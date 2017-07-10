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«Стал понимать Карреру без переводчика». Анонс нового выпуска ССФ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

11 июля, выходит свежий номер еженедельника «Советский спорт - Футбол». Полную версию номера можно посмотреть здесь. Вот что вы сможете из него узнать.

Кто последний в кассу?

Обозреватель «ССФ» Сергей Микулик делится впечатлениями от первого тура Футбольной национальной лиги, который состоялся в минувшую субботу.

Новая гонка: кто бросит вызов «Спартаку»?

На этой неделе стартует российский футбольный сезон. «ССФ» подробно рассказывает о самых амбициозных клубах премьер-лиги: как они провели межсезонье и чего от них ждать. 

Операция «Разоблачение»

Кубок конфедераций жизнерадостно помахал нам на прощанье рукой. Неужели от этой встречи с сильным и прекрасным ничего не выправится в наших скособоченных футбольных мозгах? Обозреватель «ССФ» Юрий Цыбанев подводит итоги турнира.

«Стал понимать Карреру без переводчика»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о самом безумном поступке на праздновании чемпионства, похвастался личной статистикой и не стал закрываться после вопросов о своем разводе и смерти родителей.

В гостях – Саморано, Баптиста, Черчесов, Смертин и Кержаков

Репортаж «ССФ» из Санкт-Петербурга, где завершился Международный детский форум «Футбол для дружбы».

«Гвардиола наказал сам себя» 

Известный поклонник «Манчестер Сити», солист группы Oasis Лиам Галлахер считает, что в сборной Англии играют лентяи, отмечает промахи Хосепа Гвардиолы и называет Габриэла Жезуса гениальной скотиной.

«Мой клуб выше «Зенита» на пять голов!»

Более тридцати лет назад коллектив со смешным названием «Куусюси» из финского города Лахти выбил «Зенит» из Кубка европейских чемпионов. Одним из зрителей на стадионе имени Кирова был тренер Александр Семенов, четверть века отдавший «Динамо» и другим командам Санкт-Петербурга. Тогда он и представить не мог, что Финляндия станет ему второй родиной. «ССФ» нашел Семенова на Аландских островах.

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ!

- Рассуждения Евгения Ловчева о том, где стоит продолжить карьеру Федору Смолову;

- Календарь чемпионата России-2017/18;

- Постер лучшего игрока Кубка конфедераций-2017 Юлиана Дракслера.

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