Без него точно будет скучнее. Теодосич покинул ЦСКА

ЦСКА официально объявил, что Милош Теодосич покидает команду. В ближайшее время сербский разыгрывающий должен заключить контракт в НБА.

По себе знаю: когда уезжаешь из дома, где прожил много лет, особенно трогательным получается прощание с соседями.

Они ведь не родственники, с которыми вы в любом случае будете и дальше постоянно созваниваться-встречаться. Тут - другое, тут вы действительно расстаетесь навсегда. Вот рыдает медсестра Таня, помогавшая с лекарствами и делавшая вам уколы чуть ли не с яслей? А вот дядя Коля, слесарь с верхнего этажа. Он, конечно, тот еще пройдоха: часто шумел и из года в год, забывая выключить воду, заливал ваши свежепобеленные потолки. Но зато у кого всегда можно было стрельнуть сигарету? Кто, будучи даже в минимальной степени сознания, мог одной левой починить все на свете, от мышеловки до холодильника? И кто, заслышав как-то шум подростковой драки, вовремя спустился по лестнице и парой пинков отбил у вашего конкурента в сердечных делах и его приятелей всякое желание устраивать разборки «трое на одного»?

Эх, как же я теперь буду без тебя, любимый мой дядя Коля? Давай-ка нальем еще по одной…

ИЗ ЛЕГИОНЕРОВ ДОЛЬШЕ В ЦСКА ИГРАЛ ТОЛЬКО ПАПАЛУКАС

Милош Теодосич пришел в ЦСКА в 2011 году и выступал за армейцев шесть лет. Для иностранца это очень много. Второе место в истории клуба, вровень с Матьяжем Смодишем и Траджаном Лэнгдоном. Больше только у другого, греческого Тео – Папалукаса. Да и то на один год, благодаря короткому «предпенсионному» возвращению в сезоне-2012/13, когда Папалукас уже ни с какого боку на лидерство не претендовал, а просто подменял того же Теодосича.

За эти шесть лет игра Теодосича вызывала у нас самые полярные эмоции. Не восхищаться его голевыми пасами и сверхсложными дальними бросками было нельзя. Как нельзя было и не бранить его на чем свет стоит - за регулярные провалы, серии потерь, шальную психику, которыми серб вдобавок грешил в самых важных матчах. Успешность ЦСКА, как известно, зависит от «Финалов четырех» Евролиги. А там Милош из года в год терялся под напором защиты соперников и играл не столько за свою команду, сколько против нее.

Ничего удивительного в этом, кстати, не было. При всей технической супероснащенности Теодосича, во всем остальном он общепринятым стандартам заведомо уступает: атлетизм - никакой, резкость - так себе, прыгучесть - смешная. Можно сказать, что этот парень играет только кистями рук и головой - ну, в смысле, мозгами. И эти мозги притом должны быть в тонусе, а не расшатаны очередным «приступом истерики». Времена, когда «неатлеты» могли добиваться в баскетболе серьезных успехов, вообще-то прошли уже давно. Однако Теодосич настолько талантлив, что остается исключением из правила.

ПОБЕЖДАТЬ ОН НАУЧИЛСЯ ИМЕННО У НАС

Не в «Финалах четырех»? Что ж, так и правда было, но в прошлом году мы увидели: Милош все-таки повзрослел. Его коллекция в победном финальном матче Евролиги против «Фенербахче» сама по себе впечатляет - 19 очков (броски издали - 3 из 6), 7 голевых передач, 5 подборов, 2 перехвата и 2 (всего-то!) потери. Хотя одной статистики тут, безусловно, недостаточно. Для Теодосича это был «матч жизни»! В этот вечер его чудо-передачи оставались рискованными, но уже не перехватывались. Они проходили на пару сантиметров быстрее или дальше от чужих рук, чем обычно.

Именно Тео привел ЦСКА к «+20» в середине берлинского финала-2016. И хотя потом дело дошло до овертайма, в его успешном для москвичей завершении заключалась высшая справедливость. Такой Милош Теодосич должен был стать чемпионом Евролиги – и он им стал. Впервые в карьере, уже принесшей ему до этого массу индивидуальных титулов - вплоть до звания лучшего баскетболиста Европы-2010 по опросу ФИБА, где 23-летний серб опередил кучу звезд НБА, включая находившегося в расцвете сил Дирка Новицки.

Побед никаким опросами и деньгами не заменишь - теперь и Теодосич знает это наверняка. Совсем недавно, в своем последнем, как теперь выяснилось, армейском «Финале четырех», он опять был не «прежним психом», а «берлинским лидером»: играя с травмой, набрал 23 очка. Да, решающий мяч за шесть секунд до сирены Милош промазал, породив тем самым новую волну проклятий в свой адрес. Это был его типичный бросок: из-за дуги, с дриблинга, без всякой подготовки.

Если бы он забил, никто бы не удивился. Когда он не забил - тоже никто не удивился. Таков Теодосич. Его игра может восхищать, может бесить, но не может оставлять равнодушным. Эх, как же мы теперь без тебя, дядя Милош?..

НОВЫЙ КЛУБ - «КЛИППЕРС», ЗАМЕНА В ЦСКА - РОДРИГЕС?

О том, что весьма скептически отношусь к заокеанским перспективам Теодосича, я уже писал. С такой ущербной «физикой» (плюс шлейф старых травм, как у любого 30-летнего) - да в такой мясорубке… Хотя буду очень рад ошибиться – и, думаю, не я один.

За последние недели Милоша сватали чуть ли не в половину команд НБА: «Чикаго», «Юта», «Миннесота», «Сакраменто», «Бруклин»… Сейчас он вроде бы договорился о двухлетнем контракте на 12,3 миллиона долларов с «Лос-Анджелес Клипперс», только что обменявшим в «Хьюстон» своего лидера-разыгрывающего Криса Пола. «Клипперс» - клуб не из самых-самых, но сильный. Явно из зоны плей-офф. И даже без Пола другие первые «номера» у них есть, пробиться в стартовую пятерку Теодосичу будет непросто. С другой стороны, может, со скамейки оно и лучше. Защита не так, как в Европе, будет его прессовать.

А что же в ЦСКА? Вчера появилась неофициальная информация, что армейцы ведут переговоры с плеймейкером Серхио Родригесом, много поигравшим по обе стороны Атлантики. Как и Теодосич, Родригес – признанный мастер, и имеет в своем послужном списке титул MVP Евролиги. В минувшем сезоне он был основным первым «номером» одной из слабейших команд НБА - «Филадельфии-76». Вообще, карьера этого бородатого 31-летнего испанца весьма необычна. Там тоже была эволюция, но не такая, как у Тео, а по-другому. Есть о чем рассказать – конечно, если переход действительно состоится и повод действительно появится.

Пока же - вспомним еще раз те шесть лет, что мы провели на одном клочке баскетбольной планеты с Милошем Теодосичем. Ей-богу, там есть что вспомнить.

