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Андрей Червиченко: Смолов? Мыслящий человек не разрисует себя, как папуас

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Червиченко: Смолов? Мыслящий человек не разрисует себя, как папуас
Фото: Instagram

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи о возможном переходе Федора Смолова в «Спартак».

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– Насколько вероятен переход Смолова в «Спартак»?
– Сложно сказать. «Спартак» слишком много денег расходует ни на что, поэтому руководству красно-белых ничто не мешает потратить средства на хорошего российского игрока. С другой стороны, мне непонятно, зачем Галицкому укреплять конкурента. Я, правда, не знаю, какой срок контракта остался у Смолова с «Краснодаром». Может, это и сыграет ключевую роль. И если срок небольшой, то тогда эту продажу можно оправдать.

Почему Смолов отказал «Зениту»? Ну, видимо, проживание в Москве его устраивает больше, чем рост карьеры.

После прихода Фурсенко и Сарсании «Зенит» вновь станет топ-клубом, будет постоянно участвовать в Лиге чемпионов. Что касается возвращения «Спартака» на первое место, то это была некая вспышка, которая опять погаснет на несколько лет.

– Я правильно вас понял: Смолов не будет расти как игрок в «Спартаке»?
– Ну, конечно. «Спартак» сейчас будет участвовать в Лиге чемпионов. Из группы они не выйдут. Соответственно, ни о какой яркой игре и речи быть не может. Чтобы попасть в Европу, ему надо играть в другой команде, а не в той, что за 6 матчей ничего не может показать. Другое дело - «Зенит», там много сильных игроков. А кем «Спартак» будет удивлять в Лиге чемпионов? Промесом? Таких игроков, как Промес, в европейских клубах, которые претендуют на выход из группы, по 2-3 штуки в команде. А удивлять больше и некем.

В обороне побеждать за счет кого? За счет Кутепова и Джикия? Поэтому «Спартак» – команда несостоявшаяся, их победу в первенстве страны можно расценивать как неоднозначную.

Василий Уткин: Я знаю только одно – что Смолов не останется в «Краснодаре»

ЗА РУБЕЖОМ СМОЛОВ НИКОМУ НЕ НУЖЕН…

– Фигурируют только два российских клуба для Смолова. Европа ему неинтересна?
– Я думаю, что за рубежом он сам никому неинтересен, при его финансовых запросах – тем более. Но даже исключая денежную сторону, надо понимать, что на Западе не уверены, что российский игрок – это в принципе хорошо. У нас ментально другие игроки, они не готовы биться до последней минуты. Плюс нарушение режима для наших футболистов является нормой.

Когда человек расписан по всему телу, как если бы напали хипстеры с баллончиками на стену, это вызывает сомнения в его умственных способностях. На мой взгляд, человек с ясным мышлением вряд ли ли разрисует себя, как папуас.

«Спартак», «Зенит» или Европа? Куда отправится Смолов?

ФЕДУНУ «ДУЮТ» В УШИ, РАССКАЗЫВАЯ СЛАДКИЕ СКАЗКИ ПРО ТОГО ИЛИ ИНОГО ИГРОКА…

– Константин Сарсания заявил, что условия перехода Смолова в «Зенит» его не устраивают. Как прокомментируете данное заявление?
– Я думаю, Костя – один из самых разумных футбольных менеджеров в нашем футболе, и он абсолютно правильно говорит. Тратить деньги впустую – это прерогатива «Спартака». То есть наперекор судьбе и в силу каких-то убеждений. Есть много людей, которые «дуют» в уши Федуну, рассказывая сладкие сказки, какой замечательный тот или иной спортсмен. Так было с Луисом Адриано, который играет, как Бог на душу положит. Ну вот он получает 6 миллионов в месяц и ничего. То же самое может быть и в случае со Смоловым.

Голосование: Где стоит продолжить карьеру Федору Смолову?

ПРИЧИНОЙ ПЕРЕХОДА СМОЛОВА В «СПАРТАК» МОЖЕТ БЫТЬ ЕГО ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ХОЧЕТ ЖИТЬ В МОСКВЕ…

– На ваш взгляд, у Смолова вообще есть будущее в футболе?
– Ему 27 лет. Думаю, еще не все потеряно. Как правило, к 27-ми годам голова у футболистов просветляется. В «Спартаке» точно будущего нет. Я считаю, ему надо было делать выбор в пользу «Зенита» или оставаться в «Краснодаре». У Галицкого он один из лучших игроков. Не думаю, что руководство краснодарского клуба предлагает ему условия хуже, чем «Спартак». Тем более город Краснодар получше, чем Москва, в плане климатических условий для футбола.

Выбор в пользу «Спартака» может быть связан с его девушкой, которая хочет жить в Москве и которой в Краснодаре делать нечего. Вариантов масса.

– А то, что «Спартак» будет играть в Лиге чемпионов – это не аргумент?
– Ну, а у «Зенита» – Лига Европы, если мне не изменяет память.

– Турниры по статусу разные…
– У «Спартака» после группового этапа будет Лига Европы. Это в лучшем случае. Хотя, может, ему хочется хоть раз там сыграть. Возможно, это и аргумент. Но тоже считаю, вариант неправильный. У «Зенита» Лига чемпионов будет через год, а потом – на постоянной основе.

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