Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Херцог4:6, 0:6Кузнецова
Футбол  Шинник2 : 1Зенит-2
Футбол  Химки3 : 0Ротор
Футбол  Сибирь1 : 2Спартак-2
Футбол  Динамо СПб2 : 1Енисей
Футбол  Крылья Советов2 : 0Луч-Энергия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Экс-спартаковец не спас Аленичева. «Динамо» начало с победы над фаворитом

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Экс-спартаковец не спас Аленичева. «Динамо» начало с победы над фаворитом
Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Арбитр ФИФА на игре ФНЛ и победный гол в добавленное время. «Динамо СПб» и «Енисей» сыграли матч года уже в первом туре.

Аленичев на Багаже

Впервые «Динамо» и «Енисей» встретились в 2002 году. В Красноярске команды обошлись без голов, а в Петербурге бело-голубые победили со счетом 5:1. Правда, позже петербуржцам присудили техническое поражение за превышение лимита на легионеров. Следующие матчи пришлось ждать 11 лет. В сезонах-13/14 и 14/15 команды обменялись домашними победами.

В 2017-м явным фаворитом выглядит «Енисей». Новый сезон команда могла начинать в РФПЛ, если бы не гостевой гол тульского «Арсенала». «Динамо» вышло в ФНЛ, выиграв первенство второго дивизиона в зоне «Запад». В прошлом сезоне красноярцев тренировал Андрей Тихонов, который теперь будет возвращать в премьер-лигу «Крылья Советов». «Енисей» же возглавил другой экс-спартаковец Дмитрий Аленичев, на багаже которого красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами страны. Теперь самому Аленичеву предстоит покопаться в чемоданах Тихонова и найти там конспекты, по которым Андрей Валерьевич строил игру. 

Задача перед Дмитрием Анатольевичем четкая и ясная – вывести команду в премьер-лигу. С «Арсеналом» у него это получилось, поэтому красноярские болельщики вправе рассчитывать на успешное выступление в этом сезоне. Тем более, команду усилили бывшие игроки «Тосно» Александр Кутьин и Константин Гарбуз, экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов и арендованный у «Зенита» Алексей Исаев. Главное приобретение «Динамо» – экс-зенитовец Иван Соловьев, который всего четыре года назад считался надеждой российского футбола и со скандалом переезжал в Петербург из «Динамо» московского.

ФНЛ не хуже чемпионата мира

Но все же главная фигура матча – судья Сергей Карасев. Многие считают его лучшим российским арбитром, и неспроста. Карасев работал на матчах Евро-2016, Лиги чемпионов, Лиги Европы и молодежного чемпионата мира. Он также один из кандидатов от России на обслуживание матчей чемпионата мира в нашей стране.

В конце прошлого сезона Карасев пропускал несколько туров, и даже ходили слухи, что его переведут на работу в ФНЛ. И вот, сейчас он здесь, но вовсе не потому, что его понизили в ранге. Игры высшего дивизиона еще не начались, и судьям дают практику перед матчами элиты. Почти все встречи тура первого дивизиона обслуживают арбитры, которые получили допуск к работе в РФПЛ. Исключение – Михаил Вилков и Сергей Иванов, но и они, по словам главы судейского корпуса Андрея Будогосского, со временем вернутся на былые позиции.

Возможно, Карасев и Аленичев, а может, довольно теплая по петербургским меркам погода смогли завлечь народ на малую арену «Петровского». Трибуну под крышей полностью заполнили петербургские болельщики, которые опровергли тезис об одной команде в городе. Напротив сидели 15 фанатов «Енисея», и порой им удавалось перекрикивать людей в аквагриме с буквой «Д» на щеках.

На поле – преимущество было на стороне красноярцев. Они первыми забили, но себя показал Карасев и отменил гол из-за офсайда. В начале второго тайма «Динамо» неожиданно вышло вперед, Иван Соловьев выполнил подачу в штрафную, а Игорь Чернышов ее замкнул. Аленичев тут же выпустил экс-спартаковца Артура Малояна, и он сравнял счет. Но в добавленное время вышедший на замену Александр Коротаев принес «Динамо» победу, 2:1.

Матч

Динамо СПб - Енисей - 2:1 (0:0)

Голы

Чернышов 47 (1:0). Малоян 66 (1:1). Коротаев 90 (2:1).

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

08 июля 15:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Кто-то берет кредиты, чтобы закрыть другие кредиты». Что происходит в «Кубани»?«Кто-то берет кредиты, чтобы закрыть другие кредиты». Что происходит в «Кубани»?Нападающий «Кубани» Владимир Обухов объяснил «Советскому спорту», что происходит в клубе, где снова проблемы с задолженностями.Александр Точилин: Обыграли фаворита сезона. Теперь главное – не впадать в эйфориюГлавный тренер петербургского «Динамо» Александр Точилин поделился впечатлениями от победы над «Енисеем» (2:1).Дмитрий Аленичев: «Енисей» играет на багаже Тихонова? Любите вы это словоГлавный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от поражения в матче с петербургским «Динамо» (1:2).«Енисей» Аленичева проиграл питерскому «Динамо» на старте сезона ФНЛМатч первого тура первенства ФНЛ «Динамо» (СПБ) - «Енисей» завершился со счетом 2:1.Радимов в шутку назвал Титова «багажом Аленичева»Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал совместную фотографию с Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым, обыграв в подписи известную фразу про «багаж Аленичева».Тихонов против Аленичева и Писарев против всех. Анонс сезона в ФНЛТихонов против Аленичева и Писарев против всех. Анонс сезона в ФНЛВ субботу стартует новый сезон ФНЛ. «Советский спорт» называет команды и игроков, к которым стоит приглядеться.Егор Титов: Будем бороться за выход в премьер-лигуПомощник главного тренера «Енисея» Егор Титов рассказал о задаче на предстоящий сезон.«Енисей» подписал вратаря «Спартака-2» Филиппова«Енисей» подписал контракт с вратарем Михаилом Филипповым, ранее выступавшим за «Спартак-2».Дмитрий Аленичев: Осталось чувство недосказанностиДмитрий Аленичев: Осталось чувство недосказанностиГлавный тренер «Енисея» рассказал «ССФ» о том, как попал в красноярский клуб, а также о проведенном в «Спартаке» времени.Дмитрий Аленичев: Надеюсь, что оправдаю надежды болельщиков «Енисея»Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев обратился к болельщикам красноярского клуба.«Енисей» упустил победу над «Химками», пропустив два мяча в концовке матча«Енисей» под руководством Дмитрия Аленичева провел товарищеский матч с «Химками».Экс-защитник «Зенита» перешел в «Енисей» (фото)Как сообщает пресс-служба «Енисея», сегодня состав красноярской команды пополнил 23-летний защитник Давид Мильдзихов.Дмитрий Аленичев: Не задумываясь, полетел сменить ТихоноваДмитрий Аленичев: Не задумываясь, полетел сменить ТихоноваГлавный тренер «Енисея» рассказал «Советскому спорту» о том, как попал в новый клуб и какие задачи стоят перед ним.«Енисей» 2 июля представит тренерский штаб и новых игроковФутбольный клуб «Енисей» представит новый тренерский штаб во главе с Дмитрием Аленичевым и новых игроков команды.«Локомотив» забил 10 безответных мячей, а «Челси» перебил предложение «Зенита». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.Капитан «Енисея» Харитонов выбыл из-за перелома малой берцовой костиКапитан «Енисея» Александр Харитонов выбыл на неопределенный срок из-за перелома малой берцовой кости, сообщает официальный сайт красноярской команды.Дмитрий Аленичев: Доволен отношением игроков «Енисея» к работеГлавный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение от «Уфы» (0:2) в контрольном матче.«Уфа» победой над «Енисеем» завершила второй предсезонный сбор«Уфа» двумя контрольными матчами завершила сегодня программу учебно-тренировочного сбора, который прошел в Новогорске.Агент Шигаев: Тихонов вышел в стыки с составом, который до этого вылетел в ПФЛАгент Шигаев: Тихонов вышел в стыки с составом, который до этого вылетел в ПФЛФутбольный агент Олег Шигаев в интервью «Советскому спорту» поделился своим мнением о предстоящем сезоне в ФНЛ.«Динамо СПб» подписало контракт с защитником «Амкара»19-летний защитник «Амкара» Николай Тарасов продолжит карьеру в петербургском «Динамо», сообщает официальный сайт пермского клуба.
Футбол
Массимо Каррера: Чемпионство «Спартака прошлого сезона не дает нам фору
Футбол
Футболистам «Спартака» вручили золотые медали за победу в чемпионате России
Формула-1
Даниил Квят: Ощущения от машины в квалификации были худшими на весь уик-энд, я потерял уверенность
Футбол
«Оренбург» одержал волевую победу над «Тамбовом»
все новости
Динамо СПб
Динамо СПбкалендарьстатистика
Енисей
Енисейкалендарьстатистика
Дмитрий Аленичев
Дмитрий Аленичеввсе новости