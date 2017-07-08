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Если завтра лимит: как выглядели бы клубы РФПЛ при лимите «10+15» уже сейчас

Алексей Ильин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Если завтра лимит: как выглядели бы клубы РФПЛ при лимите «10+15» уже сейчас
Фото: Gettyimages.ru

Let me hear you say Yeah. Будто сам Виталий Мутко спрашивает на своем коронном языке. Да, Виталий Леонтиевич, мы говорим «да» изменению лимита. Здоровая конкуренция, сильные легионеры, постепенное выравнивание завышенных зарплат. Но как готовы клубы к переменам прямо сейчас? «Советский спорт» проанализировал нынешние составы команд РФПЛ, смоделировав введение лимита «10+15» в сезоне-17/18. Учитывая, как в нашем футболе иногда принимаются решения, подготовиться к резким изменениям не будет лишним.

«СПАРТАК»

10+10

В составе чемпиона баланс и гармония. К 10 имеющимся россиянам свободно добавляются подрастающие и подросшие, такие, как Давыдов, Тимофеев, Леонтьев, фигурирующие в составе «Спартака-2». 10 легионеров не выглядят проблемой. Аренды, продажи неотъемлемая часть футбольного бизнеса, так что расставание неизбежно. Учитывая количественное ограничение, серьезным риском обернется заявка слабого иностранца. Отсюда – точечная селекция, то, на что и ориентируются боссы «Спартака». Самое то!

Вывод: красно-белые готовы к 10+15.

ЦСКА

5+16

С уходом Зорана Тошича армейцы освободили еще одну вакансию в легионерской обойме. Из 16 россиян в составе Жамалетдинов, Макаров, Чернов. За год подготовки к изменению лимита определиться с их положением в клубе будет просто. А там и возрастные счетчики Березуцких и Игнашевича заставят думать активнее. Маневры на любой вкус!

Вывод: готовы на 100%.

«ЗЕНИТ»

12+21

Знает какой-то секрет? 33 футболиста!!! 3 состава!!! Конечно, вряд ли такое количество игроков останется к стартовому свистку первой встречи, но ведь и работа на трансферном рынке не окончена. 21 русский футболист в заявке напоминает всероссийский кастинг. Что это? Недальновидность, жадность или наоборот продуманная до мелочей, стратегически выверенная тактика закупок? При лимитированной заявке в 25 игроков, 8 на данный момент – балласт для клуба.

Вывод: устраивать распродажу!

«КРАСНОДАР»

12+13

На одного российского игрока больше, чем иностранцев. Пока. Если Смолов все-таки уйдет, то будет поровну. Но тогда в «Краснодаре» не останется номинальных нападающих. А в России эта позиция - дефицит. Хороший нападающий – дорогой нападающий. Тут-то мутирующий формат лимита и проверит работу академии Сергея Галицкого. «Подгрузится» ли к основе молодежь или по классике перезагрузятся карьеры опытных футболистов - определит окончательная форма лимита. Можно применять обе тактики. Например, появится желание у нового Вандерсона стать россиянином - +1. За сборные он не заигран. Но избавляться от легионеров придется. И зная, как в клубе по-отечески относятся к своим игрокам вне зависимости от их паспорта, продажа или аренда будет трудным решением для владельца.

Вывод: придется расстаться как минимум с двумя легионерами.

«АХМАТ»

6+11

Актуальный состав «Ахмата» и при нынешнем формате лимита не позволит выпустить более 6 легионеров. Но в целом 17 игроков на сезон это мало. Поэтому покупки очевидно будут, и не одна. Смена формата никак не скажется на грозненском клубе. Ведь вряд ли задача состоит в приобретении исключительно иностранцев.

Вывод: «Ахмат» готов к любым изменениям.

«РОСТОВ»

6+7

То есть даже на 3 замены не набирается. Не верите? Зайдите на официальный сайт. Покупок не будет – будет новая «Томь» с молодежью в обойме.

Вместо вывода – вопрос: что происходит с клубом?

«УФА»

7+18

Идеально. Башкирский бюджет скромен, но баланс легионеры/русские позволяет варьировать состав в любую сторону. Один минус. С новыми приобретениями уйти кому-то придется.

Вывод: «Уфа» готова.

«ЛОКОМОТИВ»

9+15

4 вратаря с российским паспортом и 2 нападающих – Ари и 19-летний Артем Галаджан. Который в прошлом сезоне сыграл всего 4 матча. Смущает только это.

Вывод: паспортный баланс в порядке, позиционный – пока не очень.

«РУБИН»

10+13

Если тактика укрепления будет похожа на прошлогоднюю, то казанцам не избежать распродажи. Чем чревато? Заниженными ценами на легионеров, потерянными деньгами и низким качеством новых покупок.

Вывод: готовы!

Соотношение «легионер/россиянин» у остальных клубов:

«АМКАР» (10+14), «УРАЛ» (8+19), «АНЖИ» (6+22), «АРСЕНАЛ» (5+17), «ДИНАМО» (5+19), «ТОСНО» (7+18), «СКА-ХАБАРОВСК» (3+12).

Составы приведены, с учетом информации на официальных сайтах клубов на 07.07.2017.Представители стран СНГ учтены как легионеры.

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