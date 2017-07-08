«Кто-то берет кредиты, чтобы закрыть другие кредиты». Что происходит в «Кубани»?
Нападающий «Кубани» Владимир Обухов объяснил «Советскому спорту», что происходит в «Кубани», где снова проблемы с задолженностями по зарплате.
– Вы победили «Томь» (4:1) в первом туре ФНЛ, поздравляем. Но
проблем с задолженностями это не меняет?
– Думаю, вы видели в интернете послематчевое фото (на нем игроки «Кубани» на пальцах показали, за сколько месяцев им не платили зарплату. Судя по фото, задолженности от семи месяцев до года. – Прим. Ред.). Задолженности остаются. Перед матчем с «Томью» выплатили зарплату за один месяц, пообещали, что остальное закроют перед следующей игрой – с «Химками». Посмотрим, как будет.
– Руководство клуба обещало или, может, первые лица региона?
– Руководство клуба.
– Нервно готовились к сезону?
– Были обещания, которые не выполнялись. Но мы старались готовиться ответственно. К сезону подошли в хорошей форме.
– В «Кубани» много молодых ребят. Как они переносят эти
сложности?
– Кто-то кредиты берет, кто-то машины продает. Некоторые берут кредиты, чтобы погасить другие кредиты. У всех по-разному.
– Как у вас?
– Пришел в клуб, продал две машины. Так и живем.
– На общественном транспорте на тренировки ездите?
– На велосипеде. Во всем есть свои плюсы.
– Верится, что с этими обещаниями все будет хорошо?
– Конечно, есть волнение. Все-таки ситуация длится около года. Поэтому уже не знаем, чему верить, а чему – нет.
– Как в команде отнеслись к новости, что руководству клуба
выдали зарплату, а игрокам – нет?
– Честно, не знаем, правда ли это. Нет фактов. Но работники офиса говорят, что, да, они получили зарплату.
– Это злит?
– Нет. Хотя бы кто-то получил свои деньги.
– Что говорит главный тренер Евгений Калешин?
– Он в принципе поддерживает любое наше решение по этому вопросу. Но перед игрой с Томском лично попросил нас выйти на игру. Начинать чемпионат с бойкота – не очень хорошо.
– Знаете, в каком туре «Кубани» играть с «Енисеем»?
– Нет. Готовимся к каждой следующей игре.
– Матч с командой Аленичева не будет принципиальным для вас?
– А почему он должен таким быть?
– Игроки любят доказывать тренерам, которые в них на
каком-то этапе не верили.
– Нет, конечно, об этом не думаю. Все мои мысли – о ближайшем матче.
Матч
Голы
Лобкарёв 7 (0:1). Марков 10 (0:2). Соболев 17 (1:2). Обухов 45 (1:3 - пен.). Марков 63 (1:4).
Состав
Томь: Шафинский, Соколов, Карымов, Герасимов, Деобальд, Макурин, Петраков Ю., Каретник, Кудряшов, Соболев, Сасин
Кубань: Дюпин, Лобкарёв, Бугаев, Марков, Клещенко, Байрыев, Пономарёв, Коновалов, Маляров, Якуба, Обухов
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
08 июля 14:00, Труд, Онлайн-трансляция