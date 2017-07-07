Спаситель Жо. Чем прославился потенциальный новичок «Зенита» Родриго Кайо

«Советский спорт» рассказывает о самом громком поступке потенциального новичка «Зенита» Родриго Кайо.

По информации бразильских СМИ, 23-летний защитник «Сан-Паулу» может перебраться в Петербург за 18 миллионов евро. В своей команде Кайо является лидером и одним из самых уважаемых игроков, несмотря на юный возраст. И совсем недавно своим поступком разделил бразильский футбольный мир на два лагеря.

КАЙО СПАС ЖО ОТ КАРТОЧКИ...

Как думаете, как поступит защитник, если ему представится идеальная возможность подставить самого опасного нападающего соперника под желтую карточку? Да еще и в полуфинале дерби? И зная, что в случае наказания, игрок ответный матч пропустит? На первый взгляд, ответ очевиден.

Но тут появляется Родриго Кайо, который с апреля носит неофициальное звание честнейшего защитника на планете. Рассказываем, почему, а также как отреагировали на поведение игрока в Бразилии.

Шел первый полуфинальный матч чемпионата Паулиста между «Коринтиансом» и «Сан-Паулу». Форвард «Коринтианса» Жо уже в начале игры увидел перед собой желтую карточку. Судья посчитал, что он намеренно наступил на вратаря «Сан-Паулу». На самом деле повреждение голкиперу случайно нанес Родриго Кайо. Понимая, что Жо ни в чем не виноват, защитник тут же обратился к арбитру и попросил не наказывать соперника. Тот отменил карточку, поаплодировал Кайо и поблагодарил за поступок. И все бы благополучно об этом эпизоде забыли, если бы не один момент. Получи Жо предупреждение, пропускал бы ответный матч. В итоге «Коринтианс» победил 2:0, а во втором сыграл вничью 1:1. В обеих встречах забивал Жо.





РАЗОЗЛИЛ СЕНИ...

Мнения о поступке Кайо разделились. Кто-то посчитал защитника образованным и честным человеком, кто-то яростно критиковал, дескать помогать команде нужно любыми способами.

В числе критиков оказался главный тренер «Сан-Паулу» Рожерио Сени. В перерыве матча специалист чуть не разгромил раздевалку, и пообщался с Кайо на повышенных тонах. Сени ясно дал понять, что не оценил фэйр-плей со стороны игрока. И высказал защитнику все, что думает. На нападки футболист ответил лишь одно — он считает, что поступил правильно.

Истерика не отпустила тренера и через несколько дней. Тогда стало известно, что за свой поступок Кайо получил вызов в сборную.

В программе «Bem, Amigos!» Сени иронично заявил, что, по всей видимости, не такой хороший человек, как Кайо и главный тренер сборной Тите.

- Моя позиция очень проста. Я принимаю решения во время матча. А не говорю на камеры, предварительно все проанализировав. Как по мне, Жо толкнул Родриго и заслужил желтую карточку. Но, возможно, Родриго и Тите лучше и честнее меня. В день матча я поинтересовался у Кайо, знал ли он, что Жо могут дисквалифицировать на ответный матч. Но вообще очень легко говорить о тренере, который провел в сборной восемь матчей и одержал восемь побед. Если бы я возглавлял Бразилию, брал бы игроков исходя из их выступлений на поле, а не из-за правильного поведения. Такими темпами каждый, кто покажет фэйр-плей, скоро будет попадать в сборную, - вот такой довольно бессвязный монолог произнес Сени.





В команде поведение Кайо тоже оценили далеко не все. Так, экс-игрок «Анжи» Жусилей намекнул, что сам бы никогда не поступил подобным образом.

...И ПОЛУЧИЛ ВЫЗОВ В СБОРНУЮ БРАЗИЛИИ

Зато поддержка пришла из сборной. Сначала игроку написал Тите, похвалив за честный поступок. А затем официально выступила Бразильская конфедерация футбола. «Поведение Родриго Кайо — этот тот пример, который необходим современному футболу. Сейчас происходит много плохих вещей, игроки часто симулируют нарушения, чтобы выпросить пенальти. И это сказывается на имидже футбола», - заявил президент судейской комиссии Маркос Мариньо.

Через несколько дней Кайо вызвали в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Аргентиной и Австралией. «Честность важна в любых аспектах жизни. А в футболе важны две вещи: поведение игрока, и его умения. Кайо прекрасно сыграл на Олимпиаде, и заслужил шанс в первой сборной», - так объяснил свой выбор Тите.

Что же до самого Родриго, то он, выслушав все мнения, заявил, что не жалеет о поступке, и что его совесть чиста.

- Рад и горд слышать добрые слова от главного тренера сборной, от человека, которым все восхищаются. А то, что случилось, уже с прошлом. Я ни о чем не жалею. В тот момент посчитал, что поступаю правильно. Даже не думал, что это вызовет такую реакцию. У каждого свое мнение, своя совесть, моя остается спокойной, - приводит слова Кайо GloboEsporte.