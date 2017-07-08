Июльская рыбалка: время ловить!

«Советский спорт» продолжает серию публикаций, посвященных летней рыбалке. Сегодня мы дарим вам самое дорогое – специальный календарь рыболова на июль 2017 года. Он пригодится начинающим рыбакам и тем, кто хочет знать, как и на что клюет рыба в июле.

Хорошо известно, что июль – противоречивый месяц, иногда опровергающий закономерности, связанные с клевом рыбы. Например, считается, что при северном ветре клев резко ухудшается. Хотя многие спорят, говоря: в июле регулярно лучший клев наблюдается именно при северном ветре. Часто календарь клева рыбы утверждает, что благоприятные условия для клева рыбы наступают тогда, когда погода устанавливается: в течение нескольких дней ветер не меняются, температура воздуха остается неизменной.

Июль – один из самых устойчивых месяцев с точки зрения постоянства погоды. Однако постоянство в погоде в самый жаркий летний месяц приводит к совершенно противоположному эффекту: рыба перестает клевать. Поэтому календарь календарем, но погода может вносить свои коррективы. Помните об этом!





Как правило, именно в июле начинается «цветение» воды, то есть массовое развитие микроскопических водорослей в реках и озерах. В небольших водоемах это развитие при благоприятных условиях может протекать очень интенсивно и продолжаться несколько недель. Затем водоросли отмирают и начинают разлагаться. От этого рыба болеет, перестает клевать и ловиться. Согласно календарю рыболова на июль, в отдельных водоемах наблюдаются даже заморы.

КОГДА ЛОВИТЬ

Наиболее благоприятны для ловли рыбы в июле утренние, вечерние и ночные часы, потому что в жаркие, знойные дни рыба становится вялой и не клюет. Прекрасно ловить рыбу в июле в пасмурные, теплые дни, с перепадающими кратковременными дождями и небольшими ветрами. В такую июльскую погоду ловится в течение всего дня.

НА ЧТО ЛОВИТЬ

Если вы хотите знать, на что лучше клюет рыба в июле, используйте в качестве наживки кузнечиков, которые в массовом количестве появляются на скошенных лугах. Кузнечики –отличная насадка для ловли рыбы в июле.

Календарь рыболова рекомендует продолжать в июле ловлю сомов на «квок», о технике которой мы рассказывали.

В жаркие дни весьма результативна ловля на быстринах и перекатах донными удочками, «в проводку» и «плавом». Особенно интересна и увлекательна ловля дорожкой и нахлыстом язей в реках, где они водятся в большом количестве.

НА КАКИЕ СНАСТИ ЛОВИТЬ

Рыбу в июле можно ловить в течение всего месяца на самые разнообразные снасти. Главное – знать, где ловить рыбу и взять нужную снасть.

Спиннингом в июле ловят судака и окуня на глубоких ямах, щуку – в водных зарослях, лучше на снасточку, также жереха, голавля и язя – в больших реках.



Она готова ловить спиннингом



На кружки хорошо ловится в июле судак и окунь – у глубоких ям, щука – вдоль границы водной растительности.



Кружки для ловли рыбы



На дорожку можно ловить в июле судака и окуня на глубоких местах, лучше на мертвую рыбку, щуку – вдоль водной растительности, язя – в таких же местах на мелкие блесны – «язевки».

Ловят в июле на блесну в отвес, используя в качестве приманки мертвую рыбку, судака и окуня – на глубоких ямах, щуку – «в окнах» и по краю водной растительности; календарь рыбака замечает, что в июле популярно ужение с лодок, плотов, а также среди водорослей на мормышку и блесну.



Попалась щука на блесну



Поплавочными удочками хорошо ловить в июле леща, язя, карпа на глубоких местах у трав (обязательно с прикормкой, а по возможности с привадой) – на пареный горох, пшеницу, фасоль, кукурузу, кусочки круто сваренной пшенной каши, манное тесто, хлебный мякиш, червей и опарышей; линя – на подготовленных в водных зарослях местах, только с прикормкой (лучше творогом) – на червя и хлебный мякиш, щуку в июле можно поймать в водорослях – на мелкого живца, судака в июле стоит ловить на мелкого живца на выходах из ям, между свай глубоких мельничных омутов – поздно вечером и до восхода солнца, окуня ловят в июле в глубоких местах, по краям водной растительности на червя, карась отлично ловится в июле у трав – на опарыша, хлебный мякиш, кусочки пшенной каши и макарон (прикормка творогом), мелкую рыбу можно поймать среди водной растительности – на хлеб, кусочки теста, червей и опарышей.



Поплавочные удочки ждут!



Донными удочками ловить рыбы в июле можно у глубоких глинистых берегов на личинку поденки судака – в реках у «судачьих» яров на пескаря, язя и голавля – в глубоких местах, около зарослей, на лягушонка и хлебный мякиш, на больших реках с сильным течением, вблизи берегов, на подлистника, голавля – на кусочек сыра, в ночные часы голавль берет со дна на крупного кузнечика.



Донка с прикормкой



В проводку в июле можно поймать щуку и окуня – на мелкого живца, вдоль водных зарослей, на средних глубинах, язя и леща – на червя, пареный горох и пшеницу, опарышей, ближе к травам на глубоких местах с небольшим течением (обязательно с прикормкой); голавля – на пареный горох, пшеницу, овес – вблизи глубоких ям, на средней глубине (2-4 м), ровном течении (лучше во второй половине дня) и только с прикормкой; плотву и голавля – на зелень, на быстром течении, ниже свай и плотин, а также в чистых местах между водорослями.

Если вы хотите ловить в июле нахлыстом, то согласно календарю рыболова голавля и язя можно ловить в июле на кузнечика, из-за кустов или «в подкидку» с лодки, среди водорослей или вблизи от них, обязательно при небольшом ветре; крупную плотву и красноперку – подбрасывая кузнечика в «окна» среди водорослей; ельца – на мелкого кузнечика на перекатах; жереха ловите в июле на крупную стрекозу в местах его жировок.



Ловля нахлыстом

