Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Надаль6:1, 6:4, 4:4Хачанов
Футбол  Спартак0 : 0Славен Белупо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Навального на тебя нет! Месси избежал тюрьмы из-за неуплаты налогов

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Навального на тебя нет! Месси избежал тюрьмы из-за неуплаты налогов
Фото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» - о ситуации вокруг семьи Лео Месси и скрытой коррупции.

В ИСПАНИИ - ЛЕГКО

Не первый год мировая общественность с огромным интересом следит за очередной серией мировой саги «Месси и неуплаченные миллионы». Помните, чем закончился первый эпизод нашумевшего сериала? В прошлом году на Лионеля Месси и Хорхе, его отца, уже сшили пухлую папку из финансовых нарушений испанского законодательства. В апреле суд вынес злостным неплательщикам наказание в 21 месяц тюремного заключения. И вот уже как год юристы игрока борются за права его семьи с целой страной. Не сажать же звезду за решетку. Ну правда, а за что.

Впервые о грязных делишках Месси стало известно еще в 2013 году, когда Лео вместе с отцом подделал налоговые декларации за несколько месяцев. По факту, на счете госказны не хватило 4,1 миллиона евро.

Сегодня стало известно, что испанский суд заменил меру наказания для Месси с тюремного заключения на штраф. То есть, сидеть на теплых испанских нарах в случае чего (срок - условный) игроку уже не нужно, просто заплати 252 тысячи евро, да и все. По новому контракту, это половина недельной выручки форварда «Барселоны».

И как же неоднократно сладко пел Лео в залах суда, что не знает о чем речь. По его словам, он просто подписывал рекламные и налоговые документы, подготовленные юристами и его отцом, и не вдавался в подробности. Лео, видите ли, концентрировался только на футболе, бумажки его не интересовали.

Как бы это работало в России? Давайте представим, что вы зарабатываете 60 тысяч рублей в месяц, то есть – 15 в неделю. И за несколько лет, не важно, по какой причине, до налоговой вы не донесли, если проводить аналогии, 240 тысяч. Ваш почтовый ящик завален судебными повестками, приставы готовы выломать дверь и описать имущество на вышеуказанную сумму, а вы нанимаете юриста, чтобы тот в суде доказал вашу непричастность. Сначала вам дают 21 месяц условно, а затем срок сбивают до штрафа, внимание, в 7,5 тысяч рублей! Как вам такая схема, уважаемые читатели?

Кстати, вашего отца, как и отца Месси, тоже изначально приговорили к 15-месячному тюремному сроку, а уже потом он отделался вместе с вами легким штрафом.

В РОССИИ - ОЧЕНЬ СЛОЖНО

Но спешу вас расстроить: провернуть подобное в России у вас не выйдет. Согласно испанскому законодательству, лица, осужденные за ненасильственные преступления сроком меньше двух лет, не отбывают наказание за в тюрьме. Исключение – прцеденты, но в деле Месси таковых не наблюдается.

В РФ преступления в сфере экономической деятельности преследуются иначе. Если вы, как и Месси, сознательно занизите налоговую базу через юридическое лицо, вас ждет одно из наказаний: штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период од одного до двух лет, принудительные работамы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

И это за однократное нарушение в особо крупном размере. Если преступление повторится, а еще и группой лиц по предварительному сговору, будет еще хуже.

Так что Лео и его отцу еще повезло, что они не в России, где Алексей Навальный со своим ФБК и наиболее строгая законодательная система съедят за такие, на первый взгляд, «условности» в два счета.

А если вспомнить, что семья Месси занималась банковскими переводами в оффшор (организация товариещских матчей через благотворительный фонд и перевод денег на Нидерландские Антильские острова), покупала фиктивную компанию в Панаме с помощью буфера в Уругвае, перечисляла часть денег на сомнительные счета в Боливию, становится вообще не по себе.

Важно: Месси попал в эту грязную историю из-за неуплаты налогов по рекламным контрактам в 2006-09 годах. Тогда он сотрудничал с PepsiCo, Proctor & Gamble и Adidas. Уже потом его налоговыми документами плотно заинтересовались.

*** 

Я думаю, реальный тюремный срок Месси не грозил никогда. Во-первых, как только поднялась пена, Лео озолотил испанскую казну на 10 миллионов евро (в 2,5 раза больше долга). Во-вторых, шумиха вокруг его персоны, бумажная волокита, бюрократические поездки туда-сюда и реальное отвлечение от футбола – превентивная мера, цель которой – демонстрация власти, перед которой – будь ты хоть один из лучших спортсменов в истории – нет авторитетов.

Надеюсь, Криштиану Роналду не менее успешно решит свои вопросы с неуплаченными налогами, которых, по официальным данным, порядка 15 миллионов евро.

Парни, вы круто играете в футбол, спору нет. Оставайтесь при этом законопослушными гражданами. И мы полюбим вас еще больше.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Месси пожертвовал остатки еды со свадьбы благотворительной организацииНападающий «Барселоны» Лионель Месси пожертвовал напитки и еду, оставшиеся со свадьбы, благотворительной организации.Жосеп Бартомеу: Недолго уговаривали Месси остаться в «Барселоне»Президент «Барселоны» Жосеп Мария Бартомеу прокомментировал продление контракта с нападающим Лионелем Месси.Жерар Пике: Надеюсь, что Месси в «Барселоне» надолгоЗащитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал продление контракта с командой нападающего Лионеля Месси.«Барселона» выплатит Месси 50 млн евро за продление контрактаФутбольный клуб «Барселона» выплатит форварду Лионелю Месси бонус в размере 50 миллионов евро за продление контракта, сообщает Sport.es.«Барселона» официально подтвердила продление контракта МессиОфициальный сайт «Барселоны» подтвердил информацию о том, что нападающий Лионель Месси продолжит защищать цвета каталонского гранда.Отступные в новом контракте Месси составят 300 миллионов евроОтступные за форварда Лионеля Месси по новому контракту с испанским футбольным клубом «Барселона» составят 300 миллионов евро.«Барселона» и Месси договорились о продлении контракта до 2022 года«Барселона» 15 июля объявит о продлении контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщает испанский портал Sport.es.Джанни Инфантино: Поздравляю Роналду с рождением детей и Месси - со свадьбойПрезидент ФИФА Джанни Инфантино поздравил форварда сборной Португалии Криштиану Роналду и форварда Аргентины Лео Месси со знаменательными событиями в их личной жизни.Германия – победитель молодежного ЧЕ, свадьба Лео Месси и первый день Диего Марадоны в Москве. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.В Росарио состоялась свадьба Лионеля Месси и Антонелли РоккуццоВ аргентинском городе Росарио состоялась свадьба форварда «Барселоны» Лионеля Месси с его возлюбленной Антонеллой Роккуццо, сообщает Sport.esМесси и Роналду – лучшие игроки команды сезона FIFA 17Канадская компания-разработчик спортивных игр EA Sports назвала команду сезона, игроками которой можно сыграть в режиме Ultimate Team в футбольном симуляторе FIFA 17.Фонд Месси по помощи детям скрыл 10 миллионов евро доходаФонд нападающего «Барселоны» Лионеля Месси по оказанию помощи детям скрыл от налоговых органов 10 миллионов евро дохода.Роналду опередил Месси по количеству голов за клуб и сборную в 2017 годуНападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду опередил форварда «Барселоны» аргентинца Лионеля Месси по количеству мячей, забитых в этом году за клуб и сборную.Лионелю Месси исполнилось 30 летАргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси исполнилось 30 лет.Вице-президент «Барселоны»: Штраф Месси? Это делается, чтобы не дать Роналду оказаться на скамье подсудимыхВице-президент «Барселоны» Карлес Вилларруби высказался по поводу решения заменить для Лионеля Месси условный срок на штраф. Он считает, что это связано с желанием не дать оказаться на скамье подсудимых Криштиану Роналду.Испанский суд назначил Месси штраф в 252 тысячи евроВерховный суд Испании принял решение о замене наказания нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.Мэр Казани: Граффити Месси нарисуем, если Аргентина приедет на чемпионат мираМэр Казани Ильсур Метшин пообещал, что граффити Месси появится в Казани, если сборная Аргентины сможет попасть на чемпионат мира.Двойник Месси разыграл КасильясаВратарь «Порту» Икер Касильяс стал жертвой розыгрыша.Роналду догнал Месси по количеству голов за клуб и сборную в 2017 годуНападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду догнал форварда «Барселоны» аргентинца Лионеля Месси по количеству голов за клуб и сборную в нынешнем году, сообщает «Газета.ru».Суарес отговорил Месси от трансфера в «Манчестер Сити»Форвард «Барселоны» Лионель Месси летом 2016 года собирался покинуть Испанию из-за проблем с законом.
Футбол
Главный тренер сборной Мексики отстранен на шесть матчей за ругань в адрес арбитров
Бокс
Андрей Рябинский: С Дортикосом еще не вступали в переговоры, но вступим
Баскетбол
Тимофей Мозгов: Мне очень понравилось в «Бруклине», они голоды до побед
Футбол
Андреа Конти перешел из «Аталанты» в «Милан» (видео)
все новости
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости