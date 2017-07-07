Тихонов против Аленичева и Писарев против всех. Анонс сезона в ФНЛ

В субботу стартует новый сезон ФНЛ. «Советский спорт» называет команды и игроков, к которым стоит приглядеться.

ФАВОРИТЫ

«Крылья Советов»

Как только самарская команда покинула премьер-лигу, перед ней сразу же была поставлена задача вернуться обратно. «Для «Крыльев Советов» не может быть другой задачи, кроме возвращения в премьер-лигу», - сказал губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Не так давно подобную задачу самарцы уже решали - в сезоне-2014/15. Чтобы добиться повышения в классе, на пост главного тренера тогда был приглашен бельгийский специалист Франк Веркаутерен. Высота ему покорилась - путевку в элиту «Крылья Советов» обеспечили себе за тур до окончания первенства.

Как и три года назад, решение задачи по возвращению в РФПЛ «Крылья Советов» начали с назначения нового тренера. Виктора Скрипченко у руля команды сменил Андрей Тихонов. Рисков в его назначении гораздо меньше, чем было в истории с Веркаутереном. В первую очередь благодаря знанию местных реалий. В прошлом сезоне Тихонов возглавлял «Енисей», который вывел в стыковые матчи.

Вместе с Тихоновым из Красноярска в Самару перебрались четыре футболиста - универсал Алиев, нападающий Самодин, полузащитник Ланин и сын главного тренера - защитник Тихонов. Трое первых в прошлом сезоне были лидерами «Енисея».

«Оренбург»

«Оренбург» тоже поставил задачу вернуться в элиту. «Как генеральный спонсор хочу заверить, что мы бросать команду не собираемся. Задача стоит такая же, какая была в позапрошлом году, - выйти в премьер-лигу и закрепиться в этом турнире», - еще в мае сказал генеральный директор ООО «Газпромдобыча Оренбург» Владимир Кияев.

Как и «Крылья Советов», в «Оренбурге» произошла смена тренера - Роберт Евдокимов покинул команду. Местные болельщики должны быть ему благодарны – он прошел с клубом путь от ПФЛ до премьер-лиги.

Сменщиком Евдокимова стал Темури Кецбая. За время своей карьеры он уже показал умение добиваться результата: в сезоне-2008/09 «Анортосис» под руководством грузинского специалиста вышел в групповой этап Лиги чемпионов, что ранее не удавалось ни одной кипрской команде. Мальчиком для битья в основном турнире «Анортосис» не был - в квартете с «Интером», «Вердером» и «Панатинаикосом» парни Кецбая набрали шесть очков. Особенно ярким получился домашний матч с «Интером», закончившийся вничью - 3:3.

На протяжении пяти лет Кецбая тренировал сборную Грузии, однажды выдав с ней серию из 10 матчей без поражений. На слабость соперников это списать нельзя. В частности, Грузия в рамках отбора на Евро-2012 со счетом 1:0 обыграла Хорватию. Вничью завершились матч с Грецией и товарищеская встреча с Камеруном - 1:1 и 0:0.

«Енисей»

За попадание в премьер-лигу планирует бороться «Енисей». Впрочем, представители клуба не говорят, что попасть в высший дивизион нужно во что бы то ни стало именно в этом сезоне.

Главным тренером команды назначен Дмитрий Аленичев. Выходить из ФНЛ в премьер-лигу ему уже удавалось. В сезоне-2013/14 он вывел в элиту тульский «Арсенал».

«Енисей» уже усилился опытными игроками. Из ЦСКА в Красноярск перебрался вратарь Чепчугов, из «Урала» - защитник Новиков. Не меньшим укреплением должны стать трансферы защитника Гарбуза и нападающего Кутьина. Оба пришли из «Тосно».

ТЕМНАЯ ЛОШАДКА

«Тамбов»

В прошлом сезоне перед «Тамбовым» стояла задача попасть в первую десятку. Команда ее перевыполнила - закончила сезон на пятом месте, до последнего тура претендуя на попадание в стыковые матчи. Восхождение по турнирной таблице у «Тамбова» началось после того, как коллектив по ходу сезона возглавил Андрей Талалаев. Теперь у него будет время и с командой поработать, и селекцию провести.

ДЕБЮТАНТ

«Олимпиец»

Нижегородский «Олимпиец», появившийся на футбольной карте России два года назад, дебютирует в ФНЛ.

Возглавляет бело-синих бывший игрок «Спартака» и экс-тренер молодежной сборной России Николай Писарев. Помогает ему испанец Диего Кинтеро Буэно. Впервые они пересеклись в 1995 году. Буэно был тогда вторым тренером испанской «Мериды» и приехал в Москву на матч «Спартака», чтобы просмотреть Писарева. Вскоре Писарев перебрался на Пиренеи. Когда ему потребовалось найти помощника, он вспомнил своего старого знакомого.

В России Буэно чувствует себя раскрепощенно. Когда «Олимпиец» оформил путевку в ФНЛ, испанец в раздевалке танцевал вместе с игроками.

Танец нашего испанского тренера! Публикация от @fcolympiec Май 30 2017 в 10:49 PDT

ЗА КЕМ СЛЕДИТЬ

Азер АЛИЕВ, «Крылья Советов»

Главный универсал ФНЛ. Может сыграть на обоих флангах. Причем как в обороне, так и в атаке. Кроме этого, готов исполнить роль центрального полузащитника.

В прошлом сезоне Алиев поднимал настроение болельщикам «Енисея». В 37 матчах ФНЛ он забил три гола и сделал девять передач. И это при том, что большинство игр начинал в защите! Его сильные стороны – отличная левая нога и работоспособность. Когда в прошлом сезоне на весеннем этапе первенства ФНЛ атакующих игроков покидали силы, Андрей Тихонов менял их, а в атаку передвигал Алиева. Например, такое случилось в матче с «Кубанью». «Енисей» выиграл 2:0, а Алиев забил один из мячей.

Константин ГАРБУЗ, «Енисей»

По своей манере игры Гарбуз похож на Роберто Карлоса - тоже является левым защитником и любит подключаться к атакам. В 171 матче в ФНЛ Гарбуз забил восемь голов и сделал 19 передач.

Переход из «Тосно» в «Енисей» может пойти игроку на пользу. Дело в том, что Аленичев и в тульском «Арсенале», и в московском «Спартаке» использовал схему с тремя центральными защитниками. Если в «Енисее» он будет действовать так же, то Гарбузу будет доверена вся левая бровка. Это может положительно сказаться на атакующих действиях футболиста. Пока лучший результат он показал в «Волге» у Андрея Талалаева. В сезоне-2015/16 защитник забил четыре гола и сделал семь передач.

Игорь ГОРБУНОВ, «Олимпиец»

Фланговый полузащитник. Не только создает моменты партнерам, но и забивает сам. В минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром ПФЛ в зоне «Урал-Приволжье», забив десять мячей. В нескольких матчах Горбунов играл в защите. Главный тренер «Олимпийца» Писарев даже отметил, что Горбунов способен сыграть на бровке так же продуктивно, как Карвахаль в «Реале».