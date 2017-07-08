Леонид Слуцкий шокировал футболистов «Халл Сити»

Официальный сайт клуба английского чемпионшипа «Халл Сити» подробно рассказывает о том, как игроки реагируют на нового тренера клуба – Леонида Слуцкого. «Советский спорт» пересказывает главное.

Полузащитник «Халл Сити» Дэвид Мейлер рассказал местным журналистам, как ему работается под руководством нового главного тренера Леонида Слуцкого, следующее.



– Тренировки действительно хорошие, по-настоящему готовимся к новому сезону.

– Отличия в тренировочном процессе есть?

– Конечно! Их много.

– Но что самое главное?

– В предыдущие годы, возможно, подготовка не длилась до трёх недель.

– И как реагирует команда?

– Немного шокированы, но мы привыкаем.

– Что говорят о тренере?

– Слуцкий впечатлил меня, он удивил и впечатлил всех в команде. Я, вероятно, могу говорить от имени всех одноклубников. Все с нетерпением ждём возможности поработать с ним в новом сезоне.

– Как с состоянием у игроков?

– Что касается лично моей физической формы, надеюсь на сто процентов подойти готовым к матчу первого тура с «Астон Виллой». Будет сложно, но я верю. Врачи в восторге, так что, вероятно, мне осталось 3-4 недели. Пока работаю в спортзале. У остальных же все в порядке.

Иные местные наблюдатели хватаются за голову. Не от Слуцкого и его методов работы, а от трансферных новостей. Точнее, их отсутствия. Мол, за 3 недели до чемпионата «Халл» не сделал еще ни одного трансфера. Впрочем, мы-то с вами знаем: Слуцкий так привык, что трансферов нет…

Напомним, что первый матч в чемпионшипе «Халл Сити» проведет 5 августа. «Советский спорт» внимательно следит за первыми шагами российского тренера в чемпионшипе.



