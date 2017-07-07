Жуткая травма американки: она душераздирающе кричала «Помогите!» (видео, 18+)

Беттани Маттек-Сэндз просто выходила к уимблдонской сетке, а в итоге попала в больницу.

В теннисе такое случается очень редко, машины скорой помощи не дежурят рядом с каждым кортом, особенно когда речь про огромный комплекс Уимблдона. В четверг американской теннисистке Беттани Маттэк-Сандс понадобилась действительно экстренная помощь.

В решающем сете матча с румынкой Сораной Кырстей американка пошла к сетке, но упала, не добежав. Через несколько секунд Маттек-Сэндз закричала «Помогите! Пожалуйста, помогите мне!»

Just a devastating scene at Wimbledon as Bethanie Mattek-Sands goes down with an injury. pic.twitter.com/kqY6wQAcbS — Sports Illustrated (@SInow) 6 июля 2017 г.

Первой к Беттани подбежала соперница: уже по первой реакции Кырсти стало ясно, что травма страшная – румынка схватилась за голову, испуганно посмотрела на судью, на своего тренера.

– Беттани говорила «Сорана, помоги мне!», «Сорана, помоги мне!», «Сорана, помоги мне!» – рассказала румынская соперница пострадавшей. – Я повторяла «Ты сильная, ты справишься». Но все это, конечно, было бесполезно. Колено у нее было в страшном положении. По-моему, такое только в кино бывает.

К Маттек-Сэндз тут же вышли ее муж, тренер Кырсти и физиотерапевт, который работает с румынкой. Однако скорой помощи, по словам Сораны Кырсти, пришлось ждать слишком долго.

– Врачи должны были быть на месте немедленно, все-таки это тоже спорт, и здесь все должно быть, как в футболе, боксе и других видах, – кроме эмоций, Кырстя после матча высказалась об организации. – В нашем случае это заняло немало времени, Беттани просто лежала на корте слишком долго. В таких случаях думаешь: а что если бы у кого-то возникла проблема с сердцем или что-то в таком духе?

Официально Уимблдон не признал, что помощь к американке пришла с задержкой: в сообщении об инциденте говорится о прибытии специалистов на корт в течение минуты после травмы.

Маттек-Сэндз травмировала колено: она поскользнулась, все началось, судя по всему, с голеностопа, а за ним серьезно пострадало колено. На корте появились носилки, американку, продолжавшую кричать, перенесли в машину скорой помощи. Врачи продолжили работать с ней прямо на месте, машина поехала в госпиталь только через 15 минут.

Источник: Sports Illustrated

Травму связывают с недостаточным качеством травяного корта: по ходу турнира трава на всех площадках вытаптывается, и в некоторых местах – в основном на задней линии и на отрезке от места подачи в сторону сетки – гораздо больше песка, чем травы. После происшествия с Маттек-Сэндз супервайзер турнира проинспектировал 17-й корт, на котором проходила игра, и одобрил продолжение игр на нем.

В четверг на соседнем 18-корте большие претензии к качеству покрытия были у 12-й сеяной француженки Кристины Младенович и американки Элисон Риске: по ходу матча обе девушки обращались к судье с просьбой остановить матч из-за опасности получить травму.

– Мы отыграли два гейма и спросили у судьи: а что мы можем сделать, если обе не хотим играть на корте такого качества? Оказывается, ничего: мы должны просто продолжать, – разозленная Младенович после поражения не стала скрывать подробностей: она пришла на пресс-конференцию с холодным компрессом на месте повреждения, полученного из-за сложностей с кортом. – В некоторых местах корт не был даже ровным. Я поняла это еще на разминке, когда подвернула лодыжку. Я не эксперт в травяных покрытиях и понимаю, что погода не всегда помогает. Но от официальных лиц мы только и слышим то «слишком жарко», то «слишком солнечно» в объяснение. И на этом все. Я, конечно, разочарована поражением, но больше я рада, что не получила травму. Потому что после падения ощущения в колене были очень неприятными.

Руководство Уимблдона сообщило, что Маттек-Сэндз – первый номер парного рейтинга – получила «тяжелую, острую травму правого колена». По информации оргкомитета турнира, американка проходит максимально подробное обследование.