Добро месяца: сборная Германии сделала подарок девушке, пострадавшей в теракте
Победитель Кубка конфедераций-2017 и после турнира делает петербуржцев счастливыми.
Петербурженке Эвелине 24 года. Она любит Германию: на ее
страничке в социальной сети посты про «Баварию», футбольную сборную, немецких
биатлонистов. Конечно, совершенно искренне она болеет и за наших – особенно любит
хоккей. Но любовь к Германии от папы, которому нравится все немецкое – от машин
до футбола. Эва рассказывала, как в прошлом году во время чемпионата мира по
хоккею случайно встретила автобус с командой Германии, и хоккеисты помахали ей
рукой. В такую команду сложно не влюбиться.
Финал Кубка конфедераций, где ее любимые немцы невозмутимо
обыграли отчаянных чилийцев, проходил 2 июля. Почти через три месяца после
теракта в петербургском метро. 3 апреля из-за взрыва в вагоне метро погибли 16
человек, и 87 получили ранения. Многие все еще лечатся в больницах, проходят курсы
реабилитации.
Одним из пассажиров того вагона была Эвелина. Она ехала на
собеседование и стояла рядом с террористом – ее спасло чудо. Выбраться из
вагона ей помог автослесарь Геннадий Виноградов, он был с ней, пока не приехала
скорая. Эве сделали множество операций, сейчас идет период восстановления – и,
кажется, она ни на секунду не теряет оптимизма.
Сборная Германии узнала, что в Петербурге живет такая
большая их поклонница, и решила Эвелину подбодрить. Вся команда оставила
автографы на игровой футболке, а главный тренер Йоахим Лев еще и написал
пожелание: «Всего наилучшего, Эвелина!». Сотрудник пресс-службы сборной Германии
Томас Хакбарт поручил корреспонденту «Советского спорта» подарок передать,
попутно расспрашивая о самочувствии девушки.
Когда Эвелина увидела футболку, несколько секунд не могла найти слов. Невероятная радость, искренний восторг.
А за пару дней до нашей встречи ей пришел подарок еще и от «Баварии»: неравнодушный человек связался с клубом, рассказал историю Эвы, и клуб передал карточки с фотографиями игроков.
После трагедии в метро все жители города объединились,
помогали друг другу. Но объединился не только Петербург, но и весь мир – поддержать
пострадавших готовы все. Сборная Германии доказала это еще раз.