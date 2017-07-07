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Анна Дмитриева: Рублев станет суперигроком, если продолжит работать

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Анна Дмитриева: Рублев станет суперигроком, если продолжит работать
Фото: Gettyimages.ru

Вчера на Уимблдоне прошли четыре матча с участием россиян. В следующий круг прошла только Светлана Кузнецова. Дарья Касаткина, Андрей Рублев и Михаил Южный свои матчи проиграли. Специально для «Советского спорта» итоги игрового дня подвела комментатор Анна Дмитриева.

«ВТОРОЙ СЕТ – ПРОБЛЕМА КУЗНЕЦОВОЙ»

– В матче Екатерины Макаровой против Светланы Кузнецовой борьбы почти не получилось. С чем это связано?
– Этот матч – главным образом, огорчение для любителей российского тенниса. На этом этапе, как бы мы ни уважали достижения Кати Макаровой, они со Светой находятся в разных весовых категориях. Кузнецова – это игрок экстра-класса уже на протяжении 15 лет, она возглавляет список тех, кого считают фаворитами турниров. Вот и здесь на Уимблдоне Светлана была и остается фаворитом. Исход ее встречи с Катей Макаровой, которая уже год мучается после травмы и никак не может вернуться на прежний уровень, был предрешен. Вопрос заключался в том, насколько Кузнецова сможет удержать себя в том состоянии, в котором она обычно начинает матчи.

 Первый сет Светлана уверенно выиграла (6:0), а во втором начала ошибаться и отдала несколько геймов на своей подаче…
– В этом вся Кузнецова. Ее особенность заключается в том, что она начинает матчи так, как она должна играть, а потом, добившись легкой победы в первой партии, с ней что-то начинает происходить. То ли Света успокаивается, то ли расслабляется, то ли начинает экспериментировать, но второй сет у нее почти всегда проходит очень тяжело. Она сама часто шутит по этому поводу: «если у соперницы не было сет-боллов во втором сете на моей подаче, это большая удача». Наверное, она должна когда-нибудь от этого избавиться.

Завтра Кузнецова сыграет против Полоны Херцог. Что ждать от этого противостояния?
– Если оценивать потенциальные возможности теннисисток, то Светлана должна выигрывать убедительно, потому что она выше уровнем, чем Херцог.

«КАСАТКИНУ СМОТРЕТЬ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО»

– Дарья Касаткина уступила в двух сетах Аннет Контавейт. В чем причина?
– Очень обидное поражение Даши. Впрочем, она никогда хорошо не играла на траве и вообще не очень много матчей провела на этих кортах. К Уимблдону она фактически не готовилась, потому что залечивала травму голеностопа, которую получила в Риме. Она даже на «Ролан Гарросе» играла с незалеченным повреждением. Наверное, это и сказалось. Даша – игрок комбинационного плана, ей надо очень тонко чувствовать варианты, а во встрече с Контавейт у нее этого не получилось. Мне очень нравится Касаткина, у нее интересный, самобытный теннис – тонкий, умный. Но пока она никак не может выйти на тот уровень, на котором она была к концу американской серии.

 Что этому мешает, кроме травм?
– Не мешает. У нее специфика другая – она не мощный игрок, у нее физические возможности ниже, чем у высокорослых и сильных девушек. Даша играет за счет чисто теннисного дара – она хорошо предугадывает, диспетчирует мячи, кроме того, она может обострить, но это нужно сделать вовремя. Она игрок ситуативный и ее очень интересно смотреть, потому что у нее нет заложенных и отработанных 5-6 комбинаций, Даша сама их создает по ходу игры. Но для этого нужно, чтобы она была в хорошем состоянии.

 Михаил Южный здорово начал матч против Милоша Раонича, но в итоге уступил. Второй круг Уимблдона – это потолок для Михаила?
– То, что Миша уже давно провел свои лучшие матчи, это всем ясно. Но все-таки он продолжает бороться и не может расстаться с теннисом и это тоже вызывает симпатии и даже некоторую иронию. Многие могут сказать: «а что же он не уходит?». Видимо Миша чувствует, что не до конца себя исчерпал. Во встрече с Раоничем мы как раз увидели, почему он не уходит. У него еще есть запас, потому что играть на равных с обладающим пушечной подачей Милошем, который в прошлом году был в финале Уимблдона, это дорогого стоит. Особенно если учесть, что Южный выиграл первый сет и мог взять следом второй, но упустил и, скорее всего, это и стало причиной поражения. В таком раскладе было бы обидно, обладая такой игрой, просто все зачеркнуть и уйти.

– Андрей Рублев провел второй пятисетовый матч на этом Уимблдоне, но на этот раз уступил…
– Помимо Карена Хачанова и Даниила Медведева, который показал в Лондоне очень хороший теннис, и, несмотря на все неприятности, является одним из самых талантливых российских игроков, у нас есть еще и Андрей Рублев. Он на год младше, но со временем может начать выступать ничуть не хуже, а то и лучше этих мальчишек. Конечно, очень жаль, что он уступил Рамосу, но за последний месяц Андрей научился не только эпизодически выигрывать сумасшедшие мячи, а еще и терпеть, разыгрывать каждую комбинацию. Ему этого не хватало в силу того, что в 18-19-летнем возрасте есть максимализм, когда ты постоянно хочешь быть на коне. Но есть и моменты, когда надо потерпеть, и если Рублев продолжит работать над собой, то станет суперигроком!

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