Кровавый спорт. Как дрались в главном боевике о единоборствах

Ушу, каратэ, уличная драка и капоэйера – но победил все равно Ван Дамм. «Советский спорт» вспоминает все боевые стили, которые показали в культовом фильме «Кровавый спорт», и рассказывает о каждом из них.

Ушу, северные и южные стили





Кто дрался: сразу несколько безымянных бойцов, которые по ходу турнира проиграли и Ван Дамму, и Боло Йенгу, главному злодею фильма. Запомнились абсолютной неэффективностью своего стиля, что неприятно поразило зрителей-поклонников ушу. Первый из бойцов вообще не нанес ни одного удара и притворился нокаутированным (а затем подло пытался атаковать Ван Дамма в спину и получил уже реальный нокаут).

Что это такое: ушу – общее название для боевых искусств Китая. Истоки ушу относят к 7-8 веку до нашей эры: якобы, боевое искусство стали практиковать мелкие князья, которые вели бесконечные междоусбоные войны. Одним из отцов современного ушу считают Бодхидхарму – будийского патриарха, который пришел в 5 веке н.э. из Индии в Китай и поселился в монастыре Шаолинь.

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В СССР, на волне боевиков о кунг-фу, о Шаолине ходили легенды: последним экзаменом для бойцов-монахов якобы был смертносный зал, где проваливался пол, на человека нападали каменные манекены, а финальным испытанием было перенесение большого камня – камень был раскален и оставлял на руках монаха ожоги в форме тигра и дракона. Узнать, где ложь, а где правда в этих легендах сегодня представляется маловероятным: в 1929 году монастырь пережил сильный пожар, в результате чего сгорело большинство рукописей, проливавших свет на его историю. Новая волна популярности пришла в монастырь в конце 20 века – после выхода целой серии фильмов о монахах-бойцах. Сегодня Шаолинь – всемирно известный бренд, имеет свою пресс-службу, а в числе его учеников формально находятся самые разные люди – например, рэппер RZA из рэп-группы Wu Tang Clan.

Капоэйра





Кто дрался: чернокожий соперник Ван Дамма. Запомнился тем, что сначала делал страшные глаза и жесты, а затем получил фирменный удар «с вертушки» и сразу лег на татами.

Что это: капоэйра – искусство африканских рабов, которых свозили в Бразилию португальские колонисты. По легенде, рабам нужно было маскировать свои тренировки, и они превратили их в танец. Под музыку барабана и инструмента с одной струной «беримбау» они призывали своих богов в помощь и тренировали акробатические удары ( в основном удары наносились ногами). Капоэйру описывал в 20 веке бразильский писатель Жоржи Амаду. В 2014 году капоэйра получила статус культурного наследия ЮНЕСКО.

Муай-Тай





Кто дрался: бородатый персонаж по имени Пако, который проиграл Ван Дамму в полуфинале. Запомнился тем, что отправил главного героя в нокаут, из которого тот моментально оправился, стал еще сильнее и быстро одержал победу.

Что это такое: прародителем тайского бокса считают древнее боевое искусство Муай Боран. Роберт Смит, автор книги «Уникальные боевые искусства Азии», пишет, что впервые о Муай Боран стало известно более 2000 лет назад: это подтверждают остатки древних храмовых барельефов, на которых изображены бьющиеся безоружные воины в набедренных повязках.

Муай Боран – жесткая версия современного тайландского бокса: здесь допускались удары головой, удары в глаза и пах, удушения. В разные исторические эпохи это боевое искусство практиковали солдаты в армии Тайланда (тогда – Сима) и члены тайских королевских династий.

В своем современном (или почти современном виде) Муай-Тай появился в начале 20 века. Бои шли без учета времени, бойцы обвязывали руки кожаными полосками. Позже кинематограф добавит экзотики в эту тему. В боевиках 90-х тайские боксеры не только обматывают руки, но и затем обмакивают их в битое стекло – в реальности такого не было.

Сумо





Кто дрался: соперник Ван Дамма в одном из первых боев. Заставил главного героя понервничать. Сначала довольно смешным деревенским захватом уронил его на землю. Потом чуть не сломал ему руки и растянул в шпагат. Отправился в нокаут после удара в пах.

Что это: по легенде, первыми сумоистами были боги Такэмикадзути и Такэминаката (синтоизм – традиционная японская религия). Боги сошлись в битве за Японию со всеми ее островами: Такэмикадзути вытолкнул Такэминакату в океан и победил.

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Правила сумо оформились в конце 12 века. Примерно тогда же появились и организации бойцов, которые колесили по Японии и давали представления на манер бродячих артистов. Сегодня в рядах японских сумоистов выступают, по меньшей мере, два российских бойца. Первый – Николай Иванов известный по сумоистскому имени (сиконе) Амуро Мицухиро. Уроженец Приморья, Иванов выступает с 2002 года, его вес – 133 кг. Второй – россиянин с бурятскими корнями Анатолий Михаханов. Сумоистское имя – Орора Сатоси. Его вес, согласно данным Ассоциации сумо, 273 кг – это на 27 кг меньше рекордного веса, зафиксированного у сумоистов. Весовой рекорд в чудовищные 300 кг принадлежит уроженцу Гавайев Конисики Ясокити (ушел из сумо в 90-е годы 20 века).



Уличная драка





Кто дрался: друг героя Ван Дамма по имени Рэй Джексон. Толстяк, любитель стриптиза и пива Джексон олицетворял в турнире по кумите американскую деревенщину. Едва не победил Боло Йенга, но в итоге сам с травмами уехал в госпиталь.

Что это такое: лучше всех приемы уличной драки описал Джон Гилби в книге «Секретные боевые искусства мира». В 60-е годы 20 века Гилби, по его собственным словам, путешествовал по миру в поисках мастеров разных стилей единоборств (многие считают книгу – выдумкой). Гилби пишет, как в 1954 году в Йоханнесбурге, ЮАР, предложил подраться известному мастеру уличной драки. В ответ тот начал плакать, отказываться, и когда автор книги расслабился, так сильно пнул его в пах, что Гибли потерял сознание. Когда он пришел в себя, от мастера осталась только короткая записка с его главным девизом уличной драки: «Неожиданность».

Каратэ





Кто дрался: Ван Дамм и его главный противник в исполнении китайца-культуриста Боло Йенга.

Что это: в основе стиля героя Ван Дамма лежит, вероятно, стиль окинавского каратэ. Окинава – самый крупный остров японского архипелага Рюкю. С 1945 года здесь располагается американская военная база: она занимает около 1/5 территории острова. По сюжету, Фрэнк Дюкс (так звали главного героя) учит каратэ у японского мастера, а затем служит по соседству в воинской части.

Герой Боло Йенга – злодей по имени Чонг Ли, практикует, вероятно, каратэ-кекусинкай. Эта наиболее жесткая версия каратэ была создана в середине 20 века мастером Масутацу Оямой.

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Интересно, что в основе фильма «Кровавый спорт» лежит реальная история. Настоящий Фрэнк Дюкс – актер и хореограф боевых сцен в Голливуде (родился в 1956 году). Дюкс говорил о себе, что выучил тайное искусство ниндзютцу в Японии, когда проходил там военную службу. Вернувшись в Америку Дюкс открыл собственную школу ниндзютцу. Он демонстрировал призовой кубок, который, якобы, получил за победу в секретном турнире по боевым искусствам на Багамах (подобный турнир и показывают в «Кровавом спорте»).



Впрочем, впоследствии рассказ реального Дюкса подвергли сомнению. Журналисты нашли накладные, которые указывали на то, что кубок Дюкса изготовили по его собственному заказу. Кроме того, подняв военные архивы, СМИ выяснили, что Дюкс служил в одной из американских частей и во время службы не выезжал из страны. Опровержение не помешало Дюксу стать признанным экспертом по единоборствам.