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Анна Дмитриева: Трава – наименее опасное покрытие

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Травма Беттани Маттек-Сандз
Травма Беттани Маттек-СандзФото: Gettyimages.ru

Комментатор и теннисный эксперт Анна Дмитриева специально для «Советского спорта» рассказала о матче Карена Хачанова против Рафаэля Надаля, фаворитах Уимблдона и опасных покрытиях кортов.

«НАДАЛЬ ВЫГЛЯДИТ ВЕЛИКОЛЕПНО»

– Карен впервые вышел на центральный корт Уимблдона против Рафаэля Надаля, с которым он никогда до этого не играл. Я думаю, что ему было безумно трудно – это и атмосфера совершенно иная, и особая ответственность, потому что на трибунах огромное количество народа. Он понимал, что люди ждут какого-то события, но был не уверен, что может составить конкуренцию своему сопернику, поэтому был немножко зажат в начале.

Вообще, Карен всегда начинает чуть медленнее, нежели потом, когда уже входит в матч. Ему необходимо время, чтобы адаптироваться, почувствовать себя целиком и полностью в игре, а Рафа выглядит сейчас великолепно. В предыдущем матче Надаль просто снес с корта американца Дональда Янга и в начале встречи создавал очень сложные ситуации для Хачанова. Во-первых, Рафа стал подавать гораздо мощнее – его первую подачу очень тяжело принимать – она выбивающая, тем более, он левша. Во-вторых, он перестал перекручивать мяч, теперь Надаль все время играет его в верхней точке и очень остро.

Карену надо было успевать, ему потребовалось время, чтобы привыкнуть, и уже к середине второго сета он приноровился. Но к тому моменту было потеряло большое количество геймов, из-за чего нагнать Рафу было невозможно. А вот третий сет, на мой взгляд, был блестяще сыгран Кареном. Когда он немного устает, то начинает играть мощнее и рискованнее. Вот и в этот раз ему удалось выйти на один уровень с Рафой и начать ставить его в тяжелые ситуации своими мощнейшими ударами. У Хачанова даже был сетбол на подаче Надаля.

Но это всего лишь первая попытка, первый опыт выступления с игроками такого ранга. В Париже Карен играл против Энди Маррея и сейчас встретился с Надалем. Когда Хачанов перепробует этих игроков по второму-третьему разу, можно рассчитывать, что он будет выходить против них не просто с целью побороться, а попытаться что-то предпринять. Мне кажется, что Карен достойно выступил. Во всяком случае, зрители получили удовольствие, в третьем сете был нерв, и Карен в некоторые моменты напоминал тех игроков, которые уже закончили карьеру.

«ЗВЕРЕВ ПОБОРЕТСЯ ЗА ПОБЕДУ НА УИМБЛДОНЕ»

– Я бы не рискнула сказать, что Надаль сейчас в такой форме, что может побеждать на любом покрытии. Соперники у него очень приличные. Безусловно, Рафаэль считается одним из фаворитов этого чемпионата, но все зависит от тех матчей, которые еще впереди. Потому что Маррей очень прибавил, да и Уимблдон – это, все-таки, его турнир, который проходит в его стране, публика ждет от него только победы, и он готов биться за титул.

Джоковича на Уимблдоне мы не увидели в полной мере, потому что пока у него не было достойных соперников, но мне кажется, что он сейчас тоже действует очень уверенно. Многие считают, что и Роджер Федерер будет стремиться к своей очередной победе, ведь в этом сезоне он практически не проигрывал на больших турнирах. Швейцарец пропустил «Ролан Гаррос», но выиграл Australian Open, на котором были его основные соперники, обыграв в финале как раз Надаля.

Они все по-прежнему остаются конкурентами. Правда сейчас я бы добавила к этой группе Сашу Зверева. Может быть, я забегаю чуть вперед, но мне думается, что он уже близок к тому, чтобы кого-то из них обыгрывать.

«ТРАВМА МАТТЭК-САНДЗ? ЭТО ЖИЗНЬ» 

– Что касается травмы Маттек-Сандз, мне кажется, что на любом корте возможны проблемы. Гораздо больше травм получают на том же харде, хотя там нет выбоин и неровностей. Вроде бы абсолютно ровный корт, но на нем невозможно ни скользить, ни как-то по-другому подходить к мячу, на мой взгляд, это самое опасное покрытие. И на грунтовых кортах бывают ямки, в которые можно попасть, переход с грунта на линию тоже чреват последствиями. Это жизнь.

На мой взгляд травяной корт наименее опасен для игроков, во всяком случае, падения не приносят таких неприятностей, как на других покрытиях. Кроме того, когда теннисисты играют на траве, это очень поднимает интерес к теннису, если они умеют, конечно. Потому что не все обладают тем чувством мяча, которое необходимо для того, чтобы показать идеальный теннис. Но, тем не менее, то, что называется «сущность тенниса», на траве проявляется гораздо сильнее.

А то, что корты к середине турнира и к его концу вытаптываются – это было всегда. На кортах Уимблдона первый турнир прошел 140 лет назад, не в том месте, где сейчас находится английский лаунтеннисный клуб, а в трех улицах от него. С тех пор все играют и очень хорошо, что эти традиции поддерживаются. 

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