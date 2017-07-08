«Кто-то берет кредиты, чтобы закрыть другие кредиты». Что происходит в «Кубани»?

Нападающий «Кубани» Владимир Обухов объяснил «Советскому спорту», что происходит в «Кубани», где снова проблемы с задолженностями по зарплате.

– Вы победили «Томь» (4:1) в первом туре ФНЛ, поздравляем. Но проблем с задолженностями это не меняет?

– Думаю, вы видели в интернете послематчевое фото (на нем игроки «Кубани» на пальцах показали, за сколько месяцев им не платили зарплату. Судя по фото, задолженности от семи месяцев до года. – Прим. Ред.). Задолженности остаются. Перед матчем с «Томью» выплатили зарплату за один месяц, пообещали, что остальное закроют перед следующей игрой – с «Химками». Посмотрим, как будет.

– Руководство клуба обещало или, может, первые лица региона?

– Руководство клуба.

– Нервно готовились к сезону?

– Были обещания, которые не выполнялись. Но мы старались готовиться ответственно. К сезону подошли в хорошей форме.

– В «Кубани» много молодых ребят. Как они переносят эти сложности?

– Кто-то кредиты берет, кто-то машины продает. Некоторые берут кредиты, чтобы погасить другие кредиты. У всех по-разному.

– Как у вас?

– Пришел в клуб, продал две машины. Так и живем.

– На общественном транспорте на тренировки ездите?

– На велосипеде. Во всем есть свои плюсы.

– Верится, что с этими обещаниями все будет хорошо?

– Конечно, есть волнение. Все-таки ситуация длится около года. Поэтому уже не знаем, чему верить, а чему – нет.

– Как в команде отнеслись к новости, что руководству клуба выдали зарплату, а игрокам – нет?

– Честно, не знаем, правда ли это. Нет фактов. Но работники офиса говорят, что, да, они получили зарплату.

– Это злит?

– Нет. Хотя бы кто-то получил свои деньги.

– Что говорит главный тренер Евгений Калешин?

– Он в принципе поддерживает любое наше решение по этому вопросу. Но перед игрой с Томском лично попросил нас выйти на игру. Начинать чемпионат с бойкота – не очень хорошо.

– Знаете, в каком туре «Кубани» играть с «Енисеем»?

– Нет. Готовимся к каждой следующей игре.

– Матч с командой Аленичева не будет принципиальным для вас?

– А почему он должен таким быть?

– Игроки любят доказывать тренерам, которые в них на каком-то этапе не верили.

– Нет, конечно, об этом не думаю. Все мои мысли – о ближайшем матче.