Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Херцог- : -Кузнецова
Футбол  Шинник- : -Зенит-2
Футбол  Химки- : -Ротор
Футбол  Сибирь- : -Спартак-2
Футбол  Динамо СПб- : -Енисей
Футбол  Крылья Советов- : -Луч-Энергия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Максим Власов: Хочу провести бой с Лебедевым

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Максим Власов: Хочу провести бой с Лебедевым
Фото: Gettyimages.ru

Российский боксер первого тяжелого веса Максим Власов рассказал, как победа над Рахимом Чахкиевым осложнила ему карьеру и заявил о желании выйти на ринг против Дениса Лебедева, которому 9 числа предстоит защита титула WBA Super.

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НАД ЧАХКИЕВЫМ ЖИЗНЬ УСЛОЖНИЛАСЬ

Что изменилось в вашей жизни и в карьере после победы над Рахимом Чахкиевым?
– Многие стали понимать, что я – сильный и опасный боксер. Не все хотят со мной встречаться. Плюсы тоже есть. Стали больше узнавать и следить, но в то же время искать соперников стало труднее.

С этим связано то, что последние бои вы провели против Тамаша Лоди и Муссы Аджибу – не самых сильных боксеров?
– Конечно. Эти бои были нужны для того, чтобы я долго не простаивал и поддерживал боевой тонус. В ожидании серьезных поединков можно провести очень много времени. Нельзя проводить время, не боксируя.

Повысилось ли внимание к вашей персоне после того боя?
– Еще как повысилось! Стали чаще приглашать на телевидение и радио. Чаще стала интересоваться пресса.

После боя с Чахкиевым вы дали больше интервью, чем за предыдущую часть карьеры?
– Значительно больше. В разы.

Вас пытались переманить известные промоутеры?
– Нет. Удивительно, но ни одного предложения не поступило.

Весной говорили, что вы ведете переговоры о поединке с Кшиштофом Гловацки. Почему не договорились?
– Причина в финансах. С их стороны поступило предложение провести бой в Польше, но гонорар был очень маленький.

Отказ был с вашей стороны?
– Да.

Максим Власов против Рахима Чахкиева
Максим Власов против Рахима Чахкиева

НЕЛЬЗЯ УЧИТЬСЯ НА БОЯХ ДЖОНСА И ТАЙСОНА

Расскажите, с какого возраста начали заниматься боксом? Как пришли в зал?
– Серьезно начал заниматься в 13 лет. Привел меня мой дядя. Он сам занимался боксом, выступал на любительском уровне. С моим нынешним тренером Виктором Петроченко они тренировались в одном зале еще в 90-е годы. Сначала тренировки были обычным увлечением, а затем оно переросло в серьезную работу.

Кто был кумиром?
– Его не было. В 13 лет я и не знал никого. Едва слышал о боксе. Впоследствии тренер показывал мне интересные бои, и мой кругозор расширился. Но кумиров не появилось. Были боксеры, на боях которых я учился.

Кто, например?
Вернон Форрест, Флойд Мэйвезер, Джеймс Тони… Не как у всех, банально, Майк Тайсон и Рой Джонс. Тренер приучал нас смотреть глубже. Тайсон и Джонс – уникальные и брать у них что-то тяжело. То, что они делали присуще только им. И повторить это очень сложно.

Как складывалась ваша любительская карьера?
– Она была очень короткой, и я там ничего не добился.

Сталкивались ли с коррупцией?
– Куда без нее?! Тем более в любительском боксе. Сталкивался и неоднократно. Тренер нас заранее настраивал на то, что мы перейдем в профессиональный бокс и неудачи на любительском ринге нас мало расстраивали. Мы просто набирали опыт.

В США ПОДГОТОВКА БОКСЕРОВ - БЕСТОЛКОВАЯ

В каком возрасте решили уйти в профессионалы?
– Мне было 18 лет, когда я перешел. Сначала было страшновато. Я любил профессиональный бокс, но чуточку боялся. Я был молодой. Моя физиология тогда не располагала к такому боксу. Я поздно начал развиваться как спортсмен, мужчина и человек. Поначалу был очень слабый. Зато техника была хорошая. На ней я и боксировал, а силы и выносливости мне изначально не хватало. Со временем и их приобрел.

Вы много боев провели в США. Как там впервые оказались?
– Я работал с промоутером из Казани. И у него был контакт с американским промоутером. Предложили выступить там. Я поехал. Конечно, это была мечта. Всегда хотел провести бой в Америке, и когда появилась возможность, не стал упускать.

У вас было восемь боев к тому моменту. Не страшно было уезжать в США?
– Нет. Наоборот. Я стремился туда, и мне было очень интересно. Я получил неоценимый опыт и получил незабываемые ощущения. Они запомнились на всю жизнь.

Вы там только проводили бои или еще и тренировались?
– Сначала только боксировал. Гораздо позже и тренировался какое-то время. Но только к двум-трем боям.

Чем запомнились тренировки в США. Какая там специфика?
– На самом деле, положительных моментов мало. Ничего хорошего и интересного для себя я не увидел. Стандартно и примитивно: физическая подготовка, бесконечные спарринги. Они не несут большой пользы в плане технического роста. Да, приобретается опыт и выносливость. Но новых технических элементов не находишь. Спарринг – это стресс для организма. Нельзя отработать некоторые вещи.

Считаю, что такая система подготовки – бестолковая. Из года в год одно и то же. Одинаковые этапы подготовки и никаких вариаций. На мой взгляд, это не совсем правильно. Мы так никогда не работали. Ничего стоящего для себя я там не нашел.

Прямо повторяете слова Сергея Ковалева, который говорил, что самым большим разочарованием в США для него стали тренеры.
– Потому что это правда. И человек, который мыслит нестандартно, это увидит и подтвердит.

Вы потерпели поражения от Айзека Чилембы и Хильберто Рамиреса. Слышал, что накануне поединка с Чилембой у вас были проблемы со здоровьем. Рамирес же - боксер второго среднего веса. Наверное, были проблемы со сгонкой веса. Расскажите о боях с ними подробнее.
– Перед боем с Чилембой произошла неприятная ситуация. У меня случилось пищевое отравление. Был полностью обезвожен. Провел два раунда и моментально устал. Не был в состоянии полноценно проводить бой. С третьего раунда работал на морально-волевых качествах. Как результат, не очень хорошее выступление.

В поединке с Рамиресом столкнулся с проблемами физического характера. Да, сгонка веса. Тогда я уже решил подняться в новую весовую категорию и весил 90 килограммов. Потом предложили этот бой, и пришлось сбрасывать 13 килограммов.

За две недели до боя я приехал в Америку и жил в Лос-Анджелесе на берегу океана, а бой проходил в Денвере. Это среднегорье. 1600 метров над уровнем моря и совершенно другой воздух и климат. Приехав туда за пять дней, я понял, что совершил ошибку. Этого времени не хватило для акклиматизации. Опять вымотался за два раунда.

Судейство было нормальным в тех боях?
– В поединке с Чилембой – нет. Бой был очень близкий. Как минимум должна была быть ничья. Я не проиграл. Рамиресу, наверное, проиграл. Хотя по очкам бой был чуть ближе.

РАБОТАЮ НАД ВНЕЗАПНОСТЬЮ УДАРА

Почему вы решили перейти в новый вес? Как вам дался переход?
– Набрать вес не так сложно. Изначально я хотел остаться в полутяжелом весе, в котором провел один бой в 2014 году. Работал над физическими кондициями и мышечной массой, а после боя с Рамиресом получил серьезную травму – перелом позвоночника. Пришлось работать над укреплением мышечного корсета, чтобы избежать проблем в будущем. Набрал мышечную массу и лишний вес. Назад дороги не было. Спуститься в 79 кг было бы очень тяжело. Тогда решил выступать в первом тяжелом весе. Чувствую себя в нем комфортно.

Каков сейчас ваш боевой вес?
– Перед боями я немного подсушиваюсь. Мой оптимальный вес 94-95 кг.

Когда вы были полутяжем, нокаутирующего удара у вас не было. Но в новом весе лишь один соперник провел с вами всю дистанцию. Как удалось натренировать удар?
– Видимо, с набором веса пришла тяжесть удара. Но не в этом суть. Дело в технических элементах и ударной технике. Мой тренер начал придумывать новые вещи в техническом плане. Главное – внезапность. Если боксер видит удар, каким бы он не был тяжелым, этот удар он выдержит. Не видит удара – упадет. Над этим и работаем – внезапностью удара.

Во многих организациях вы занимаете высокие места. Есть ли приоритет?
– Нет. Как пойдет. Мне важны соперники. Интерес должен быть к ним, а не к промежуточному титулу.

БОКСЕРЫ ИЗБЕГАЮТ ВСТРЕЧИ СО МНОЙ 

Максим Власов и Денис Лебедев
Максим Власов и Денис Лебедев

Осенью стартует суперсерия в первом тяжелом весе. В ней примут участие Александр Усик, Мурат Гассиев, Майрис Бриедис, Юниер Дортикос, Кшиштоф Влодарчик, Марко Хук, Дмитрий Кудряшов и Майк Перес. У вас была возможность принять участие в этой серии?
– Теоретически, да. Я еще жду, может получиться участвовать в качестве запасного. Набирают несколько человек. Я бы с удовольствием выступил. На турнир заявлены сильнейшие боксеры. Но в основу попасть не получилось. Не взяли.

Кого считаете фаворитами?
– Усика, Дортикоса и Бриедиса.

У вас были спарринги с Денисом Лебедевым и Майрисом Бриедисом. Насколько большие проблемы они могли бы доставить вам в ринге? Были ли спарринг-партнеры сильнее?
– Сильнее не было. Но в этих спаррингах чувствовал себя комфортно. Особенно с Денисом. Бриедис - сложнее. Он очень талантливый и одаренный. Ему не хватает техники. Но у него сильный удар. Он очень быстрый и подвижный для своих габаритов.

Вначале года я написал заметку про бои, которые хотел бы увидеть в этом году. Среди прочего там был ваш бой с Лебедевым. Вы заинтересованы в этом поединке?
– Естественно. Для меня важно боксировать с лучшими, а Денис – один из лучших. Бой с ним очень мне очень интересен.

Вызывали его на бой, когда спарринговали?
– Нет. Такие вещи лично не делаются. Это работа менеджеров и промоутеров.

Ваш представитель Шамир Петросян предлагал Андрею Рябинскому провести бой между вами и Лебедевым или другим боксером из «Мира бокса»?
– Конечно. И неоднократно. Как я уже сказал большинство боксеров избегают встречи со мной.

Григорий Дрозд, да и многие другие боксеры говорят, что не любят и не хотят драться с соотечественниками. Какова ваша позиция?
– Меня это не смущает. И мне не нравится такое отношение. Какая разница? Ты же боксер и спортсмен. Если в России сильнейшие боксеры собраны в моем весе, почему я с ними не должен встречаться? Я хочу доказать, что я лучший, поэтому буду встречаться в том числе и с соотечественниками.

Денис проведет бой с Марком Флэнаганом. Интересен ли вам поединок? Что думаете о его сопернике?
– Я не видел ни одного боя Флэнаган. И эта встреча большого интереса у меня не вызывает.

Рекорды пяти последних соперников Фланагана – 2-7, 31-15, 10-5, 0-0, 0-2. Зачем нашему боксеру такой проходной бой?
– На это и расчет. Все понимают, что Денис уже на сходе. Сейчас его команда усиленно держится за титул. Не знаю, какие планы будут после боя.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лебедев перевесил Флэнагана на официальном взвешиванииВ субботу в Екатеринбурге, на Октябрьской площади у Театра Драмы состоялась официальная процедура взвешивания участников воскресного боксерского шоу чемпиона WBA Super World в первом тяжелом весе, россиянина Дениса Лебедева и австралийца Марка Флэнагана.Максим Власов: После победы над Чахкиевым жизнь усложниласьРоссийский боксер первого тяжелого веса Максим Власов рассказал, как победа над Рахимом Чахкиевым осложнила ему карьеру.Андрей Рябинский: С Дортикосом еще не вступали в переговоры, но вступимГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поделился ожиданиями от боя Денис Лебедев - Марк Флэнаган.Вадим Корнилов: Лебедев может встретиться с победителем Всемирной боксерской суперсерииЧемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе Денис Лебедев будет заинтересован в поединке с победителем Всемирной боксерской суперсерии.Денис Лебедев: О завершении карьеры не думалЧемпион мира по версии WBA Денис Лебедев заявил, что пока не задумывался о возможном завершении карьеры.Лебедев и Флэнаган прилетели в ЕкатеринбургВ Екатеринбург на свой бой прилетели боксеры Денис Лебедев и австралиец Марк Флэнаган.Денис Лебедев: Реванш с Гассиевым маловероятенРоссийский боксер Денис Лебедев прокомментировал возможность проведения реванша с соотечественником Муратом Гассиевым.Пакьяо и Лебедев откроют Австралию. Главные бои июляПакьяо и Лебедев откроют Австралию. Главные бои июля«Советский спорт» рассказывает о главных поединках месяца.Продать вчерашний день. Лебединая песнь «Русского витязя»Продать вчерашний день. Лебединая песнь «Русского витязя»«Советский спорт» рассказывает о том, чего можно ожидать от предстоящих боев с участием Александра Поветкина и Дениса Лебедева.Россиянин Власов выиграл у малавийца АджибуРоссийский боксер Максим Власов в рейтинговом поединке выиграл у малавийца Муссы Аджибу.Кому достанется Кубок Мохаммеда Али? Как Лига чемпионов пришла в боксКому достанется Кубок Мохаммеда Али? Как Лига чемпионов пришла в бокс«Советский спорт» отвечает на пять главных вопросов, связанных с организацией и проведением Всемирной суперсерии бокса.Андрей Рябинский: Кудряшов будет участвовать в суперсерии, Лебедев – нетГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал об участии своих боксеров во Всемирной боксерской суперсерии.Бой Лебедев – Флэнаган перенесен на 9 июляПоединок между чемпионом мира WBA в первом тяжелом весе Денисом Лебедевым и Марком Флэнаганом перенесен на 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании RCC Boxing Promotions.Александр Зимин: В бою с Бриедисом Кудряшову не хватит одного только везенияТренер Александр Зимин оценил дальнейшие перспективы российского боксера первого тяжелого веса Дмитрия Кудряшова.Рахим Чахкиев: Хочу провести прощальный бойЭкс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBO, олимпийский чемпион 2008 года Рахим Чахкиев поделился мыслями о возможном завершении карьеры.Григорий Дрозд: К бою с Дуродолой Кудряшов готовился как к праздникуГригорий Дрозд: К бою с Дуродолой Кудряшов готовился как к праздникуБывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд рассказал о победе россиянина Дмитрия КудряшоваРеванш взят, а пояс подождет. Почему Кудряшову рано выходить на титулРеванш взят, а пояс подождет. Почему Кудряшову рано выходить на титул«Советский спорт» – о победе россиянина Дмитрия Кудряшова над нигерийцем Оланреваджу Дородолой в бою за титул WBC Silver.Лебедев проведет бой с ФлэнэганомАвстралийский боксер Марк Флэнэгам подписал контракт на поединок россиянином Денисом Лебедевым.Денис Лебедев: Уверен, что Кудряшов справится в поединке с ДуродолойРоссийский боксер первого тяжелого веса Денис Лебедев поделился ожиданиями от боя-реванша между Дмитрием Кудряшовым и Оланреважу Дуродолой.Андрей Лунев: Дзюба называет меня Денисом Лебедевым (видео)Андрей Лунев: Дзюба называет меня Денисом Лебедевым (видео)Вратарь «Зенита» Андрей Лунев перед матчем с «Тереком» рассказывает о награде лучшего игрока месяца и шутках Артема Дзюбы.
Футбол
Андрей Червиченко: «Спартак» провалится в Лиге чемпионов
Футбол
Генеральный директор «Шахтера»: Клуб добивается дисквалификации Зинченко
Футбол
Виктор Гончаренко: Если Оланаре не прибавит, то у него будут большие проблемы
Футбол
Алексей Сафонов: В «Зенит» перейдут Манолас и Дриусси
все новости
Майрис Бриедис
Майрис Бриедисвсе новости
Хильберто Рамирес
Хильберто Рамиресвсе новости
Айзек Чилемба
Айзек Чилембавсе новости
Рахим Чахкиев
Рахим Чахкиеввсе новости
Денис Лебедев
Денис Лебедеввсе новости
Максим Власов
Максим Власоввсе новости