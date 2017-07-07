Игорь Никитин: Я не Квартальнов. Мне самому интересно – насколько изменится ЦСКА

Главный тренер московских армейцев Игорь Никитин рассказал, какие перемены ждут его команду в новом сезоне.

- Пока не все еще в строю, так что команды нет, - сразу подчеркивает Никитин. – Кто-то еще отдыхает, иностранцы занимаются оформлением документов… Но те, кто уже приступил к тренировкам, вернулись из отпуска в прекрасном настроении. И хорошо понимают ту степень конкуренции, которая ожидается в нашей команде.

- Что скажете о новичках?

- Время покажет. Хотя какие там новички? Все ребята друг друга отлично знают.

- Тогда оцените в целом усиление вашей команды.

- Очень приличное! Пришли мастера высокого уровня. Но вот создать из них команду мне еще только предстоит.

- Согласны с утверждением, что у ЦСКА сейчас сильнейший состав в КХЛ.

- Еще раз подчеркну: состав – еще не команда! А если по списку фамилий, то да – один из лучших.

- В какой форме вернулся из НХЛ Любимов? Там ведь готовиться к сезону начинают гораздо позднее.

- Тут я проблем не вижу. Рома провел в НХЛ всего один сезон. Не думаю, что он за это время кардинально перестроился и полностью адоптировался к заокеанскому графику подготовки. Уверен, что проблем у него не будет.

- Какую задачу ставите перед командой?

- Задачи не я ставлю. Но она понятна – нам нужен Кубок.

- Специалисты спорят – сильно ли изменится ЦСКА после смены тренера? А вы что скажете?

- Я не Дмитрий Квартальнов, я – Игорь Никитин. И, конечно, принесу в команду что-то свое. Но я работал в штабе в Квартальнова и готов взять оттуда все лучшее.

На самом деле, мне самому интересно – насколько другим станет ЦСКА. Тем более, что и состав здорово изменился.

- Я говорю о том, что раньше ЦСКА называли «мясорубкой», которая переламывает соперника, но при этом упрекали в отсутствии креатива…

- Мы использовали по максимуму тех игроков, которые были под руками. Выжимали из ребят все, на что они способны. Сейчас у меня появились хоккеисты другого плана. И использовать их тоже надо по-другому. Реализовывать их талант.

- Новыми людьми пополнился и ваш тренерский штаб.

- С Дмитрием Юшкевичем мы вместе работали в сборной и хорошо друг друга знаем. Тренер по вратарям Константин Власов в свое время работал в сборной с Сорокиным и Филоненко. Им вместе будет комфортно. Еще пришел Альберт Лещев. Местный воспитанник и большой интеллект в хоккее. Его задача как раз будет в том, чтобы помочь нападающим реализовать свой талант…Мы все примерно одного возраста, с одинаковым пониманием хоккея.

- Капризов полностью адаптировался в ЦСКА?

- А какие могут быть проблемы. Кирилл – талантливый парень. А хорошие игроки тем и отличаются, что легко адаптируются к любой ситуации.

- А сможет ли он стать лидером армейцев? Таким, как был в «Салавате Юлаеве»?

- Это профессиональный спорт. И звание лидера в нем надо завоевывать. Никто из старожилов команды не собирается сдавать свои позиции талантливым новичкам.

! Полностью интервью Игоря Никитина смотрите на видео на сайте «Советского спорта». Там вы узнаете, как главный тренер ЦСКА намерен совмещать работу в клубе и в сборной. А также, что он думает о будущем капитане своей команды.