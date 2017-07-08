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«Смолову не нужно уходить из «Краснодара». Обзор Ловчева

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Федор Смолов
Федор СмоловФото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – с обзором последних событий в российском футболе.

«Зенит» подписал аргентинского нападающего Дриусси. Кокорин – все?

Позиции Кокорина слабеют на протяжении трех последних лет – независимо от того, покупает кого-то «Зенит» или нет. И дело даже не в том, забивает Кокорин или не забивает. Он банально не приносит пользу – ни голами, ни действиями какими-то, ничем вообще.

Если внимательно присмотреться, то он практически перестал обострять: все пасы – поперек или назад. Вот и весь арсенал. Пропала нацеленность на ворота. Будто машинально выполняет, что ему скажет тренер, без эмоций, без радости от процесса. Большие контракты из талантливого парня сделали плохого ремесленника.

Капелло как-то сказал или, наверное, даже «ляпнул», что ЧМ-2014 – турнир Месси, а ЧМ-2018 – будет турниром Кокорина. Это сказал великий тренер. Но что теперь? Перед нами просто пустышка. Хотя талантом, повторюсь, Кокорин не обделен. Не думаю, что он рассматривается, как основной игрок «Зенита».

Представьте: возник бы сейчас вариант обмена Смолова на Кокорина. Без денег. Никто ведь не согласился бы! Хотя еще три года назад все было наоборот: Смолов – никто, Кокорин – все.

«Зенит», конечно, недоволен тем, как завершились последние два сезона. Известный факт, что несколько лет назад в Санкт-Петербурге решили делать ставку на именитых иностранных тренеров. Точно знаю, что один из руководителей «Газпрома» и болельщик «Спартака» несколько лет назад предлагал клубу вариант с Романцевым. Тот тогда уже ушел из «Спартака». На что Фурсенко ответил: «Нет, мы уже сделали ориентацию на хороших европейских тренеров».

В этот раз они доверились Манчини, в том числе и потому, что к нему пойдут сильные футболисты. Не уверен, что питерским болельщикам это очень нравится. Помню, мне звонили на радио и говорили: «Мы тот «Зенит» с Аршавиным и другими нашими ребятами больше любили». Посмотрим, как будет с «Зенитом» Манчини.

С сезона-2018/19 лимит будет ограничивать только заявку на сезон

Был на прямой линии с Путиным. Ему задали вопрос по футболу. И он сказал такую фразу: «Общался со многими большими футбольными людьми. Он говорят, что у нас не воспитывают своих футболистов, только покупают иностранцев». Об этом, кстати, я тоже постоянно говорю в своих текстах и на радио. Клубы не хотят никого воспитывать, они только покупают. Гинер вот недавно высказался, что Слуцкий не воспитывал молодых, не любил с ними работать.

Не знаю, какой будет лимит, сколько иностранцев в заявке. Но как скажет Кремль, так Мутко и сделает. А Кремль, очевидно, за ужесточение лимита. Понятно, что у клубов действующие контракты, поэтому количество легионеров в заявке будет снижаться постепенно. Я – за, без сомнений.

Нам говорили, что приедут иностранцы, и российские футболисты, конкурируя с ними, начнут расти. И что? Все-таки лимит не был таким жестким, не таким, как в Китае. Иностранцы приехали, даже топ-уровня, но, если говорить о сборной, то результаты упали. А что выиграли клубы? Ничего. Значит – надо идти непопулярными методами, ужесточать лимит.

Смолов: Европа, «Спартак», «Зенит» и «Краснодар»

Смолов сыграл на Кубке конфедераций три игры. И, честно говоря, выглядел неубедительно. Возникает вопрос: насколько он готов к конкуренции? Тот же Бухаров с Бердыевым и без – разные игроки. А каков будет Смолов вне «Краснодара», где под него подстроена игра команды?

Европа? Думаю, это ерунда. Единственный в России, кто на данный момент соответствует требованиям европейского футбола – это Головин. Он быстр, он в 20 лет, поиграв на Евро, в Лиге чемпионов, понял, что такое топ-уровень. Это быстрый, активный футбол. Остальные российские игроки, в том числе и Смолов, играют медленно.

Ну придет Смолов в «Спартак»? И что, Адриано, Зе Луиш и Промес уступят ему конкуренцию? Думаю, нет. «Зенит»? А Кокорин стал в нем топ-бомбардиром? Тоже нет. Не считаю, что Смолову нужно куда-то уходить из «Краснодара». Там ему доверяют, рассчитывают на него.

«Спартак» взял только Петковича. Мало?

Во-первых, были еще зимние хорошие приобретения. Взять защиту: есть Петкович, Ещенко, Комбаров, Тигиев, Таски, Боккетти. Плюс Джикия и Кутепов, которые игроки сборной и должны еще расти. Вы просто слепите из них хорошую оборону.

Пока, кроме энтузиазма, не вижу в футболистах качественного прорыва, индивидуального. Большинство прибавили в характере, в желании, но не в мастерстве. Поэтому есть еще и внутренние резервы. Нужно их чему-то новому научить.

А так – нападение? Хорошее. В полузащите тоже все есть. Понятно, что один-два новых игрока точно не помешают. Но и с этим составом можно прогрессировать, делать его лучше.

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