Максим Власов: Хочу провести бой с Лебедевым
Российский боксер первого тяжелого веса Максим Власов рассказал, как победа над Рахимом Чахкиевым осложнила ему карьеру и заявил о желании выйти на ринг против Дениса Лебедева, которому 9 числа предстоит защита титула WBA Super.
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НАД ЧАХКИЕВЫМ ЖИЗНЬ УСЛОЖНИЛАСЬ
–
Что изменилось в вашей жизни и в карьере
после победы над Рахимом Чахкиевым?
– Многие стали понимать, что я – сильный и опасный боксер. Не все хотят со мной встречаться. Плюсы тоже есть. Стали больше узнавать и следить, но в то же время искать соперников стало труднее.
–
С этим связано то, что последние бои
вы провели против Тамаша Лоди и Муссы
Аджибу – не самых сильных боксеров?
– Конечно. Эти бои были нужны для того, чтобы я долго не простаивал и поддерживал боевой тонус. В ожидании серьезных поединков можно провести очень много времени. Нельзя проводить время, не боксируя.
–
Повысилось ли внимание к вашей персоне
после того боя?
– Еще как повысилось! Стали чаще приглашать на телевидение и радио. Чаще стала интересоваться пресса.
–
После боя с Чахкиевым вы дали больше
интервью, чем за предыдущую часть
карьеры?
– Значительно больше. В разы.
–
Вас пытались переманить известные
промоутеры?
– Нет. Удивительно, но ни одного предложения не поступило.
–
Весной говорили, что вы ведете
переговоры о поединке с Кшиштофом
Гловацки. Почему не договорились?
– Причина в финансах. С их стороны поступило предложение провести бой в Польше, но гонорар был очень маленький.
–
Отказ был с вашей стороны?
– Да.
НЕЛЬЗЯ УЧИТЬСЯ НА БОЯХ ДЖОНСА И ТАЙСОНА
–
Расскажите, с какого возраста начали
заниматься боксом? Как пришли в зал?
– Серьезно начал заниматься в 13 лет. Привел меня мой дядя. Он сам занимался боксом, выступал на любительском уровне. С моим нынешним тренером Виктором Петроченко они тренировались в одном зале еще в 90-е годы. Сначала тренировки были обычным увлечением, а затем оно переросло в серьезную работу.
–
Кто был кумиром?
– Его не было. В 13 лет я и не знал никого. Едва слышал о боксе. Впоследствии тренер показывал мне интересные бои, и мой кругозор расширился. Но кумиров не появилось. Были боксеры, на боях которых я учился.
–
Кто, например?
– Вернон Форрест, Флойд Мэйвезер, Джеймс Тони… Не как у всех, банально, Майк Тайсон и Рой Джонс. Тренер приучал нас смотреть глубже. Тайсон и Джонс – уникальные и брать у них что-то тяжело. То, что они делали присуще только им. И повторить это очень сложно.
–
Как складывалась ваша любительская
карьера?
– Она была очень короткой, и я там ничего не добился.
–
Сталкивались ли с коррупцией?
– Куда без нее?! Тем более в любительском боксе. Сталкивался и неоднократно. Тренер нас заранее настраивал на то, что мы перейдем в профессиональный бокс и неудачи на любительском ринге нас мало расстраивали. Мы просто набирали опыт.
В США ПОДГОТОВКА БОКСЕРОВ - БЕСТОЛКОВАЯ
–
В каком возрасте решили уйти в
профессионалы?
– Мне было 18 лет, когда я перешел. Сначала было страшновато. Я любил профессиональный бокс, но чуточку боялся. Я был молодой. Моя физиология тогда не располагала к такому боксу. Я поздно начал развиваться как спортсмен, мужчина и человек. Поначалу был очень слабый. Зато техника была хорошая. На ней я и боксировал, а силы и выносливости мне изначально не хватало. Со временем и их приобрел.
–
Вы много боев провели в США. Как там
впервые оказались?
– Я работал с промоутером из Казани. И у него был контакт с американским промоутером. Предложили выступить там. Я поехал. Конечно, это была мечта. Всегда хотел провести бой в Америке, и когда появилась возможность, не стал упускать.
–
У вас было восемь боев к тому моменту.
Не страшно было уезжать в США?
– Нет. Наоборот. Я стремился туда, и мне было очень интересно. Я получил неоценимый опыт и получил незабываемые ощущения. Они запомнились на всю жизнь.
–
Вы там только проводили бои или еще и
тренировались?
– Сначала только боксировал. Гораздо позже и тренировался какое-то время. Но только к двум-трем боям.
–
Чем запомнились тренировки в США.
Какая там специфика?
– На самом деле, положительных моментов мало. Ничего хорошего и интересного для себя я не увидел. Стандартно и примитивно: физическая подготовка, бесконечные спарринги. Они не несут большой пользы в плане технического роста. Да, приобретается опыт и выносливость. Но новых технических элементов не находишь. Спарринг – это стресс для организма. Нельзя отработать некоторые вещи.
Считаю, что такая система подготовки – бестолковая. Из года в год одно и то же. Одинаковые этапы подготовки и никаких вариаций. На мой взгляд, это не совсем правильно. Мы так никогда не работали. Ничего стоящего для себя я там не нашел.
–
Прямо повторяете слова Сергея Ковалева,
который говорил, что самым большим разочарованием в США для него стали тренеры.
– Потому что это правда. И человек, который мыслит нестандартно, это увидит и подтвердит.
–
Вы потерпели поражения от Айзека
Чилембы и Хильберто Рамиреса. Слышал,
что накануне поединка с Чилембой у вас
были проблемы со здоровьем. Рамирес же
- боксер второго среднего веса. Наверное,
были проблемы со сгонкой веса. Расскажите
о боях с ними подробнее.
– Перед боем с Чилембой произошла неприятная ситуация. У меня случилось пищевое отравление. Был полностью обезвожен. Провел два раунда и моментально устал. Не был в состоянии полноценно проводить бой. С третьего раунда работал на морально-волевых качествах. Как результат, не очень хорошее выступление.
В поединке с Рамиресом столкнулся с проблемами физического характера. Да, сгонка веса. Тогда я уже решил подняться в новую весовую категорию и весил 90 килограммов. Потом предложили этот бой, и пришлось сбрасывать 13 килограммов.
За две недели до боя я приехал в Америку и жил в Лос-Анджелесе на берегу океана, а бой проходил в Денвере. Это среднегорье. 1600 метров над уровнем моря и совершенно другой воздух и климат. Приехав туда за пять дней, я понял, что совершил ошибку. Этого времени не хватило для акклиматизации. Опять вымотался за два раунда.
–
Судейство было нормальным в тех боях?
– В поединке с Чилембой – нет. Бой был очень близкий. Как минимум должна была быть ничья. Я не проиграл. Рамиресу, наверное, проиграл. Хотя по очкам бой был чуть ближе.
РАБОТАЮ НАД ВНЕЗАПНОСТЬЮ УДАРА
–
Почему вы решили перейти в новый вес?
Как вам дался переход?
– Набрать вес не так сложно. Изначально я хотел остаться в полутяжелом весе, в котором провел один бой в 2014 году. Работал над физическими кондициями и мышечной массой, а после боя с Рамиресом получил серьезную травму – перелом позвоночника. Пришлось работать над укреплением мышечного корсета, чтобы избежать проблем в будущем. Набрал мышечную массу и лишний вес. Назад дороги не было. Спуститься в 79 кг было бы очень тяжело. Тогда решил выступать в первом тяжелом весе. Чувствую себя в нем комфортно.
–
Каков сейчас ваш боевой вес?
– Перед боями я немного подсушиваюсь. Мой оптимальный вес 94-95 кг.
–
Когда вы были полутяжем, нокаутирующего
удара у вас не было. Но в новом весе лишь
один соперник провел с вами всю дистанцию.
Как удалось натренировать удар?
– Видимо, с набором веса пришла тяжесть удара. Но не в этом суть. Дело в технических элементах и ударной технике. Мой тренер начал придумывать новые вещи в техническом плане. Главное – внезапность. Если боксер видит удар, каким бы он не был тяжелым, этот удар он выдержит. Не видит удара – упадет. Над этим и работаем – внезапностью удара.
–
Во многих организациях вы занимаете
высокие места. Есть ли приоритет?
– Нет. Как пойдет. Мне важны соперники. Интерес должен быть к ним, а не к промежуточному титулу.
БОКСЕРЫ ИЗБЕГАЮТ ВСТРЕЧИ СО МНОЙ
–
Осенью стартует суперсерия в первом
тяжелом весе. В ней примут участие
Александр Усик, Мурат Гассиев, Майрис
Бриедис, Юниер Дортикос, Кшиштоф
Влодарчик, Марко Хук, Дмитрий Кудряшов
и Майк Перес. У вас
была возможность принять участие в этой
серии?
– Теоретически, да. Я еще жду, может получиться участвовать в качестве запасного. Набирают несколько человек. Я бы с удовольствием выступил. На турнир заявлены сильнейшие боксеры. Но в основу попасть не получилось. Не взяли.
–
Кого считаете фаворитами?
– Усика, Дортикоса и Бриедиса.
– У вас были спарринги с Денисом
Лебедевым и Майрисом Бриедисом. Насколько
большие проблемы они могли бы доставить
вам в ринге? Были ли спарринг-партнеры
сильнее?
– Сильнее не было. Но в этих спаррингах чувствовал себя комфортно. Особенно с Денисом. Бриедис - сложнее. Он очень талантливый и одаренный. Ему не хватает техники. Но у него сильный удар. Он очень быстрый и подвижный для своих габаритов.
–
Вначале года я написал заметку про
бои, которые хотел бы увидеть в этом
году. Среди прочего там был ваш бой с
Лебедевым. Вы заинтересованы в этом
поединке?
– Естественно. Для меня важно боксировать с лучшими, а Денис – один из лучших. Бой с ним очень мне очень интересен.
–
Вызывали его на бой, когда спарринговали?
– Нет. Такие вещи лично не делаются. Это работа менеджеров и промоутеров.
–
Ваш представитель Шамир Петросян
предлагал Андрею Рябинскому провести
бой между вами и Лебедевым или другим
боксером из «Мира бокса»?
– Конечно. И неоднократно. Как я уже сказал большинство боксеров избегают встречи со мной.
–
Григорий Дрозд, да и многие другие
боксеры говорят, что не любят и не хотят
драться с соотечественниками. Какова
ваша позиция?
– Меня это не смущает. И мне не нравится такое отношение. Какая разница? Ты же боксер и спортсмен. Если в России сильнейшие боксеры собраны в моем весе, почему я с ними не должен встречаться? Я хочу доказать, что я лучший, поэтому буду встречаться в том числе и с соотечественниками.
–
Денис проведет бой с Марком Флэнаганом.
Интересен ли вам поединок? Что думаете
о его сопернике?
– Я не видел ни одного боя Флэнаган. И эта встреча большого интереса у меня не вызывает.
–
Рекорды пяти последних соперников
Фланагана – 2-7, 31-15, 10-5, 0-0, 0-2. Зачем нашему
боксеру такой проходной бой?
– На это и расчет. Все понимают, что Денис уже на сходе. Сейчас его команда усиленно держится за титул. Не знаю, какие планы будут после боя.