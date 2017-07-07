Все, что нужно знать о новом дополнении Hearthstone – «Рыцари Ледяного Трона»

Сюжет

Новое поле боя «Рыцари Ледяного Трона»





Новые механики

Карты дополнения Knights of the Frozen Throne

Игроки отправятся в Нордскол. В этом дополнении предстоит штурмовать Цитадель Ледяной Короны — крепость Короля-лича, — чтобы овладеть запретной магией рун. Также игрокам предстоит пройти цепочку заданий дополнения «Рыцари Ледяного Трона», которая откроется для всех игроков бесплатно. В прологе нужно будет войти в Цитадель Ледяной Короны, где предстоит зачистить два крыла, сразиться со знаменитыми боссами: профессором Мерзоцидом и Синдрагосой, — а затем сойтись в грандиозном поединке с самим Королем-личом. По завершении пролога игроки получат случайную легендарную карту рыцаря смерти. Кстати, разработчики пообещали очень сложное прохождение, которое не пойдет ни в какое сравнение с прошлыми легкими приключениями.После выхода дополнения «Рыцари Ледяного Трона» в Hearthstone будут реализованы несколько новых игровых механик.Во-первых, герои получат благословение Короля-лича в виде девяти новых легендарных карт: они превращают героев Hearthstone в устрашающих рыцарей смерти, закованных в ледяные доспехи и использующих новые силы. На деле эта механика будет напоминать превращение Гул'Дана в Лорда Джераксуса. На данный момент показали карту превращения только для охотника. При ее розыгрыше Рексар получает 5 брони, наносит 2 единицы урона всем существам соперника и новую силу героя - «Создание монстра», которая позволяет ему собрать некое подобие зомби из останков погибших в партии зверей. Причем, показатели карт, в том числе и цена, из которых игрок соберет «зомбозверя», просуммируются. Также ужасное существо вбирает в себя все способности карт, из которых его собирали.Во-вторых, появятся новое умение у карт существ - «Кража жизни». Существа обладающие вампиризмом при нанесении урона любому вражескому персонажу будут восполнять здоровье герою равное показателю их атаки.

Всего «Рыцари Ледяного Трона» включает в себя 135 карт, а поэтапно показывать их планируют после 23 июля.



Геймплей дополнения

Дата выхода и цена





Выход дополнения «Рыцари Ледяного Трона» запланирован предположительно на середину августа.

Комплекты карт дополнения «Рыцари Ледяного Трона» появятся в Hearthstone. Их можно будет выиграть в режиме «Арены», а также приобрести за внутриигровое золото или настоящие деньги по той же цене, что и прочие комплекты карт Hearthstone. С завтрашнего дня и вплоть до выхода дополнения все желающие могут оформить предзаказ на 50 комплектов карт «Рыцарей Ледяного Трона» по специальной цене 2799 р. в версиях для PC, Mac и Android или 3790 р. в версии для iOS. Все, кто оформит предзаказ, получат уникальную рубашку.