Икра, филе дорады, белые грибы и пиво: как Овечкин женился (фото)

Самый завидный холостяк российского хоккея сегодня женится. Александр Овечкин уже давно отдал свое сердце Анастасии Шубской – теперь это закреплено официальными документами. Благодаря социальным сетям, миллионы смогли увидеть как это было в деталях.

В наше время не нужно переживать, пригласили тебя на свадьбу или нет. Есть социальные сети. Там увидишь все намного лучше, чем из дальнего уголка банкетного зала.

Строго говоря, нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» связал себя узами брака с российской моделью Анастасией Шубской. Дело в том, что еще прошлым летом молодая пара расписалась в ЗАГСе, а вот теперь, спустя год, пара решила провести пышную свадебную церемонию для друзей и родственников.

В преддверии празднования молодые решили провести отдельные вечера для своих друзей. Овечкин с друзьями отправился праздновать мальчишник за городом (подробности сценария нам не известны), а Шубская устроила тематический вечер со своими подругами.

Вот так на вечере все начиналось:

Публикация от @vogue._.style Июл 8 2017 в 7:03 PDT

От количества гостей рябило в глазах. Это вся хоккейная элита России. Роман Ротенберг с женой Галиной, главный тренер сборной России и СКА Олег Знарок с супругой Илоной и молодожены.

Hockey family❤️ #овечкины#сашанастя#russia#hockey Публикация от Galina (@galinakeda) Июл 8 2017 в 8:12 PDT

Это Яна Рудковская:

Пока Денис Глушаков получал золотые медали чемпионата, его супруга Дарья в одиночестве развлекалась на свадьбе:

Свадьба Саши и Насти♥️🔝 @aleksandrovechkinofficial🙏🏻💋 Публикация от Daria Glushakova (@glushadasha) Июл 8 2017 в 9:30 PDT

По признанию всех гостей, сервировано было дорого. В конце концов, лучший российский хоккеист может себе это позволить:







Вот тут можно рассмотреть более детально. Красная икра на столе, ризотто с белыми грибами — на закуску, горячие блюда — филе дорады, медальоны из телятины или цыпленок.

Russian beautiful wedding 👰Alex & Nastya 💛 Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Июл 8 2017 в 8:32 PDT

А это танец молодых под песню Кобзона:

Танец Овечкина и Шубской под песню Кобзона pic.twitter.com/ncRV4Fvy6z — Это хоккей! (@sports_hockey) 8 июля 2017 г.

Ну, и просто молодые, уединившиеся за столом. У невесты – шампанское. Овечкин – традиционно, с пивом: