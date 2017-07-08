Die Zeit: Сообщество спартаковских болельщиков – шизофренично

Полку нападающих на футбольный миропорядок в России прибыло: после многочисленных нападок британской прессы подключилась немецкая.

Die Zeit опубликовало громкий материал о том, что из себя представляет сегодняшняя фанатская среда в России. Материал, хотя и основан на личных беседах автора с представителями фан-движений, довольно тенденциозен. «Советский спорт» пересказывает главное.

Некий болельщик ЦСКА Роберт Устиан дает интервью изданию и говорит, что западные СМИ преувеличивают проблемы в России. При этом он признает, что темнокожие футболисты, играющие за российские клубы, нередко подвергаются оскорблениям на матчах со стороны фанатов команды-соперника:

– С трибун слышны обезьяноподобные выкрики или что-то еще в этом духе. Больший примитив трудно себе представить - это позор. Но, если африканец забивает гол в ворота соперника, эти же фанаты ликуют.

В Германии подобная проблема существовала в конце 1980-х – начале 1990-х годов, напоминает издание. Собеседник подтверждает это:

– Я знаком со многими фанатами и фанатскими группами из Германии. Вам удалось взять эту проблему под контроль, мы тоже этого хотим. В Германии сложилась удивительная фанатская культура: поход на матч, проходящий, например, на стадионе в Берлине - настоящее событие.

Расизм и фашизм на трибунах в России, увы, присутствуют в большом количестве. Рациональными мотивами этого не объяснить. Есть фанаты ФК «Спартак», которые отмечают день рождения Гитлера. Они же чествуют и своих предков, погибших во время Второй мировой. Это демонстрирует, насколько шизофренично сообщество болельщиков «Спартака».

– Россия отнюдь не расистское или ксенофобное государство. Мы просто имеем дело с серьезной проблемой оголтелых фанатов. Практически во всех клубах премьер-лиги, взять хотя бы ФК «Краснодар», доминируют праворадикальные группы. В ЦСКА костяк радикально настроенных фанатов – это человек 200, большинство же, напротив, настроены миролюбиво, –заявил Устиан. – Наша страна прилагает много усилий, чтобы ЧМ по футболу в 2018 году прошел спокойно. Для этого тех, кого подозревают в склонности к агрессии, не будут пускать на стадионы. Возможно, государство заключило с ними какую-то сделку.

Впрочем, в фанатской среде на данное интервью суровая реакция уже последовала:



