Экс-спартаковец не спас Аленичева. «Динамо» начало с победы над фаворитом

Арбитр ФИФА на игре ФНЛ и победный гол в добавленное время. «Динамо СПб» и «Енисей» сыграли матч года уже в первом туре.

Аленичев на Багаже

Впервые «Динамо» и «Енисей» встретились в 2002 году. В Красноярске команды обошлись без голов, а в Петербурге бело-голубые победили со счетом 5:1. Правда, позже петербуржцам присудили техническое поражение за превышение лимита на легионеров. Следующие матчи пришлось ждать 11 лет. В сезонах-13/14 и 14/15 команды обменялись домашними победами.

В 2017-м явным фаворитом выглядит «Енисей». Новый сезон команда могла начинать в РФПЛ, если бы не гостевой гол тульского «Арсенала». «Динамо» вышло в ФНЛ, выиграв первенство второго дивизиона в зоне «Запад». В прошлом сезоне красноярцев тренировал Андрей Тихонов, который теперь будет возвращать в премьер-лигу «Крылья Советов». «Енисей» же возглавил другой экс-спартаковец Дмитрий Аленичев, на багаже которого красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами страны. Теперь самому Аленичеву предстоит покопаться в чемоданах Тихонова и найти там конспекты, по которым Андрей Валерьевич строил игру.

Задача перед Дмитрием Анатольевичем четкая и ясная – вывести команду в премьер-лигу. С «Арсеналом» у него это получилось, поэтому красноярские болельщики вправе рассчитывать на успешное выступление в этом сезоне. Тем более, команду усилили бывшие игроки «Тосно» Александр Кутьин и Константин Гарбуз, экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов и арендованный у «Зенита» Алексей Исаев. Главное приобретение «Динамо» – экс-зенитовец Иван Соловьев, который всего четыре года назад считался надеждой российского футбола и со скандалом переезжал в Петербург из «Динамо» московского.

ФНЛ не хуже чемпионата мира

Но все же главная фигура матча – судья Сергей Карасев. Многие считают его лучшим российским арбитром, и неспроста. Карасев работал на матчах Евро-2016, Лиги чемпионов, Лиги Европы и молодежного чемпионата мира. Он также один из кандидатов от России на обслуживание матчей чемпионата мира в нашей стране.

В конце прошлого сезона Карасев пропускал несколько туров, и даже ходили слухи, что его переведут на работу в ФНЛ. И вот, сейчас он здесь, но вовсе не потому, что его понизили в ранге. Игры высшего дивизиона еще не начались, и судьям дают практику перед матчами элиты. Почти все встречи тура первого дивизиона обслуживают арбитры, которые получили допуск к работе в РФПЛ. Исключение – Михаил Вилков и Сергей Иванов, но и они, по словам главы судейского корпуса Андрея Будогосского, со временем вернутся на былые позиции.

Возможно, Карасев и Аленичев, а может, довольно теплая по петербургским меркам погода смогли завлечь народ на малую арену «Петровского». Трибуну под крышей полностью заполнили петербургские болельщики, которые опровергли тезис об одной команде в городе. Напротив сидели 15 фанатов «Енисея», и порой им удавалось перекрикивать людей в аквагриме с буквой «Д» на щеках.

На поле – преимущество было на стороне красноярцев. Они первыми забили, но себя показал Карасев и отменил гол из-за офсайда. В начале второго тайма «Динамо» неожиданно вышло вперед, Иван Соловьев выполнил подачу в штрафную, а Игорь Чернышов ее замкнул. Аленичев тут же выпустил экс-спартаковца Артура Малояна, и он сравнял счет. Но в добавленное время вышедший на замену Александр Коротаев принес «Динамо» победу, 2:1.