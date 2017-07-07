Ужасно и прекрасно! «Спартак» завершил австрийский сбор

В заключительном контрольном матче «Спартак» сыграл вничью с хорватским «Словеном» (1:1), выдав два совершенно разных тайма.

Кутепов отдает мяч Боккетти, тот исполняет диагональ на Комбарова или развивает атаку на десять метров вперед пасом на Фернандо, после чего головокружительная комбинация повторяется...

Так играл «Спартак» в первом тайме. И все в таком движении, словно три часа назад футболисты прошли через легендарную романцевскую «максималку». Но если со скоростью переходящей дорогу старушки еще можно было смириться – игроки и правда под нагрузками, то от отсутствия мысли хотелось выключить трансляцию и что-нибудь разбить. Это был классический антифутбол, и смотреть его было невозможно.

А в перерыве что-то произошло, и во втором тайме жуткий антифутбол сменился очень даже изящным комбинационным футболом. И переполняло уже совсем другое желание – разобраться в происходящем на поле.

Первый тайм – 4–2–3–1, несмотря на трио форвардов в составе: Зе Луиш – центральный, Промес и Адриано – скорее, инсайды, чем крайние нападающие. Если отбросить эмоции, то можно предположить, что «Спартак» оттачивал комбинационный выход из обороны. Это так, догадка. То же самое он делал зимой. Наверное, не просто так было столько передач назад – красно-белые словно специально заманивали хорватов на свою половину поля. Идите сюда! Нам надо кое-что проверить.

В первом тайме интерес вызвал только состав и построение. Больше ничего. Футбола там не было. Во втором «Спартак» тоже оттачивал контроль мяча, но уже на половине поля соперника. И это хотелось не только смотреть, но и пересмотреть потом. Некоторые многоходовки – не футбол, а искусство. И голова уже кружилась по-настоящему.

Вместо Зе Луиша на острие играл Адриано, позже здесь оказались Мельгарехо и Промес – «Спартак» перешел на игру в два форварда. Вышел Глушаков. А еще Джикия. И Петкович! Понравился тем, что ничего не привез, в отличие от потерявшего позицию Тигиева в эпизоде с голом. Успевал новобранец везде, игру не портил. Единственный упрек – почти всегда расставался с мячом после двух-трех касаний.

В очередной раз понравился Бакаев. Нимели, наверное, понравился бы тоже, если бы вышел пораньше. Оба, скорее всего, начнут сезон в основной обойме. Они сильнее Мельгарехо, который вновь ничего не показал.

А «Спартак» во втором тайме показал, что чувствует себя хорошо. Ничего не болит. Ну, может, в обороне немного покалывает. Так это хроническое. То выздоравливает, то опять…

Австрийский сбор завершен. Завтра – Москва, концертный зал, вручение золотых медалей. А через неделю – Суперкубок с «Локомотивом», у которого поводов для беспокойства намного больше.