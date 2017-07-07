Все, что нужно знать о новом дополнении Hearthstone – «Рыцари Ледяного Трона»
СюжетИгроки отправятся в Нордскол. В этом дополнении предстоит штурмовать Цитадель Ледяной Короны — крепость Короля-лича, — чтобы овладеть запретной магией рун. Также игрокам предстоит пройти цепочку заданий дополнения «Рыцари Ледяного Трона», которая откроется для всех игроков бесплатно. В прологе нужно будет войти в Цитадель Ледяной Короны, где предстоит зачистить два крыла, сразиться со знаменитыми боссами: профессором Мерзоцидом и Синдрагосой, — а затем сойтись в грандиозном поединке с самим Королем-личом. По завершении пролога игроки получат случайную легендарную карту рыцаря смерти. Кстати, разработчики пообещали очень сложное прохождение, которое не пойдет ни в какое сравнение с прошлыми легкими приключениями.
Новое поле боя «Рыцари Ледяного Трона»
Новые механикиПосле выхода дополнения «Рыцари Ледяного Трона» в Hearthstone будут реализованы несколько новых игровых механик.
Во-первых, герои получат благословение Короля-лича в виде девяти новых легендарных карт: они превращают героев Hearthstone в устрашающих рыцарей смерти, закованных в ледяные доспехи и использующих новые силы. На деле эта механика будет напоминать превращение Гул'Дана в Лорда Джераксуса. На данный момент показали карту превращения только для охотника. При ее розыгрыше Рексар получает 5 брони, наносит 2 единицы урона всем существам соперника и новую силу героя - «Создание монстра», которая позволяет ему собрать некое подобие зомби из останков погибших в партии зверей. Причем, показатели карт, в том числе и цена, из которых игрок соберет «зомбозверя», просуммируются. Также ужасное существо вбирает в себя все способности карт, из которых его собирали.
Во-вторых, появятся новое умение у карт существ - «Кража жизни». Существа обладающие вампиризмом при нанесении урона любому вражескому персонажу будут восполнять здоровье герою равное показателю их атаки.
Карты дополнения Knights of the Frozen Throne
Всего «Рыцари Ледяного Трона» включает в себя 135 карт, а поэтапно показывать их планируют после 23 июля.
Геймплей дополнения
Дата выхода и цена Комплекты карт дополнения «Рыцари Ледяного Трона» появятся в Hearthstone. Их можно будет выиграть в режиме «Арены», а также приобрести за внутриигровое золото или настоящие деньги по той же цене, что и прочие комплекты карт Hearthstone. С завтрашнего дня и вплоть до выхода дополнения все желающие могут оформить предзаказ на 50 комплектов карт «Рыцарей Ледяного Трона» по специальной цене 2799 р. в версиях для PC, Mac и Android или 3790 р. в версии для iOS. Все, кто оформит предзаказ, получат уникальную рубашку.
Выход дополнения «Рыцари Ледяного Трона» запланирован предположительно на середину августа.
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