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Россия еще никогда не играла так плохо! Шок-статистика команды Черчесова

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Россия еще никогда не играла так плохо! Шок-статистика команды Черчесова
Фото: «Советский спорт»

Ходит много разговоров вокруг перспектив назначения Диего Марадоны на пост главного тренера сборной России. Ничего серьезного – просто треп, подогреваемый громкими заявлениями самого аргентинца, который у многих болельщиков вызывает не больше простой снисходительной улыбки.

Никто почему-то не пытается взглянуть на этот вопрос с серьезной точки зрения. Вот «Советский спорт» и решил вспомнить, как же играла сборная Аргентины при Диего Марадоне и сравнить результаты его команды с тем, что показывает дружина Черчесова.

Вообще стоит отметить, что пост главного тренера сборной Аргентины – это первый серьезный вызов в тренерской карьере Диего Арманды. До этого он возглавлял два аргентинских клуба в 1994-1994 годах – ничего серьезного, ничего похожего на «Спартак», как в карьере Станислава Саламовича.

Марадона vs. Черчесов

Во главе сборной Аргентины Марадона провел 24 матча: товарищеские игры, встречи отборочного турнира чемпионата мира в Южной Америке и, собственно, поединки самого чемпионата мира 2010 года в ЮАР. Всего под руководством помазанника футбольных богов небесно-голубые победили в 18 матчах, не сыграв ни одной ничьей. В пассив Марадона может записать себе 6 проигранных встреч. Итог – 54 виртуальных очка – в среднем по 2,25 за игру. забегая вперед , скажем, что такого не удавалось ни одному тренеру сборной России, который проработал бы в команде более десяти матчей. При Марадоне Аргентина забила 47 голов (в среднем почти по 2 за игру) и пропустила 27 (в среднем чуть больше одного за матч).

Станислав Черчесов в сборной пока работает в два раза меньше, чем Марадона – всего 12 матчей на посту главного тренера, причем, большинство из них – товарищеские или контрольные. Станислав Саламович провел во главе сборной всего три официальные встречи. Но и результат у российского наставника почти в два раза хуже, чем был в свое время у его аргентинского коллеги: 4 победы, 3 ничьи и 5 поражений – 15 виртуальных очков – в среднем по 1,25 за игру. При Черчесове наша команда забила 16 голов (1,3 за матч) и пропустила 15 (1,25 за игру).

Да, мы понимаем, что уровень игроков несопоставим. Но не настолько же в нашем футболе все плохо, чтобы результат Черчесова был почти в два раза хуже, чем у самого скандального футболиста в истории во главе его сборной? Или настолько?

Черчесов против всех

Чтобы оценить уровень руководства командой, который показывает Станислав Черчесов, мы решили сравнить его результаты с тем, что показывали другие тренеры сборной России. Для большей достоверности мы взяли результаты только тех наставников, которые провели во главе сборной России более 10-ти поединков. Таким образом, отсекся не только худший в истории сборной России по статистике Анатолий Бышовец, но и лучший – Юрий Семин, который не проиграл ни одного матча. Для сравнения осталось восемь тренеров: Адвокат, Игнатьев, Капелло, Романцев, Садырин, Слуцкий, Хиддинк и Ярцев.

Из них худшим стал Леонид Слуцкий, который возглавлял сборную России на протяжении 13-ти матчей – на один больше, чем на данный момент у Черчесова. Но даже его результат заметно лучше, чем у команды Станислава Саламовича – 6 побед 2 ничьи и 5 поражений – 20 очков (в среднем по 1.54 за матч).

Дальше идет Георгий Ярцев. Он продержался на своем посту немногим больше Слуцкого – 19 поединков, из которых сборная России выиграла 8, свела вничью 6 и проиграла все те же критичные 5 матчей – 30 очков (в среднем по 1,57 за игру).

Шестой в своеобразном рейтинге – Борис Игнатьев, работавший на матч больше, чем Ярцев – 20 встреч во главе сборной России: 8 побед, 8 ничьих и лишь 4 поражения, которых хватило для увольнения – 32 очка (1,6 за игру).

Следующий – Павел Садырин – 23 игры у руля сборной России на заре ее становления. Тогда команда Садырина победила в 12-ти матчах, сыграла ничью 6 раз и проиграла все те же 5 встреч – 42 очка (1,83 за игру).

На один матч больше в тренерском кресле сборной России продержался Дик Адвокат – 24 поединка. Выиграла команда голландца ровно половину из них – 12 матчей. 8 раз сборная России при Адвокате сыграла вничью и лишь 4 раза – проиграла – 44 очка (1,83 в среднем за игру).

Тройку лучших тренеров в истории нашей команды по статистике открывает Гус Хиддинк, при котором мы в первый и пока последний раз завоевали медали на крупном международном турнире – на Евро-2008. Он работал с национальной командой в 39-ти матчах, из которых мы 22 выиграли, 7 сыграли вничью и 10 проиграли – 73 очка (в среднем по 1,87 за игру).

Второй в этом списке на удивление многих – Фабио Капелло, которого из России выгнали с позором и полными карманами денег в виде компенсации. Тем временем, он провел во главе сборной России 33 матча из который 17 команда выиграла, 11 – свела к ничьей и лишь 5 – проиграла – 62 очка (1,88 в среднем за игру).

Лучший по статистике – великий и могучий Олег Иванович Романцев. Но даже его результат – хуже того, что показывал со сборной Аргентины Диего Марадона. Из 60-ти матчей с Романцевым во главе сборная России победила в 36-ти, сыграла вничью 14 и проиграла 10 – 122 очка (по 2,03 в среднем).

Вывод прост: конечно, Марадона показал такой хороший результат, потому что он руководил не сборной России, а Аргентиной, но и у Черчесова отнюдь не все в порядке, раз с нашей национальной командой он показывает пока худший в ее истории результат. При нем сборная России уже проиграла 5 матчей, которых в половине предыдущих случаев хватало для увольнения. Дважды тренеров отправляли в отставку и вовсе поле четырех неудач. И лишь двум наставникам сходило с рук по 10 поражений – Романцеву и Хиддинку, которые работали с командой на протяжении 60-ти и 39-ти матчей соответственно. Зато у сборной наконец-таки горят глаза и им аплодируют трибуны. А результат? Вполне возможно, что он придет. Мы же видим, что в лидерах - наставники с огромным количеством матчей во главе команды. Может это и нужно, для хорошей статистики? Больше игр!

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