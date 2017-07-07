Добро месяца: сборная Германии сделала подарок девушке, пострадавшей в теракте

Победитель Кубка конфедераций-2017 и после турнира делает петербуржцев счастливыми.

Петербурженке Эвелине 24 года. Она любит Германию: на ее страничке в социальной сети посты про «Баварию», футбольную сборную, немецких биатлонистов. Конечно, совершенно искренне она болеет и за наших – особенно любит хоккей. Но любовь к Германии от папы, которому нравится все немецкое – от машин до футбола. Эва рассказывала, как в прошлом году во время чемпионата мира по хоккею случайно встретила автобус с командой Германии, и хоккеисты помахали ей рукой. В такую команду сложно не влюбиться.

Финал Кубка конфедераций, где ее любимые немцы невозмутимо обыграли отчаянных чилийцев, проходил 2 июля. Почти через три месяца после теракта в петербургском метро. 3 апреля из-за взрыва в вагоне метро погибли 16 человек, и 87 получили ранения. Многие все еще лечатся в больницах, проходят курсы реабилитации.

Одним из пассажиров того вагона была Эвелина. Она ехала на собеседование и стояла рядом с террористом – ее спасло чудо. Выбраться из вагона ей помог автослесарь Геннадий Виноградов, он был с ней, пока не приехала скорая. Эве сделали множество операций, сейчас идет период восстановления – и, кажется, она ни на секунду не теряет оптимизма.

Сборная Германии узнала, что в Петербурге живет такая большая их поклонница, и решила Эвелину подбодрить. Вся команда оставила автографы на игровой футболке, а главный тренер Йоахим Лев еще и написал пожелание: «Всего наилучшего, Эвелина!». Сотрудник пресс-службы сборной Германии Томас Хакбарт поручил корреспонденту «Советского спорта» подарок передать, попутно расспрашивая о самочувствии девушки.

Когда Эвелина увидела футболку, несколько секунд не могла найти слов. Невероятная радость, искренний восторг.

А за пару дней до нашей встречи ей пришел подарок еще и от «Баварии»: неравнодушный человек связался с клубом, рассказал историю Эвы, и клуб передал карточки с фотографиями игроков.

После трагедии в метро все жители города объединились, помогали друг другу. Но объединился не только Петербург, но и весь мир – поддержать пострадавших готовы все. Сборная Германии доказала это еще раз.