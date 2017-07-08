Икра, филе дорады, белые грибы и пиво: как Овечкин женился (фото)
Самый завидный холостяк российского хоккея сегодня женится. Александр Овечкин уже давно отдал свое сердце Анастасии Шубской – теперь это закреплено официальными документами. Благодаря социальным сетям, миллионы смогли увидеть как это было в деталях.
В наше время не нужно переживать, пригласили тебя на свадьбу или нет. Есть социальные сети. Там увидишь все намного лучше, чем из дальнего уголка банкетного зала.
Строго говоря, нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» связал себя узами брака с российской моделью Анастасией Шубской. Дело в том, что еще прошлым летом молодая пара расписалась в ЗАГСе, а вот теперь, спустя год, пара решила провести пышную свадебную церемонию для друзей и родственников.
В преддверии празднования молодые решили провести отдельные вечера для своих друзей. Овечкин с друзьями отправился праздновать мальчишник за городом (подробности сценария нам не известны), а Шубская устроила тематический вечер со своими подругами.
Вот так на вечере все начиналось:
От количества гостей рябило в глазах. Это вся хоккейная элита России. Роман Ротенберг с женой Галиной, главный тренер сборной России и СКА Олег Знарок с супругой Илоной и молодожены.
Это Яна Рудковская:
Пока Денис Глушаков получал золотые медали чемпионата, его супруга Дарья в одиночестве развлекалась на свадьбе:
По признанию всех гостей, сервировано было дорого. В конце концов, лучший российский хоккеист может себе это позволить:
Вот тут можно рассмотреть более детально. Красная икра на столе, ризотто с белыми грибами — на закуску, горячие блюда — филе дорады, медальоны из телятины или цыпленок.
А это танец молодых под песню Кобзона:
Танец Овечкина и Шубской под песню Кобзона pic.twitter.com/ncRV4Fvy6z— Это хоккей! (@sports_hockey) 8 июля 2017 г.
Ну, и просто молодые, уединившиеся за столом. У невесты – шампанское. Овечкин – традиционно, с пивом: