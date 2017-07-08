Владимир Воробьев: На тех, кто ушел из «Динамо», зла не держу!

Обозреватель «Советского спорта» побывал на базе московского «Динамо» в Новогорске и пообщался с наставником команды Владимиром Воробьевым.

Вопреки тревожным слухам, которые будоражили КХЛ в июне, московское «Динамо» вышло из отпуска точно в срок. И начало подготовку к сезону одновременно с другими клубами. Первый этап бело-голубые проведут на базе в Новогорске, где в субботу побывал обозреватель «Советского спорта».

В КОМАНДЕ 27 ИГРОКОВ

Сейчас в команде 27 человек. На подходе два иностранца – Юусо Хиетанен иДастин Бойд. Ожидаются и другие новички…

- Самое главное, что вовремя вышли из отпуска и рабочий процесс уже начался, - считает главный тренер «Динамо» Владимир Воробьев. – 27 человек прошли медицинское обследование и начали тренировки. Все они в хорошей форме, что меня, как тренера, очень радует. Надеемся, что предсезонку проведем нормально и чемпионат начнем в хороших кондициях…

- В последние годы динамовцы традиционно начинали подготовку в Пинске.

- Пинск решили отменить. Потому что в Новогорске прекрасные условия. Зачем куда-то ехать? Будем работать в Москве. Сейчас идет формирование команды. Вратарская линия укомплектована. Оборона – процентов на 95. Самые большие перемены будут в атаке. Нападение очень молодое и это меня радует. Есть из кого выбирать, учитывая резерв из ВХЛ. Я так молодым игрокам и сказал: двери для вас открылись. Надо только в них войти и все завоевать.

«Динамо» - это не пустой звук! Мы всегда были топовой командой. И сейчас тоже будем решать большие задачи. Никто их с нас не снимал. Сегодняшним отношением ребят к делу я доволен. Как и тем, что со мной остался весь тренерский штаб. Мы все голодные до побед. И сделаем все, чтобы «Динамо» было всегда наверху турнирной таблицы.

«НА ДНЯХ ПОДЪЕДЕТ БОЙД»

- Ожидается ли пополнение?

- Обязательно! Формирование будет продолжаться по ходу предсезонки.

- Несколько известных игроков приняли решение покинуть «Динамо». Для вас это стало неожиданностью?

- Отчасти… Но я понимаю, что тут финансы сыграли роль. Игрокам просто пообещали больше денег в других клубах. Это нормальная хоккейная жизнь. Я желаю ребятам удачи. Конечно, я рассчитывал и на них! Но никакого зла или обиды не держу. Незаменимых нет и сейчас у нас в составе уже другие игроки. Будем работать с молодежью и выращивать из них мастеров высокого класса.

- Кто стал особенно сильной потерей – Робинсон, Кокарев, Карпов?

- Да просто был сложившийся коллектив с игроками высокого уровня, которых вы назвали. Но ничего страшного. Будем искать и находить новые сочетания.

- Вы сказали, что с вратарями все хорошо. Не беспокоит операция Шарыченкова, после которой Александр пропустит начало сезона?

- Ну Еременко-то в строю! А дублером у него будет молодой Ваня Бочаров, который весной стал чемпионом ВХЛ. Мы на него рассчитываем.

- На мой взгляд, самая проблемная позиция сейчас в «Динамо» - центрфорварды.

- Пожалуй. Но на днях к нам подъедет Бойд. Так что решаем эту проблему. Я знаком с Дастином еще по «Барысу», где работал вместе с Андреем Назаровым. Хороший нападающий, который реально поможет нашей команде.

- Может, он и Доуса с собой прихватит?

- Это нам слишком дорого обойдется.

- «Динамо» готов пополнить еще один известный нападающий – экс-капитан бело-голубых Терещенко.

- Алексей тоже очень неплохой игрок. И мы его кандидатуру рассматриваем.

- А вы с ним еще не переговорили лично?

- Я уж и не помню с какого года мы с ним разговариваем! (смеется). И в основном, все лично. Я буду очень рад видеть его в команде. Тем более, что у нас сейчас такой период, что много молодых. Ему есть кому свой опыт передавать. Нам такой мастер пригодится.

«БУДЕМ БОЛЬШЕ ИГРАТЬ В НАПАДЕНИИ»

- Болельщики «Динамо» обсуждают возвращение в команду двух ветеранов – Горовикова и Цветкова. Что можете им ответить?

- Что в команде идет омоложение. И не смотря на огромный и очень ценный опыт, годы берут свое. Надо давать дорогу молодежи из высшей лиги. Ведь они – будущее «Динамо». Но о ветеранах думаем. И еще, возможно, будем с ними разговаривать.

- Как обстоят дела с вашим фарм-клубом – «Динамо» из Балашихи? Он сохранится?

- Пока этот вопрос продолжают обсуждать. Но настроение у ребят, повторюсь, хорошее. В понедельник выйдем на лед и начнем двухразовые тренировки.

- То есть все июньские страсти остались в прошлом?

- Про «Динамо» сейчас много говорят и пишут… А мы уже думаем о своей работе, о тренировках. Для нас это важнее.

- Какой стиль будет у «Динамо» под вашим руководством?

- Я всегда за систему. Зона обороны, средняя зона, зона атаки. Но постараемся больше играть в нападении. Есть такие наметки. Ну а главное – доставлять нашим болельщикам удовольствие. Чтобы они за нас переживали. Ждем их на трибунах с поддержкой. Шестой игрок нам всегда нужен.

- А на каких конкретно трибунах? «Динамо» определилось с ареной, где будет проводить домашние матчи?

- Переговоры продолжаются…Хотелось бы остаться в «ВТБ Ледовом дворце». Удобная арена и болельщики к ней уже привыкли. Это наш дом.

- Не смущает, что его придется делить со «Спартаком», который уже заявил, что именно там будет проводить свои домашние матчи?

- КХЛ обещает развести нас по календарю. Так что это не проблема.