Навального на тебя нет! Месси избежал тюрьмы из-за неуплаты налогов

Обозреватель «Советского спорта» - о ситуации вокруг семьи Лео Месси и скрытой коррупции.

В ИСПАНИИ - ЛЕГКО

Не первый год мировая общественность с огромным интересом следит за очередной серией мировой саги «Месси и неуплаченные миллионы». Помните, чем закончился первый эпизод нашумевшего сериала? В прошлом году на Лионеля Месси и Хорхе, его отца, уже сшили пухлую папку из финансовых нарушений испанского законодательства. В апреле суд вынес злостным неплательщикам наказание в 21 месяц тюремного заключения. И вот уже как год юристы игрока борются за права его семьи с целой страной. Не сажать же звезду за решетку. Ну правда, а за что.

Впервые о грязных делишках Месси стало известно еще в 2013 году, когда Лео вместе с отцом подделал налоговые декларации за несколько месяцев. По факту, на счете госказны не хватило 4,1 миллиона евро.

Сегодня стало известно, что испанский суд заменил меру наказания для Месси с тюремного заключения на штраф. То есть, сидеть на теплых испанских нарах в случае чего (срок - условный) игроку уже не нужно, просто заплати 252 тысячи евро, да и все. По новому контракту, это половина недельной выручки форварда «Барселоны».

И как же неоднократно сладко пел Лео в залах суда, что не знает о чем речь. По его словам, он просто подписывал рекламные и налоговые документы, подготовленные юристами и его отцом, и не вдавался в подробности. Лео, видите ли, концентрировался только на футболе, бумажки его не интересовали.

Как бы это работало в России? Давайте представим, что вы зарабатываете 60 тысяч рублей в месяц, то есть – 15 в неделю. И за несколько лет, не важно, по какой причине, до налоговой вы не донесли, если проводить аналогии, 240 тысяч. Ваш почтовый ящик завален судебными повестками, приставы готовы выломать дверь и описать имущество на вышеуказанную сумму, а вы нанимаете юриста, чтобы тот в суде доказал вашу непричастность. Сначала вам дают 21 месяц условно, а затем срок сбивают до штрафа, внимание, в 7,5 тысяч рублей! Как вам такая схема, уважаемые читатели?

Кстати, вашего отца, как и отца Месси, тоже изначально приговорили к 15-месячному тюремному сроку, а уже потом он отделался вместе с вами легким штрафом.

В РОССИИ - ОЧЕНЬ СЛОЖНО

Но спешу вас расстроить: провернуть подобное в России у вас не выйдет. Согласно испанскому законодательству, лица, осужденные за ненасильственные преступления сроком меньше двух лет, не отбывают наказание за в тюрьме. Исключение – прцеденты, но в деле Месси таковых не наблюдается.

В РФ преступления в сфере экономической деятельности преследуются иначе. Если вы, как и Месси, сознательно занизите налоговую базу через юридическое лицо, вас ждет одно из наказаний: штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период од одного до двух лет, принудительные работамы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

И это за однократное нарушение в особо крупном размере. Если преступление повторится, а еще и группой лиц по предварительному сговору, будет еще хуже.

Так что Лео и его отцу еще повезло, что они не в России, где Алексей Навальный со своим ФБК и наиболее строгая законодательная система съедят за такие, на первый взгляд, «условности» в два счета.

А если вспомнить, что семья Месси занималась банковскими переводами в оффшор (организация товариещских матчей через благотворительный фонд и перевод денег на Нидерландские Антильские острова), покупала фиктивную компанию в Панаме с помощью буфера в Уругвае, перечисляла часть денег на сомнительные счета в Боливию, становится вообще не по себе.

Важно: Месси попал в эту грязную историю из-за неуплаты налогов по рекламным контрактам в 2006-09 годах. Тогда он сотрудничал с PepsiCo, Proctor & Gamble и Adidas. Уже потом его налоговыми документами плотно заинтересовались.

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Я думаю, реальный тюремный срок Месси не грозил никогда. Во-первых, как только поднялась пена, Лео озолотил испанскую казну на 10 миллионов евро (в 2,5 раза больше долга). Во-вторых, шумиха вокруг его персоны, бумажная волокита, бюрократические поездки туда-сюда и реальное отвлечение от футбола – превентивная мера, цель которой – демонстрация власти, перед которой – будь ты хоть один из лучших спортсменов в истории – нет авторитетов.

Надеюсь, Криштиану Роналду не менее успешно решит свои вопросы с неуплаченными налогами, которых, по официальным данным, порядка 15 миллионов евро.

Парни, вы круто играете в футбол, спору нет. Оставайтесь при этом законопослушными гражданами. И мы полюбим вас еще больше.