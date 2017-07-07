Россия еще никогда не играла так плохо! Шок-статистика команды Черчесова
Ходит много разговоров вокруг перспектив назначения Диего
Марадоны на пост главного тренера сборной России. Ничего серьезного – просто
треп, подогреваемый громкими заявлениями самого аргентинца, который у многих
болельщиков вызывает не больше простой снисходительной улыбки.
Никто почему-то не пытается взглянуть на этот вопрос с
серьезной точки зрения. Вот «Советский спорт» и решил вспомнить, как же играла
сборная Аргентины при Диего Марадоне и сравнить результаты его команды с тем,
что показывает дружина Черчесова.
Вообще стоит отметить, что пост главного тренера сборной Аргентины
– это первый серьезный вызов в тренерской карьере Диего Арманды. До этого он
возглавлял два аргентинских клуба в 1994-1994 годах – ничего серьезного, ничего
похожего на «Спартак», как в карьере Станислава Саламовича.
Марадона vs. Черчесов
Во главе сборной Аргентины Марадона провел 24 матча:
товарищеские игры, встречи отборочного турнира чемпионата мира в Южной Америке
и, собственно, поединки самого чемпионата мира 2010 года в ЮАР. Всего под
руководством помазанника футбольных богов небесно-голубые победили в 18 матчах,
не сыграв ни одной ничьей. В пассив Марадона может записать себе 6 проигранных
встреч. Итог – 54 виртуальных очка – в среднем по 2,25 за игру. забегая вперед
, скажем, что такого не удавалось ни одному тренеру сборной России, который проработал
бы в команде более десяти матчей. При Марадоне Аргентина забила 47 голов (в
среднем почти по 2 за игру) и пропустила 27 (в среднем чуть больше одного за
матч).
Станислав Черчесов в сборной пока работает в два раза
меньше, чем Марадона – всего 12 матчей на посту главного тренера, причем,
большинство из них – товарищеские или контрольные. Станислав Саламович провел
во главе сборной всего три официальные встречи. Но и результат у российского
наставника почти в два раза хуже, чем был в свое время у его аргентинского
коллеги: 4 победы, 3 ничьи и 5 поражений – 15 виртуальных очков – в среднем по
1,25 за игру. При Черчесове наша команда забила 16 голов (1,3 за матч) и
пропустила 15 (1,25 за игру).
Да, мы понимаем, что уровень игроков несопоставим. Но не настолько
же в нашем футболе все плохо, чтобы результат Черчесова был почти в два раза
хуже, чем у самого скандального футболиста в истории во главе его сборной? Или
настолько?
Черчесов против всех
Чтобы оценить уровень руководства командой, который показывает
Станислав Черчесов, мы решили сравнить его результаты с тем, что показывали
другие тренеры сборной России. Для большей достоверности мы взяли результаты
только тех наставников, которые провели во главе сборной России более 10-ти
поединков. Таким образом, отсекся не только худший в истории сборной России по
статистике Анатолий Бышовец, но и лучший – Юрий Семин, который не проиграл ни
одного матча. Для сравнения осталось восемь тренеров: Адвокат, Игнатьев,
Капелло, Романцев, Садырин, Слуцкий, Хиддинк и Ярцев.
Из них худшим стал Леонид Слуцкий, который возглавлял
сборную России на протяжении 13-ти матчей – на один больше, чем на данный
момент у Черчесова. Но даже его результат заметно лучше, чем у команды
Станислава Саламовича – 6 побед 2 ничьи и 5 поражений – 20 очков (в среднем по
1.54 за матч).
Дальше идет Георгий Ярцев. Он продержался на своем посту
немногим больше Слуцкого – 19 поединков, из которых сборная России выиграла 8,
свела вничью 6 и проиграла все те же критичные 5 матчей – 30 очков (в среднем
по 1,57 за игру).
Шестой в своеобразном рейтинге – Борис Игнатьев, работавший
на матч больше, чем Ярцев – 20 встреч во главе сборной России: 8 побед, 8
ничьих и лишь 4 поражения, которых хватило для увольнения – 32 очка (1,6 за
игру).
Следующий – Павел Садырин – 23 игры у руля сборной России на
заре ее становления. Тогда команда Садырина победила в 12-ти матчах, сыграла ничью
6 раз и проиграла все те же 5 встреч – 42 очка (1,83 за игру).
На один матч больше в тренерском кресле сборной России
продержался Дик Адвокат – 24 поединка. Выиграла команда голландца ровно
половину из них – 12 матчей. 8 раз сборная России при Адвокате сыграла вничью и
лишь 4 раза – проиграла – 44 очка (1,83 в среднем за игру).
Тройку лучших тренеров в истории нашей команды по статистике
открывает Гус Хиддинк, при котором мы в первый и пока последний раз завоевали
медали на крупном международном турнире – на Евро-2008. Он работал с
национальной командой в 39-ти матчах, из которых мы 22 выиграли, 7 сыграли
вничью и 10 проиграли – 73 очка (в среднем по 1,87 за игру).
Второй в этом списке на удивление многих – Фабио Капелло,
которого из России выгнали с позором и полными карманами денег в виде
компенсации. Тем временем, он провел во главе сборной России 33 матча из
который 17 команда выиграла, 11 – свела к ничьей и лишь 5 – проиграла – 62 очка
(1,88 в среднем за игру).
Лучший по статистике – великий и могучий Олег Иванович
Романцев. Но даже его результат – хуже того, что показывал со сборной Аргентины
Диего Марадона. Из 60-ти матчей с Романцевым во главе сборная России победила в
36-ти, сыграла вничью 14 и проиграла 10 – 122 очка (по 2,03 в среднем).
Вывод прост: конечно, Марадона показал такой хороший
результат, потому что он руководил не сборной России, а Аргентиной, но и у
Черчесова отнюдь не все в порядке, раз с нашей национальной командой он
показывает пока худший в ее истории результат. При нем сборная России уже
проиграла 5 матчей, которых в половине предыдущих случаев хватало для
увольнения. Дважды тренеров отправляли в отставку и вовсе поле четырех неудач.
И лишь двум наставникам сходило с рук по 10 поражений – Романцеву и Хиддинку,
которые работали с командой на протяжении 60-ти и 39-ти матчей соответственно.
Зато у сборной наконец-таки горят глаза и им аплодируют трибуны. А результат? Вполне возможно, что он придет. Мы же видим, что в лидерах - наставники с огромным количеством матчей во главе команды. Может это и нужно, для хорошей статистики? Больше игр!