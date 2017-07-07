Одноклассник Жиркова: «Шутили с Юрой, что «Зенит» – название для фотоаппарата»

Юрий Жирков (третий слева в нижнем ряду) Фото: Фото из личного архива

34-летний работник железной дороги Александр Попов учился с Юрием Жирковым в конце 90-х в школе № 19 города Тамбов (сейчас учебное заведение переименовано в Гимназию им. Державина №12). «Советский спорт» поговорил с одноклассником полузащитника «Зенита» и сборной России.

– Давно заходил в школу?

– Постоянно, у меня там старшая дочь учится. А физкультуру ведет тот самый учитель, что и во времена нашей с Юрой учебы.

– С какого класса вы учились вместе с Жирковым?

– Мы учились в параллельных классах, но постоянно пересекались. Я жил в другом районе, но гулял во дворе, где жили Жирковы. После 7-го началось формирование профильных классов, нас определили в обычный, и мы проучились восьмой и девятый вместе. Это 1998-1999-й год.

– У него был интерес к учебе или только футбол?

– Да нет, не было, конечно, никакого интереса. Так… оценки ему натягивали, а увлечения каким-либо предметом, кроме физкультуры, не было. Физкультура давалась ему легко. Ну, а как по-другому? Он же спортсмен. Хотя у нас в классе много кто занимался в различных секциях. А остальные уроки – лишь бы отсидеть, списать у кого-нибудь домашнее задание.

– Во время учебы он не производил впечатления человека, который может достичь чего-то серьезного?

– Нет, конечно! Он был среднестатистическим учеником. Бывают лидеры, которые не в учебе, а в компаниях задают тон, ведут за собой. А Юра был незаметным человеком.

– Тихоней?

– Не то чтобы тихоней, забитым он не был. А просто незаметный человек. Знали его те, кто жил рядом, кто играл с ним в футбол. Сейчас иду по тому самому двору, и никто не играет. Ни детворы, ни подростков. Все по домам, в телефонах-смартфонах. Раньше только уроки закончились, мы бежим на поле рядом со школой. Даже зимой. Портфели побросали и рубиться. В любое свободное время только одно развлечение – футбол. За его домом, на набережной, были футбольные поля в лесополосе «Дружба». И вот на этой площадке мы все свободное время проводили там. Юра, правда, не очень любил туда ходить.

– Из-за того что уже занимался в секции?

– Многие занимались, потому что футбол мы все любили. Но одно дело просто «любить», а он фанател настолько, что все личное время проводил в компании с мячом. Помимо занятий в секции, он приходил во двор с младшим братом и продолжал упражняться. Устраивал свои турниры. Доходило до того, что и дома чеканил маленьким мячиком. Кстати, все фирменные «фишки» Жиркова – в матчах за ЦСКА и другие клубы я наблюдал еще во время нашей учебы. Его проходы, когда он накручивал несколько человек и забивал гол, а про удар левой вообще молчу - куда хотел попасть - всегда попадал. Ну, и когда он перебрасывает игрока и подыгрывает себе на ход головой, далее не опуская мяча на землю, продвигается вперед жонглируя - это все я видел в его исполнении еще тогда, в наши школьные годы. Потому что относился к футболу, к своей игре серьезнее других.

– Это и помогло ему сделать шаг в профессии?

– Да. Когда я вернулся из армии, он уже выступал за тамбовский «Спартак». Стоял в его дворе со знакомыми, а Юра шел с тренировки в форме. Спросил у ребят: «Это что, Юрок идет?» - Отвечают: «Да, он стал спартаковцем. Только с сочинских сборов приехал».

– Отдалился от коллектива?

– Нет! Встретил его как-то: «Привет, Юрок».- А он мне: «Что-то не видно тебя было». – Отвечаю: «Только из армии. А ты что, на ведущих ролях в «Спартаке»?»

Ведь он стал узнаваемым человеком, играл то прекрасно, и талант был. Юра: «Нет, надо пробиваться дальше, это только начало». А куда дальше? Ездил, говорит, на просмотр в «Арсенал». Выкатил глаза: «Лондонский»? Он нахмурился: «Киевский, Сань». А я даже удивился, что такая команда есть. И не о каком зазнайстве речи не было! Даже впоследствии. Когда перешел в ЦСКА, что стало большой неожиданностью, и когда пошли успехи, Кубок УЕФА - он приезжал часто и спокойно со всеми общался. Был скромным, успехи не выпячивал, компании имени себя не собирал.

– Неужели никто не хотел «хайпануть» на чужом успехе?

– Встретили его в 2005-м, позвали в кафе. Кто-то из нашей школы отмечал день рождения. Заходим, а его просто на куски начали рвать. Даже неудобно стало. Все его тащат, хватают за руки: «О, Юра, иди сюда, посидим». Не каждому человеку такое понравится. Мне бы тоже было не по себе. Не значит, что я зазнался. Ему не нужна такая популярность, он смущался.

– Переживал, что не перешёл в «Спартак»?

– Не думаю. В футбол мы играли все, а смотреть его не очень любили. Я переживал за московский «Спартак» и смотрел все матчи. В классе никто не следил, а Юра – единственный с кем можно было обсудить выступления красно-белых. И он болел за «Спартак», мы вместе переживали. Помню матч с «Зенитом» в 1998 (год, когда питерцы шли на 1-м месте после первого круга с отрывом в 5 очков). Прихожу к нему, Юра говорит: «Вот ты представь, «Зенит» займет первое место, и в следующем году будет в Лиге чемпионов. Название вообще слышишь? «ЗЕНИТ»! Как у фотоаппарата! Это вообще звучит смешно, вслушайся: «Зенит» - «Манчестер Юнайтед», представляешь?» Конечно, Романцев его «завернул», но Юре было важно выйти на новый уровень, а в какой клуб – не принципиально.

– Атрибутики спартаковской не носил?

– Денег не было! И в Тамбове трудно было что-то такое приобрести. Шарфы, майки продавались, но для наших родителей дорого. Что-то от руки рисовали. Он ходил в форме фиолетового цвета спортивной школы («Ревтруд»).

– Жили бедно?

– Не нищенствовали, конечно, но с низким достатком. Как все в 90-е. Отец на заводе, мать почтальон, четверо детей. Вещи донашивал за старшим братом, потом отдавал их младшему. Ситуация знакомая многим семьям, жившим в то время в России.

– Но после перехода в ЦСКА социальное положение их семьи заметно изменилось?

– Ничем особо они не выделялись. Каких-то «понтов» не было. Да, приедет он на BMW-»пятерке». В то время – редкость. Но свысока на всех не смотрел, вел себя достойно. Естественно, мама перестала работать. Они же жили многодетной семьей в однокомнатной квартире. Не знаю так или нет, но вроде клуб выделил для семьи трехкомнатную квартиру. В обычной девятиэтажке. Тихо, скромно. Младший брат, правда…

– Завидовал?

– Пытался как-то «выехать» на успехах старшего. Он тоже занимался футболом, и вроде пытались его куда-то протащить, но ничего не вышло. Так и остался в областной команде. А фотографии показывал с Юрой всем и везде. Хотя многие может так же себя повели бы. Почему не погордиться своим братом?

– О чем мечтал тот юный Юра Жирков?

– Кто же об этом говорит вслух? Над ним подшучивали. Люди, которые сейчас на самом дне, в нашем юношестве были авторитетными парнями, курили. Посмеивались над ним, иди посидим в картишки рубанем. Что ты со своим футболом? Смотри, а то в сборную попадешь, по телевизору покажут. Никто не верил в его успех. И в наше время известные игроки были хоть и ближе к народу, но считались небожителями. Андрей Тихонов, Егор Титов, Илья Цымбаларь. Увидеть кого-нибудь из них – счастье! Вот какая мечта была у него, побывать на большом футболе! Оказаться в «Лужниках». Думаю, что свою мечту он перевыполнил.

Юрий Жирков (крайний слева в нижнем ряду) Фото: Фото из личного архива

– Когда ты последний раз его видел?

– Еще во времена ЦСКА. 2008-ой. Я тогда переехал в Курск, и не жил в Тамбове. Вернулся только в 2012-м. Но общались последний раз в 2006-м.

– Про что говорили?

– Про дружбу с Чиди Одией, позже они вместе приезжали на похороны отца. Рассказывал, что нравится общаться с бразильцами, что взаимопонимание на поле с ними находить гораздо проще. С Вагнером Лавом, Карвалью. Восхищался умением работать с мячом.



– На Кубке конфедераций Жирков выступил неоднозначно. По игровым составляющим – один из лучших, но дисциплина подвела…

– Следил за его игрой, конечно. И удар локтем в матче с Мексикой видел. Но это на эмоциях, Юра вспыльчивый. Но считаю, что в том матче он - лучший. Не потому что я его одноклассник. По уровню мастерства, мышлению и работе с мячом – точно таких игроков в команде нет. Как и подрастающей смены. Может, партнеры не до конца его понимают? Раньше Юра был поострее, потерял уверенность - может, возраст берет свое?



– Если бы встретил Юрия сегодня, о чем бы спросил?

– Как там в «Зените», спросил бы. Как играется в фотоаппарате? Понимаю, что звучит неуместно. Но, правда, в то время у клуба дела шли посредственно, никто даже состав не знал.



– Что бы пожелал при личной встрече?

– Терпения. Когда он вернулся из Англии и перешел в «Анжи», мне была очень неприятна реакция людей. «Погнался за деньгами», «продался»…Какое их дело? Он все всем доказал. Я в то время писал слова поддержки на страничку его брату. Когда Жиркова со свистом провожали трибуны в матче сборной (Россия – Сербия, 10 августа 2011 года). Юра не заслужил такого. Пожелал бы большей решительности, играть как минимум до 40 лет!

– Если Глушаков – это похороны, то Жирков – это..?

– Скажу словами человека, которого уже нет в живых, Жирков – это «мастерюга»!