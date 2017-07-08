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Икра, филе дорады, белые грибы и пиво: как Овечкин женился (фото)

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Самый завидный холостяк российского хоккея сегодня женится. Александр Овечкин уже давно отдал свое сердце Анастасии Шубской – теперь это закреплено официальными документами. Благодаря социальным сетям, миллионы смогли увидеть как это было в деталях.

В наше время не нужно переживать, пригласили тебя на свадьбу или нет. Есть социальные сети. Там увидишь все намного лучше, чем из дальнего уголка банкетного зала.

Строго говоря, нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» связал себя узами брака с российской моделью Анастасией Шубской. Дело в том, что еще прошлым летом молодая пара расписалась в ЗАГСе, а вот теперь, спустя год, пара решила провести пышную свадебную церемонию для друзей и родственников.

В преддверии празднования молодые решили провести отдельные вечера для своих друзей. Овечкин с друзьями отправился праздновать мальчишник за городом (подробности сценария нам не известны), а Шубская устроила тематический вечер со своими подругами.

Вот так на вечере все начиналось:

Публикация от @vogue._.style

От количества гостей рябило в глазах. Это вся хоккейная элита России. Роман Ротенберг с женой Галиной, главный тренер сборной России и СКА Олег Знарок с супругой Илоной и молодожены.

Hockey family❤️ #овечкины#сашанастя#russia#hockey

Публикация от Galina (@galinakeda)

Это Яна Рудковская:

Пока Денис Глушаков получал золотые медали чемпионата, его супруга Дарья в одиночестве развлекалась на свадьбе:

Свадьба Саши и Насти♥️🔝 @aleksandrovechkinofficial🙏🏻💋

Публикация от Daria Glushakova (@glushadasha)

По признанию всех гостей, сервировано было дорого. В конце концов, лучший российский хоккеист может себе это позволить:


Вот тут можно рассмотреть более детально. Красная икра на столе, ризотто с белыми грибами — на закуску, горячие блюда — филе дорады, медальоны из телятины или цыпленок.

Russian beautiful wedding 👰Alex & Nastya 💛

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

А это танец молодых под песню Кобзона:

Ну, и просто молодые, уединившиеся за столом. У невесты – шампанское. Овечкин – традиционно, с пивом:

Best wedding ever... Best couple ever... #ovi #Настя #Саша #Овечкины #свадьба #wedding

Публикация от Кирилл Маслиев (@g8g7)

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