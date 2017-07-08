Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Херцог4:6, 0:6Кузнецова
Футбол  Шинник2 : 1Зенит-2
Футбол  Химки3 : 0Ротор
Футбол  Сибирь1 : 2Спартак-2
Футбол  Динамо СПб2 : 1Енисей
Футбол  Крылья Советов2 : 0Луч-Энергия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Кто-то берет кредиты, чтобы закрыть другие кредиты». Что происходит в «Кубани»?

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Обухов
Владимир ОбуховФото: ФК «Кубань»

Нападающий «Кубани» Владимир Обухов объяснил «Советскому спорту», что происходит в «Кубани», где снова проблемы с задолженностями по зарплате.

– Вы победили «Томь» (4:1) в первом туре ФНЛ, поздравляем. Но проблем с задолженностями это не меняет?
– Думаю, вы видели в интернете послематчевое фото (на нем игроки «Кубани» на пальцах показали, за сколько месяцев им не платили зарплату. Судя по фото, задолженности от семи месяцев до года. – Прим. Ред.). Задолженности остаются. Перед матчем с «Томью» выплатили зарплату за один месяц, пообещали, что остальное закроют перед следующей игрой – с «Химками». Посмотрим, как будет.

– Руководство клуба обещало или, может, первые лица региона?
– Руководство клуба.

– Нервно готовились к сезону?
– Были обещания, которые не выполнялись. Но мы старались готовиться ответственно. К сезону подошли в хорошей форме.

– В «Кубани» много молодых ребят. Как они переносят эти сложности?
– Кто-то кредиты берет, кто-то машины продает. Некоторые берут кредиты, чтобы погасить другие кредиты. У всех по-разному.

– Как у вас?
– Пришел в клуб, продал две машины. Так и живем.

– На общественном транспорте на тренировки ездите?
– На велосипеде. Во всем есть свои плюсы.

– Верится, что с этими обещаниями все будет хорошо?
– Конечно, есть волнение. Все-таки ситуация длится около года. Поэтому уже не знаем, чему верить, а чему – нет.

– Как в команде отнеслись к новости, что руководству клуба выдали зарплату, а игрокам – нет?
– Честно, не знаем, правда ли это. Нет фактов. Но работники офиса говорят, что, да, они получили зарплату.

– Это злит?
– Нет. Хотя бы кто-то получил свои деньги.

– Что говорит главный тренер Евгений Калешин?
– Он в принципе поддерживает любое наше решение по этому вопросу. Но перед игрой с Томском лично попросил нас выйти на игру. Начинать чемпионат с бойкота – не очень хорошо.

– Знаете, в каком туре «Кубани» играть с «Енисеем»?
– Нет. Готовимся к каждой следующей игре.

– Матч с командой Аленичева не будет принципиальным для вас?
– А почему он должен таким быть?

– Игроки любят доказывать тренерам, которые в них на каком-то этапе не верили.
– Нет, конечно, об этом не думаю. Все мои мысли – о ближайшем матче.

Матч

Томь - Кубань - 1:4 (1:3)

Голы

Лобкарёв 7 (0:1). Марков 10 (0:2). Соболев 17 (1:2). Обухов 45 (1:3 - пен.). Марков 63 (1:4).

Состав

Томь: Шафинский, Соколов, Карымов, Герасимов, Деобальд, Макурин, Петраков Ю., Каретник, Кудряшов, Соболев, Сасин

Кубань: Дюпин, Лобкарёв, Бугаев, Марков, Клещенко, Байрыев, Пономарёв, Коновалов, Маляров, Якуба, Обухов

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

08 июля 14:00, Труд, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Обухов: Матч против «Енисея» Аленичева не будет принципиальнымНападающий «Кубани» Владимир Обухов – о ситуации с долгами в команде и о том, является ли матч против «Енисея», который возглавляет Аленичев, для него принципиальным.Экс-спартаковец не спас Аленичева. «Динамо» начало с победы над фаворитомЭкс-спартаковец не спас Аленичева. «Динамо» начало с победы над фаворитомАрбитр ФИФА на игре ФНЛ и победный гол в добавленное время. «Динамо СПб» и «Енисей» сыграли матч года уже в первом туре.Дмитрий Аленичев: «Енисей» играет на багаже Тихонова? Любите вы это словоГлавный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от поражения в матче с петербургским «Динамо» (1:2).«Енисей» Аленичева проиграл питерскому «Динамо» на старте сезона ФНЛМатч первого тура первенства ФНЛ «Динамо» (СПБ) - «Енисей» завершился со счетом 2:1.Радимов в шутку назвал Титова «багажом Аленичева»Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал совместную фотографию с Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым, обыграв в подписи известную фразу про «багаж Аленичева».«Кубань» разгромила «Томь» в первом туре ФНЛФутболисты «Томи» в первом туре ФНЛ крупно проиграли на своем поле краснодарской «Кубани».Футболисты «Кубани» выйдут на матч против «Томи»Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка заявил, что его команда выйдет на стартовый матч первенства ФНЛ против «Томи».Ничья «Спартака», поражение Хачанова и новое назначение Евдокимова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра.Игроки «Кубани» могут бойкотировать матч с «Томью» из-за долговФутболисты «Кубани» грозятся бойкотировать сегодняшний выездной матч первого тура первенства ФНЛ с «Томью», сообщается на сайте болельщиков команды Greenmile.ru.Тихонов против Аленичева и Писарев против всех. Анонс сезона в ФНЛТихонов против Аленичева и Писарев против всех. Анонс сезона в ФНЛВ субботу стартует новый сезон ФНЛ. «Советский спорт» называет команды и игроков, к которым стоит приглядеться.Дмитрий Аленичев: Осталось чувство недосказанностиДмитрий Аленичев: Осталось чувство недосказанностиГлавный тренер «Енисея» рассказал «ССФ» о том, как попал в красноярский клуб, а также о проведенном в «Спартаке» времени.Полузащитник «Зенита-2» перешел в «Кубань»Полузащитник «Зенита-2» Данила Ящук стал игроком «Кубани», сообщает официальный сайт краснодарского клуба.Угу Алмейда: В Дагестане повсюду слышал стрельбуУгу Алмейда: В Дагестане повсюду слышал стрельбуЭкс-форвард «Кубани» и «Анжи» рассказал в интервью Expresso о жизни в России, Германии и случае с Мануэлом Фернандешем в Турции.Дмитрий Аленичев: Надеюсь, что оправдаю надежды болельщиков «Енисея»Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев обратился к болельщикам красноярского клуба.Дмитрий Аленичев: Не задумываясь, полетел сменить ТихоноваДмитрий Аленичев: Не задумываясь, полетел сменить ТихоноваГлавный тренер «Енисея» рассказал «Советскому спорту» о том, как попал в новый клуб и какие задачи стоят перед ним.«Енисей» 2 июля представит тренерский штаб и новых игроковФутбольный клуб «Енисей» представит новый тренерский штаб во главе с Дмитрием Аленичевым и новых игроков команды.Дмитрий Аленичев: Доволен отношением игроков «Енисея» к работеГлавный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение от «Уфы» (0:2) в контрольном матче.Агент Шигаев: Тихонов вышел в стыки с составом, который до этого вылетел в ПФЛАгент Шигаев: Тихонов вышел в стыки с составом, который до этого вылетел в ПФЛФутбольный агент Олег Шигаев в интервью «Советскому спорту» поделился своим мнением о предстоящем сезоне в ФНЛ.Петреску намерен пожаловаться на «Кубань» в Спортивный арбитражный судНиколай Пырнэу, агент тренера Дана Петреску, рассказал, что румынский специалист готов обратиться в Спортивный арбитражный суд с целью взыскать с футбольного клуба «Кубань» задолженность по зарплате.Кутьин стал игроком «Енисея»Форвард Александр Кутьин продолжит карьеру в «Енисее».
Футбол
Виталий Мутко: Поздравляю «Спартак» с долгожданной и заслуженной победой
Футбол
Массимо Каррера: Чемпионство «Спартака прошлого сезона не дает нам фору
Футбол
Футболистам «Спартака» вручили золотые медали за победу в чемпионате России
Формула-1
Даниил Квят: Ощущения от машины в квалификации были худшими на весь уик-энд, я потерял уверенность
все новости
Кубань
Кубанькалендарьстатистика
Дмитрий Аленичев
Дмитрий Аленичеввсе новости
Владимир Обухов
Владимир Обуховвсе новости