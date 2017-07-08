Новая форма «Спартака»: провал или прорыв? (фото, видео)
Сегодня «Спартак» представил новую форму. Общественность – от простых болельщиков до экспертов – явно оказалась не готова увидеть то, что увидела. По крайней мере, именно этим можно объяснить такое количества негатива в оценках. «Советский спорт» рассказывает все, что вам нужно знать об этом.
Презентацию новой формы совместили с чествованием спартаковцев как чемпионов.
Спартаковцам вручили золотые медали 🔴⚪️🏆 #СпартакЧемпион pic.twitter.com/362AC4dS76— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 8 июля 2017 г.
Болельщиков не звали – у них дважды или трижды по ходу финала куча-мала на поле уже образовывалась. Да и кинотеатра «Мир» всех не вместит. Теперь звали чиновников из РФПЛ (им из офиса на Трубной площади до Цветного бульвара идти двести метров) и людей, формально к футболу «приписанных», но ментально от него далеких.
Все шутили да веселились. Федун рапортовал в адрес Мутко: «Докладываю: трезвых нет». Виктория Лопырева пришла в белом платье с красным поясом, чем произвела фурор на красно-белых.
А вот во всем, что касается формы самих спартаковцев – тут не все так уж гладко. С точки зрения протокольных моментов – все было правильно. Выходили игроки и держали руки за спиной. И этим они вовсе не намекали ни на что, а просто если будешь держать руку где-нибудь на сердце или на каком ином жизненно важном органе – есть риск закрыть спонсора или часть спонсора.
В новой экипировке на сцене появились Георгий Джикия, Фернандо и Джано Ананидзе. К ним, собственно, вопросов, ни у кого и нет. Скорее, к создателям формы, дизайнерам.
Во-первых, многим не понравилось обилие рекламы. Но пусть эти люди тогда из своих денег частный клуб содержат. Так что не будем тратить время на этот пункт.
Теперь – второе. Для многих непривычно отсутствие полоски. Это уже серьезнее. Она, полоска, уже стала, по сути, ДНК спартаковской экипировки. Клуб-то не красный и не белый, а красно-белый.
Новая форма чемпионов, как Вам? pic.twitter.com/bW8Hf0UMCn— Sovsport.ru (@sovsport) 8 июля 2017 г.
Но этим претензии не исчерпываются.
Вот лишь самые мягкие высказывания о новой форме:
Новая форма - провал...— Dmitry Sergeev (@avstriez) 8 июля 2017 г.
Денис Глушаков поспорил с критиками:
– Отсутствие полоски на новом дизайне формы? Я видел ее, но без логотипа и спонсоров. Все зависит от дизайнеров, я затрудняюсь ответить. Конечно, хотелось, чтобы полоса осталась, но дело не в ней, а в ромбике, и это – самое главное для «Спартака».
Домашний комплект выполнен полностью в красном цвете. На футболке нет традиционной поперечной белой полосы – впервые за 12 лет.
Гостевой комплект – полностью белый, с небольшими красными вставками. Традиционной поперечной полосы нет и здесь.
Бывала у «Спартака» гостевая форма черного цвета. Бывала и бело-голубая. Не верите? Смотрите:
Валерий Карпин в матче Лиги Чемпионов 1993/94 "Монако" - #Спартак pic.twitter.com/UJLP8SKH5f— OldSchool (@2016Old) 23 июля 2015 г.
Техническим спонсором «Спартака» остается Nike.
Отметим, что на груди игроков будут размещены сразу три спонсорских логотипа – «Лукойла», холдинга «ИФД КапиталЪ» (Леонид Федун – совладелец) и топлива «Лукойла» «Экто 100».
Под занавес – немного разбавим психоделикой:
Хит сезона – новая психоделическая вратарская форма «Уикомба». Вспомните, в какой скуке играет кипер вашей команды: pic.twitter.com/X1cpjahKPf— Англия, Англия (@EnglandEngland) 6 июля 2017 г.