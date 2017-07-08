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Алексей Терещенко: Хочу закрыть все неприятные вопросы и играть в «Динамо»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексей Терещенко (в центре)
Алексей Терещенко (в центре)Фото: «Советский спорт»

Форвард бело-голубых Алексей Терещенко приехал на динамовскую базу в Новогорске и заявил, что хочет продолжить карьеру в родном клубе.

Еще недавно Алексей Терещенко был категорически против того, чтоб переписывать контракт с «Динамо». Однако время юридических битв прошло, улеглись страсти. Бело-голубые начали подготовку к сезону. И в субботу Терещенко приехал в Новогорск. Приехал на серьезный разговор со своим старым товарищем, а ныне главным тренером московской команды Владимиром Воробьевым. А перед этим сделал недвусмысленное заявление, которое сомнений не оставляло – Терещенко хочет продолжать карьеру именно в «Динамо».

– Я готов играть за «Динамо». Это мой родной клуб, я здесь вырос, – сразу заявил Алексей. – У меня здесь, можно сказать, семья. Хочется в нее вернуться. А некоторые неприятные вопросы закрыть навсегда.

– Что скажете о нынешней динамовской команде, в которой много молодежи?
– Что эти ребята – наше будущее. И я хотел бы передать им свой опыт. Что-то подсказать. Может быть даже помочь. Думаю, что как раз ветераны могут подставить плечо тренерскому штабу в той непростой ситуации, которая сложилась. Ведь ушел ряд опытных и мастеровитых игроков. Но я думаю, что у «Динамо» хорошее будущее и с молодыми ребятами.

– У вас были такие же напряженные моменты в карьере?
– Были и совсем недавно. По-моему, в 2014 году (Как раз, когда Терещенко вернулся из «Ак Барса» в «Динамо». – Прим. ред.). Но они остались в прошлом. А надо всегда двигаться вперед. Сейчас я разобрался в том, что происходит в «Динамо». В июне, когда все это с клубом начало происходить, такого понимания не было. Было непонятно – как и куда двигаться. Поэтому у игроков возникли вопросы. На данный момент мы получили на них ответы. Видим, что команда формируется, что ее хотят видеть в боевом составе. Пусть все сложилось не совсем так, как нам всем бы этого хотелось. Но я думаю, что у «Динамо» все будет хорошо.

– То есть ответы вас полностью удовлетворили?
– Ну что значит «удовлетворили»? Ситуация такая, что она ни для кого хорошо не сложилась. Почему клуб оказался в таком печальном состоянии, по каким причинам… Не наше дело в этом разбираться. А нам бы хотелось просто тренироваться и работать в спокойном режиме. Чтоб нас от хоккея ничего не отвлекало. К нам могут быть вопросы по игре, по физическому состоянию. Но не о том, что происходит в руководстве. Потому что такие разговоры в итоге никого не делают ни лучше, ни краше. Нельзя было до такого состояния доводить команду. Я сейчас о прошлогодней команде говорю.

– Вы сегодня приехали на базу с какой-то конкретной целью?
– Во-первых, пообщаться с тренерами. Сказать, что я хочу играть здесь. Потому что это мой дом, я здесь вырос. А насколько я полезен команде – это другой вопрос. На который уже должен ответить и тренерский штаб, и руководство клуба. Сам я готов сделать все, чтобы выступать именно за «Динамо».

– То есть вы готовы приступить к тренировкам уже сегодня?
– Да я и так уже тренируюсь по индивидуальному плану. Просто у меня есть небольшие проблемы после операции в Германии. Сроки окончания реабилитации – конец августа или начало сентября. А может и раньше! Надеюсь, это не помешает моим переговорам с «Динамо» о новом контракте. Какие требования у Воробьева я прекрасно знаю. Игроков, которые номер отбывают, у нас в составе не будет. Да в «Динамо» безразличных людей никогда и не было. Здесь все бьются от начала до конца. Климат такой.

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