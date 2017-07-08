10 молодых игроков РФПЛ, которые удивят вас в новом сезоне

Подборка молодых и малоизвестных игроков РФПЛ, для которых новый сезон может стать особенным.

ГЕОРГИЙ МЕЛКАДЗЕ

Нападающий, атакующий полузащитник, 20 лет, «Спартак»

Сезон-2016/17: «Спартак-2», 26 (11) – в ФНЛ

Сезон-2017/18: аренда, «Тосно»

Когда Мелкадзе в позапрошлом сезоне подхватил мяч в центре поля, пронесся с ним мимо ошалевших защитников армавирского «Торпедо» и Валерия Карпина, стоявшего на бровке, и пульнул в верхний угол ворот, стало понятно, это парень в ФНЛ не задержится. Однако, пришлось: продвижение в основу «Спартака» застопорилось из-за нескольких сильных приобретений красно-белых. Оставаться еще на год в «Спартаке-2» было бы преступлением – и игрок отправился в аренду в «Тосно».

АЛЕКСАНДР ТРОШЕЧКИН

Полузащитник, 21 год, «Ростов»

Сезон-2016/17: аренда, «Факел», 30 матчей (2 гола) - в ФНЛ

Сезон-2017/18: аренда, «Тосно»

Главное, что нужно знать о потенциале Трошечкина: его фамилия известна Капелло. В 2014 году итальянец предлагал собрать всех молодых и талантливых на сборе в Сочи, чтобы лично посмотреть будущему российского футбола в глаза.

В прошедшем сезоне у Трошечкина получился прорыв. Игрок стал одним из лидеров воронежского «Факела», который большую часть сезона рвался в РФПЛ. В итоге Трошечкин стал лучшим молодым игроком ФНЛ и заслужил вызов в молодежную сборную России. И еще: игрок редкой позиции для России – box to box. Естественно, умение играть как у свой штрафной, так и у чужой - прилагается.

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ

Полузащитник, 21 год, ЦСКА

Сезон-2016/17: аренда, «Тосно», 16 (4) – в ФНЛ

Сезон-2017/18: сборы проходил с ЦСКА, но возможна и новая аренда в «Тосно»

Человек, который в школе ЦСКА котировался наравне с Головиным. Чемпион Европы среди юношей 2013 года. Макаров – крайний полузащитник, техничный, быстрый. Может обыграть один в один. Универсален – на сборах ЦСКА играл и на позиции нападающего. Зимой его хотел выкупить «Зенит», но армейцы категорично отказали.

В концовке прошлого сезона в ФНЛ стал игроком стартового состава «Тосно», но затем получил травму. Учитывая, что при Гончаренко молодым игрокам в ЦСКА доверяют и то, что вряд ли армейцы сделает больше одной-двух покупок, шансы у Макарова проявить себя есть. С уходом Тошича одно место крайнего полузащитника освободилось. Однако, возможна и новая аренда в «Тосно».

ИГОРЬ БЕЗДЕНЕЖНЫХ

Полузащитник, 20 лет, «Уфа»

Сезон-2016/17: «Уфа», 20 (0) – в РФПЛ

Сезон-2017/18: «Уфа»

Безденежных – воспитанник уфимского футбола, основной игрок молодежной сборной России при Евгении Бушманове. Зная любовь экс-тренера «Спартака-2» к красивому футболу, очевидно, что с техникой у парня все в порядке. Серебряный призер юношеского чемпионата Европы 2015 года. Напомню, эта та редкая российская юношеская команда, которая даже против топ-сборных играла не в десять человек в защите, а в футбол.

Ему очень доверял Виктор Гончаренко (14 матчей из 17 в осенней части сезона, все в старте). «Уфа» тогда, если помните, «хлопнула» «Локомотив» и «Спартак». С приходом Сергея Семака стал заметно меньше играть, но наличие больших перспектив это не отменяет. Этот сезон должен стать во многом определяющим.

ИВАН ОБЛЯКОВ

Полузащитник, 19 лет, «Уфа»

Сезон-2016/17: «Уфа», 20 (1) – в РФПЛ

Сезон-2017/18: «Уфа»

Много знаете 18-летних игроков, стабильно игравших в РФПЛ в прошлом сезоне? Вот-вот. Иван Обляков один из таких редких примером. Воспитанник «Зенита» (извиняюсь перед «Уфой», если этим напоминанием спровоцирую трансфер в питерский клуб), опять же – игрок, на которого явно рассчитывал Гончаренко. Но и при Семаке Обляков, в целом, не потерялся. Один из лидеров молодежной сборной России (два гола в последнем товарищеском матче против Узбекистана).

НИКИТА ЧЕРНОВ

Защитник, 21 год, ЦСКА

Сезон-2016/17: «Енисей» (Красноярск), 28 (0) – в ФНЛ

Сезон-2017/18: ЦСКА, возможна аренда

Да, этот тот самый парень, который дебютировал в сборной России раньше, чем в РФПЛ. Фабио Капелло рискнул и проиграл – Австрии. А Чернов, так и не сыграв в РФПЛ, отправился по арендам. В прошедшем сезоне защитник был основной сдерживающей силой симпатичной команды Андрея Тихонова.

Гончаренко взял молодого защитника на сбор команды. Однако, скорее всего, и нынешний сезон Чернову придется провести в аренде. Братья Березуцкие по-прежнему в порядке, Игнашевич бегает на сборах как молодой, Васин возмужал. Но нужно играть в РФПЛ – неважно, в какой команде, но в РФПЛ.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ

Полузащитник, 21 год, «Спартак»

Сезон-2016/17: «Спартак-2», 30 (0) – в ФНЛ

Сезон-2017/18: «Спартак» или «Спартак-2», возможна аренда

Этим летом Бакаев здоровается с Каррерой чаще, чем вы посещали лекции в университете – молодого полузащитника взяли на сбор «Спартака». И, что важно, активно задействовали в контрольных матчах. Впечатление Бакаев оставил приятное. Кто-то даже сравнил его с Цымбаларем (именно по стилю, по уровню сравнивать пока рано). «Спартак» наверняка будет усиливаться. Поэтому велика вероятность аренды или возвращения в «Спартак-2». Но теперь следим за полузащитником внимательнее.

НИКОЛАЙ КОМЛИЧЕНКО

Нападающий, 22 год, «Краснодар»

Сезон – 2016/17: «Слован», 12 (3) – в чемпионате Чехии, «Краснодар» 0 – в РФПЛ

Сезон-2017/18: «Краснодар»

Вопрос знатокам: зачем было выдергивать парня их аренды в Чехии, чтобы в итоге не дать ему сыграть ни минуты за основной состав? Понятное дело, футбол – это не дружеские посиделки. Комличенко дали шанс на сборах, но, видимо, остались не до конца довольны увиденным, раз даже после травмы Смолова он не играл. Но такие вещи ведь просчитываются, разве нет?

К нападающему есть серьезный интерес от ведущих клубов Чехии. Но «Краснодар из-за саги с возможным уходом Смолова не рискует отпускать игрока. Как бы там ни было: этот сезон для форварда – важнейший. Надо проявлять себя, кровь из носу.

Прототип Комличенко – Артем Дзюба. Форвард «Краснодар» тоже высок, статен, здорово борется за верховые мячи, но и с техникой порядок. Теперь все это необходимо конвертировать в голы. На сборах в четырех матчах только один забитый мяч.

ИЛЬЗАТ АХМЕТОВ

Полузащитник, 19 лет, «Рубин»

Сезон-2016/17: «Рубин», 12 (0) – в РФПЛ

Сезон-2017/18: «Рубин»

Перед каждым из последних сезонов те, кто ездил на сборы «Рубина», говорили: «Теперь-то Ахметов точно созрел – в этом сезоне зажжет». Но не зажигал, хотя все есть – техника, скорость. И тот же Грасия относился к нему очень хорошо, доверял в начале осенней и весенней частей сезона. Но что-то не получалось. Теперь пришел Бердыев – тот, у кого заиграет любой, хоть немного знакомый с мячом.

АНТОН МИРАНЧУК

Полузащитник, 21 год, «Локомотив»

Сезон – 2016/17: «Локомотив», 3 (0) – в РФПЛ

Сезон – 2017/18: «Локомотив»

Два факта к размышлению. Первый: Кирилл Комбаров одно время считался талантливее брата. И второй: «Локомотив» провел пока три контрольных матча на сборах. Во всех трех Антон Миранчук выходил в стартовом составе, в последнем сыграв 78 минут. После аренды в эстонскую «Левадию», неразберихи в клубе Антон, кажется, начал находить себя. Теперь нужно подтверждать это в сезоне.