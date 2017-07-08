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Новый конкурент Дзюбы и Кокорина, который пришел в «Зенит» от красно-белых

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Себастьян Дриусси
Себастьян ДриуссиФото: ФК «Ривер Плейт»

Что значит татуировка на спине Дриусси, где он жил в 17 лет и кто его кумир – любопытные истории из жизни нового форварда «Зенита».

В 17 лет уехал от родителей к агенту

– Я жил с родителями в районе Сан Хусто (район в агломерации Большой Буэнос-Айрес – Прим.ред.) до 17 лет, а потом появилась возможность пожить отдельно. Я переехал в район Рамос Мехия. Сначала я поселился у своего агента Густаво Педросо и его сына, а потом снял квартиру этажом ниже. Я благодарен своему агенту: он открыл свои двери передо мной и заботился обо мне как о сыне. Конечно, это необычно, и даже его сыновья немного ревновали, – рассказывал Дриусси.

Последнее время в Аргентине Дриусси жил недалеко от родителей и, как рассказывал сам, у них бывал чаще, чем у себя дома.

Его хотел «Спартак», а купил «Зенит»: кто такой Дриусси, и кому он нужнее (видео)

Выиграл Кубок Либертадорес в 19 лет

Себастьяну Дриусси 21 год, и всю сознательную карьеру он провел за аргентинских красно-белых – в «Ривер Плейт». В 9 лет он пришел туда учиться, а в 17 подписал профессиональный контракт. Уже через два года Себастьян выиграл Кубок Либертадорес, причем, несмотря на юный возраст, был одним из основных игроков. В честь победы он сделал татуировку кубка.

Фото: скриншот Youtube
Фото: скриншот Youtube

Играл во всех сборных Аргентины, кроме основной

Новичок «Зенита» играл за команду U-15 на чемпионате Южной Америки и завоевал бронзу. В 2013-м выиграл его в составе сборной до 17 лет. А в 2015-м победил на молодежном чемпионате Южной Америки. Его партнерами по сборной были, например, сын Диего Симеоне Джованни, Анхель Корреа и Кристиан Павон, который тоже мог перейти в «Зенит».

Еще в 2013 году он играл на чемпионате мира до 17 лет. Там же выступала и сборная Россия. Наши даже могли пересечься с аргентинцами в полуфинале, но россияне вылетели в 1/8 финала, а Аргентина – в 1/4. В той сборной России играли, например, Джамалдин Ходжаниязов, Рамиль Шейдаев, Александр Головин и Алексей Гасилин.

Его кумир – Месси

В вечном споре, кто лучше, Роналду или Месси, Дриусси на стороне соотечественника. Месси – кумир для Дриусси. И, кстати, Себастьяну удалось сыграть против Лионеля в финале Клубного чемпионата мира. Правда, Месси и Суарес забили «Ривер Плейту» три безответных мяча и выиграли турнир.

Кроме Месси, Себастьяну нравятся Иско и Тьяго Алькантара.

– Они хорошо видят игру, двигаются, у них отличный стиль, мышление и логика. Они разные: Тьяго больше думает, а Иско – нацеленный и яркий, – говорил Дриусси.

Хотел играть в Италии

Однажды Дриусси спросили: если бы мог, какую лигу бы ты выбрал? Он ответил однозначно – Италию. Себастьяну нравится язык, города этой страны, а еще у него есть итальянский паспорт.

Любит петь

Сложно объяснить, но Дриусси любит петь. Однажды он смотрел игру своей команды со скамейки запасных и подпевал фанатам. Правда, потом увидел камеру и застеснялся.

В сети есть несколько роликов, где Себастьян поет. Совсем неважно, что неидеально, главное – с душой.


Сделал огромную татуировку на спине 

В апреле 2017-го Дриусси удивил всех еще одной татуировкой. Во время празднования гола он поднял футболку, и на спине форварда все увидели изображение гигантского льва – прямо как у Мемфиса Депая.

– Это символ силы, храбрости и мощи, – рассказал Дриусси. – Работа над татуировкой началась две недели назад, и пока еще не хватает одной части. Но я хотел показать, что делаю.

До переезда в Петербург он наверняка успел нанести изображение полностью.

Блиц-опрос

20 сентября 2016-го форвард поучаствовал в короткой программе «Пинг-понг». Вот некоторые его ответы:

Лучший игрок на твоей позиции прямо сейчас? Луис Суарес

Сериал, который ты порекомендуешь? «Пабло Эскобар. Хозяин зла»

Кому бы ты хотел забить гол? Клаудио Браво

Социальная сеть? Инстаграм

Кумир? Месси

Песня? «No me olvides» (исполнитель La Beriso – Прим. ред.)

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