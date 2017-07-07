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Зарипов – гарант победы. Какую же ошибку совершила «Магнитка»!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фото: sport-in-kazan.ru
Фото: sport-in-kazan.ru

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко - о возвращении знаменитого форвард Данис Зарипов в родную Казань.

36-летний форвард Данис Зарипов подписал новый, двухлетний контракт с «Ак Барсом». Казалось бы, что такого? Известный ветеран, находящийся в хорошей форме возвращается в команду, где его хорошо знают…

Но нет! В случае с Зариповым – все не так. Потому что Данис – не просто хороший мастер и признанный голеодор, который даже в плей-офф может класть в ворота соперников хет-трик за хет-триком.

Зарипов – человек-легенда. Форвард, который создавал в клубах где играл, целую эпоху. Причем, эпоху славную и победную.

История всегда была к этому мастеру, на мой взгляд, не совсем справедлива. С одной стороны, он на протяжении почти всей своей карьеры играл в суперзвеньях. Которые в СМИ именовали не иначе, как чудо-тройки.

Сперва было ЗМЗ (Зарипов, Морозов, Зиновьев). Затем ЗМК (Зарипов, Мозякин, Коварж).

Я написал выше «не справедлива», потому что Зарипов в этих обеих чудо тройках был как бы на втором плане. В первом варианте куда больше чествовали капитана «Ак Барса» и сборной России Алексея Морозова. Во втором – капитана «Магнитки», лидера сборной России и рекордсмена нашего хоккея Сергея Мозякина.

Я вовсе не умаляю их личных заслуг. Потому что они тоже – очень большие мастера и нападающие от Бога.

Но только Зарипов был в обеих этих тройках. И в этом его уникальность. Потому что без Даниса у Морозова в ЦСКА игра не пошла. И Алексей вскоре закончил карьеру.

Да и Мозякин при всем своем таланте именно в связке с Зариповым стал и обладателем Кубка Гагарина, и рекордсменом России. А как у них сложится дальнейшая карьера в разных клубах – еще будем посмотреть.

В 2013 году менеджмент либо тренеры «Ак Барса» совершили, быть может, самую роковую ошибку в своей новейшей истории – поставили крест на связке Зарипов-Морозов. И распрощались с обоими игроками.

За последующие четыре сезона создать в Казани что-то равноценное этому звену так и не удалось. Хотя мастеров в составе «барсов» хватало. В том числе молодых и многообещающих.

Но еще хуже было то, что казанцы помогли создать «Магнитке» мощнейшую тройку, благодаря которой уральский клуб стал властелином Востока.

А болельщики «Ак Барса» нервно упрекали Зарипова плакатиками с трибун во время плей-офф: «Мы тебя… А ты нам фигвамы рисуешь!».

Сейчас «Ак Барс» ошибку исправил, вернув Даниса в состав. Или ее допустила «Магнитка» не сумев удержать золотоносного нападающего в своих рядах. Увезет ли Зарипов за собой с Урала победную удачу, собачонкой таскающейся за ним по пятам?

На это ответит следующий сезон. В который Зарипов своим переходом уже внес новую мощнейшую интригу!



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