (7:0), 6:3, 6:2 и вышел в третий круг Уимблдонского теннисного турнира.Южный уступил канадцу Раоничу во втором круге УимблдонаРоссиянин Михаил Южный не сумел пройти в третий круг Уимблдонского теннисного турнира, уступив канадцу Милошу Раоничу со счетом 6:3, 6:7 (7:9), 4:6, 5:7.Касаткина уступила Контавейт во втором круге УимблдонаРоссиянка Дарья Касаткина проиграла эстонке Анетт Контавейт во втором круге Уимблдонского теннисного турнира.Анна Дмитриева: Медведев искупил свою вину, ему назначили штрафТеннисный эксперт Анна Дмитриева рассказала «Советскому спорту» о том, как наказали Даниила Медведева за его поведение после матча с Рубеном Бемельмансом во втором круге Уимблдона.Кузнецова обыграла Макарову во 2-м круге УимблдонаРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в третий круг Уимблдона. Сегодня спортсменка из РФ нанесла поражение своей соотечественнице Екатерине Макаровой.Анна Дмитриева: Кузнецову всегда называют среди возможных победительницАнна Дмитриева: Кузнецову всегда называют среди возможных победительницСпециально для «Советского спорта» комментатор Анна Дмитриева рассказала, что нам ждать от сегодняшнего дня на Уимблдоне.Россия проиграла Канаде в Мировой лиге, Сычев вернулся в «Локо», а «Арсенал» подписал Ляказетта. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.Видео дня: Теннисист Медведев бросил судье несколько монетРоссийский теннисист Даниил Медведев после поражения бельгийцу Рубену Бемельмансу (4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6) во втором круге Уимблдона бросил судье встрече несколько монет.Даниил Медведев – о своем поступке: Я был просто разочарован и сделал глупостьРоссийский теннисист Даниил Медведев принес извинения за то, что бросил монеты к судейской вышке на корте после поражения от бельгийца Рубена Бемельманса во втором круге Уимблдонского турнира.Теннисист Медведев бросил монеты в судьюРоссийский теннисист Даниил Медведев во время матча с бельгийцем Рубеном Бемельмансом не раз выражал недовольство судейством.Анна Дмитриева: Хачанов похож на СафинаАнна Дмитриева: Хачанов похож на СафинаСпециально для «Советского спорта» итоги дня на Уимблдоне подвела комментатор Анна Дмитриева.Хачанов вышел в третий круг Уимблдона, где может встретиться с НадалемРоссийский теннисист Карен Хачанов одержал победу над бразильцем Тьяго Монтейро во втором круге Уимблдона (3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 7:5).Медведев проиграл представителю Бельгии во втором круге УимблдонаРоссийский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение во втором круге Уимблдона от представителя Бельгии Рубена Бемельманса.Кузнецова и Младенович вышли во второй круг Уимблдона в парном разрядеРоссиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович стартовали в парном разряде Уимблдона с победы над американкой Николь Меликар и британкой Энн Смит.Азаренко обыграла Веснину на УимблдонеЭкс-первая ракетка мира Виктория Азаренко пробилась в третий круг Уимблдонского турнира.BBC попросил ФИФА о переносе финала ЧМ-2018 из-за УимблдонаРяд телеканалов во главе с британским медиагигантом BBC обратились к ФИФА с просьбой о переносе финального матча чемпионата мира 2018 года.Кузнецова и Макарова сыграют во втором круге УимблдонаРоссиянка Светлана Кузнецова стартовала на Уимблдоне с победы над представительницей Туниса Онс Жабер.Макарова за 56 минут разгромила бельгийскую теннисистку в первом круге УимблдонаРоссийская теннисистка Екатерина Макарова нанесла поражение представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счетом 6:3, 6:1.
Бетани Маттек-Сэндз
Бетани Маттек-Сэндзвсе новости
Wimbledon
Wimbledonтаблицакалендарьстатистикатексты/новости