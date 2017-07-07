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Трасса не для «быков»: заметки накануне Гран-при Австрии

Анастасия Макарова
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Трасса не для «быков»: заметки накануне Гран-при Австрии
Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» узнал, разрешился ли конфликт Феттеля и Хэмилтона, что случилось с болидом Даниила Квята и какая погода ждет гонщиков на этапе в Австрии.

7 июля стартовал девятый этап чемпионата мира «Формулы-1» - Гран-при Австрии, который пройдет на автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге. После восьми этапов чемпионата мира пилот «Феррари» Феттель продолжает лидировать в общем зачете с 153 очками, вторую строчку занимает Хэмилтон из «Мерседес» со 139 очками. Замыкает тройку лидеров его партнер по команде Валттери Боттас. У него 111 очков. Россиянин Даниил Квят из команды «Торо Россо» занимает только 16-е место, набрав за сезон 4 очка.

«Королевским гонкам» - королевские разборки

Самой обсуждаемой темой всех любителей «Королевских гонок» остается неприятный инцидент между гонщиками «Мерседес» и «Феррари», который произошел на Гран-при Айзербайджана. Напомним, что на одном из отрезков гонки, когда на трассу вышел сейфти-кар, лидировавший Хэмилтон резко затормозил на повороте, а преследующий его Феттель врезался в болид соперника сзади. Немец, решив, что Хэмилтон сделал это нарочно, поравнялся с Льюисом и отомстил ему, въехав в его болид сбоку.

Гонщикам удалось решить конфликт мирным путем: Себастьян Феттель заявил, что сожалеет освоем поступке и считает его глупым, а Международная автомобильная федерация (FIA) решила не применять к нему дополнительных санкций. Однако немец получил 10 штрафных секунд на прошлой гонке и еще 3 штрафных балла (теперь на счету гонщика 9 баллов). Еще три таких балла и гонщик будет вынужден пропустить этап.

«Она просто выключилась!»

Именно так прокомментировал Даниил Квят неприятный инцидент в Айзербайджане. «Она» - это вся электроника болида, которая в какой-то момент отказала и обездвижила российского пилота. 

Вообще, для Квята уже второй сезон подряд для российского гонщика складывается не самым лучшим образом. Причины его регулярных провалов - отказы электроники в болиде или аварии, в которых далеко не всегда виноват пилот. Вот только в таблицу чемпионата пилотов такое не впишешь, а очков у Даниила очень мало. Не такого результата от него ждали фанаты. 

Впрочем, сам Квят публично демонстрирует уверенность в себе. Максимум, что он себе позволяет - заявления вроде сделанного перед Гран-при Австрии: «на этой гонке важна мощность двигателя, которой обычно не хватает нашей команде». 

Этап невезения

Тем временем главная команда концерна «Ред Булл» приехала на автодром «Ред Булл» с совершенно иным настроением.  Успех  на Гран-при в Айзербайджане вселяет надежду в сердца болельщиков перед гонкой в Австрии. Впрочем, нет ни одного обзора, в котором бы не было упомянуто, что «Ред Булл» ни разу не поднимались на пьедестал домашнем этапе. И раз уж речь пошла об истории, то напомним, что из действующих пилотов в Австрии выигрывал только Хэмилтон. То есть, победителями были двое -  Льюис Хэмилтон (2016) и Нико Росберг(2014,2015) - но Нико с гонками закончил.

И грянет гром

Прогноз на гоночный уик-энд в Шпильберге обещает жаркую погоду с большой вероятностью грозовых дождей в день гонки.

В прошлом году вторая тренировка и квалификация в Австрии прошли при небольших осадках. Все остальные гоночные сессии. На всех остальных сессиях погода благоприятствовала гонщикам и этап прошел на сухой трассе.

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