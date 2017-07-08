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Как «Спартак» спасал престиж советского спорта. Круглая дата для красно-белых

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Как «Спартак» спасал престиж советского спорта. Круглая дата для красно-белых

Сегодня болельщики красно-белых вполне могут поднять бокал в честь славной спартаковской круглой даты: 80 лет назад «Спартак» одолел сборную басков. «Советский спорт» вспоминает, как это было.

В те годы зарубежные вылазки для советских футбольных клубов (да и для сборной тоже) были редкостью. Еврокубковых турниров еще не проводилось. Плюс влияла идеология: партийное руководство могло отпустить в турне только если ему гарантировали победу. Проиграть, да еще в Европе – ситуация невозможная.

Про британское турне «Динамо», усиленное армейцами в 1945 году, хорошо известно. Но были зарубежные турне в СССР иноземцев. «Спартаковская» победа 1937-го – немного в тени. И напрасно. Ведь красно-белый клуб был тогда единственным, кто смог одержать победу над басками.

Шел 1937 год. Это в художественных фильмах сейчас показывают свинцовое небо над Москвой и настороженные лица. А в ту пору, как и в любую другую, люди влюблялись, встречались, да и болели футболом тоже.

Позади был год первого футбольного чемпионата. Точнее, сразу двух – весеннего и осеннего. На этот эксперимент футбольные власти пойдут снова только спустя 40 лет – в 1976-м. Фаворитом обоих турниров было московское «Динамо». Оно выиграло весенний чемпионат. А вот в осеннем случился сбой – титул ушел к «Спартаку»: руководители НКВДшного клуба неудачу в осеннем первенстве-36 списали на тренера Константина Квашнина и уволили его.

Можно сказать, что «Динамо» и тут усилило «Спартак». Потому что предложение о трудоустройстве одному из первых профессиональных наставников в СССР не заставило себя ждать. Хотя «Спартак» и завоевал золото второго чемпионата страны, для тогдашнего тренера Михаила Козлова основным полем деятельности был институт физкультуры. Он не хотел много заниматься «Спартаком». Поэтому Квашнина красно-белые приняли с удовольствием, тем более что для него команда была родной – в молодости он 6 лет отдал МКС, «Красной Пресне» и «Пищевикам».

В июне в СССР по приглашению Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта прибыла сборная Басконии, совершавшая турне по Европе. В Испания полыхала гражданская война, баски сражались против армии генерала Франко, и поездка имела громадное политическое значение. В составе басков было немало профессиональных футболистов, игравших за сборную Испании и хорошо известных в Европе. Поэтому команда Басконии одерживала победу за победой – во Франции, Бельгии, Чехословакии, Польше, Болгарии.

Не стали исключением игры в Советском Союзе. Без особых проблем гости обыграли московские «Локомотив» (2:1) и «Динамо» (5:1, 7:4), сыграли вничью (2:2) со сборной Ленинграда, и этими результатами повергли в шок власть предержащих. Престиж советского спорта надо было срочно спасать. «Спартак» право на осечку не имел. К матчу велась целенаправленная подготовка, в рамках которой красно-белые провели две товарищеские встречи с болшевской «Труд-коммуной», забив в них сопернику 10 безответных мячей.

Играл с басками, строго говоря, не совсем «Спартак». Как это практиковалось на протяжении многих лет, спартаковцев усилили представители других клубов. С басками в составе «Спартака» сыграли киевляне Всеволод Шиловский и Константин Щегоцкий, а также Константин Малинин (ЦДКА), Петр Теренков («Локомотив» М), Григорий Федотов («Металлург» М). Но не усиление состава, не целенаправленная подготовка, не накачки свыше стали решающими факторами успеха. Ключевым было рискованное решение Квашнина, который понял: обыграть басков можно, только применив их же оружие – тактическую схему «дубль-ве», которая до сих пор оставалась в СССР чем-то инородным. Такая резкая перестройка команды могла привести к плачевным результатам, однако после долгих дискуссий тренерский совет во главе с Николаем Старостиным дал на нее согласие. Стадион «Динамо» оказался забит до отказа, 90 тысяч – именно столько зрителей сумели разместиться на трибунах и в проходах.

Встреча получилась феерической. Все спартаковцы сыграли великолепно, а особенно Андрей Старостин, по требованию «дубль-ве» сменивший амплуа полузащитника на центрального защитника. На перерыв команды ушли при счете 2:2. Хозяева дважды благодаря голам Федотова и Степанова выходили вперед, но баски сравнивали результат, причем оба мяча провели ударами головой. После перерыва солировал «Спартак». Начало разгрому положил Шиловский, четко реализовавший пенальти. Он же затем ассистировал Степанову, а вскоре снова забил сам. Под конец хет-трик оформил Степанов.

После этой неудачи сборная Басконии одержала в СССР 4 победы, подтвердив свое высокое реноме. Спартаковцев же, достойно защитивших честь страны, отправили за границу, где они приняли участие в двух турнирах – рабочей Олимпиаде в Антверпене и Кубке мира для рабочих команд на приз Всемирной выставки в Париже.



«Спартак» образца 1927 года. Стоят: Н.Старостин, ..., Ал.Старостин, И.Рыжов, А.Акимов, Ан.Старостин, В.Семенов, Г.Федотов, В.Шиловский, Вик.Соколов, В. Степанов. Сидят: С.Артемьев, П.Теренков, П.Старостин, К.Малинин, Г.Глазков.

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