Трасса не для «быков»: заметки накануне Гран-при Австрии
«Советский спорт» узнал, разрешился ли
конфликт Феттеля и Хэмилтона, что случилось с болидом Даниила Квята и какая
погода ждет гонщиков на этапе в Австрии.
7 июля стартовал девятый этап чемпионата мира
«Формулы-1» - Гран-при Австрии, который пройдет на автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге. После восьми этапов
чемпионата мира пилот «Феррари» Феттель продолжает лидировать в общем
зачете с 153 очками, вторую строчку занимает Хэмилтон из «Мерседес»
со 139 очками. Замыкает тройку лидеров его партнер по команде Валттери
Боттас. У него 111 очков. Россиянин Даниил Квят из команды «Торо
Россо» занимает только 16-е место, набрав за сезон 4 очка.
«Королевским гонкам» - королевские разборки
Самой обсуждаемой темой всех
любителей «Королевских гонок» остается неприятный инцидент между
гонщиками «Мерседес» и «Феррари», который произошел на Гран-при Айзербайджана.
Напомним, что на одном из отрезков гонки, когда на трассу вышел сейфти-кар,
лидировавший Хэмилтон резко затормозил на повороте, а преследующий его
Феттель врезался в болид соперника сзади. Немец, решив, что Хэмилтон сделал это
нарочно, поравнялся с Льюисом и отомстил ему, въехав в его болид
сбоку.
Гонщикам удалось решить конфликт мирным путем: Себастьян Феттель заявил, что сожалеет освоем поступке и считает его глупым, а Международная автомобильная федерация (FIA) решила не применять к нему дополнительных санкций. Однако немец получил 10 штрафных секунд на прошлой гонке и еще 3 штрафных балла (теперь на счету гонщика 9 баллов). Еще три таких балла и гонщик будет вынужден пропустить этап.
«Она просто выключилась!»
Именно так прокомментировал
Даниил Квят неприятный инцидент в Айзербайджане. «Она» - это вся электроника болида, которая в какой-то момент отказала и обездвижила российского пилота.
Вообще, для Квята уже второй сезон подряд для российского гонщика складывается не самым лучшим образом. Причины его регулярных провалов - отказы электроники в болиде или аварии, в которых далеко не всегда виноват пилот. Вот только в таблицу чемпионата пилотов такое не впишешь, а очков у Даниила очень мало. Не такого результата от него ждали фанаты.
Впрочем, сам Квят публично демонстрирует уверенность в себе. Максимум, что он себе позволяет - заявления вроде сделанного перед Гран-при Австрии: «на этой гонке важна мощность двигателя, которой обычно не хватает нашей команде».
Этап невезения
Тем временем главная команда концерна «Ред Булл» приехала на автодром «Ред Булл» с совершенно иным настроением. Успех на Гран-при в Айзербайджане вселяет надежду в сердца болельщиков перед гонкой в Австрии. Впрочем, нет ни одного обзора, в котором бы не было упомянуто, что «Ред Булл» ни разу не поднимались на пьедестал домашнем этапе. И раз уж речь пошла об истории, то напомним, что из действующих пилотов в Австрии выигрывал только Хэмилтон. То есть, победителями были двое - Льюис Хэмилтон (2016) и Нико Росберг(2014,2015) - но Нико с гонками закончил.
И грянет гром
Прогноз на гоночный уик-энд в
Шпильберге обещает жаркую погоду с большой вероятностью грозовых дождей в день
гонки.
В прошлом году вторая
тренировка и квалификация в Австрии прошли при небольших осадках. Все остальные
гоночные сессии. На всех остальных сессиях погода благоприятствовала
гонщикам и этап прошел на сухой трассе.