Новая форма «Спартака»: провал или прорыв? (фото, видео)

Сегодня «Спартак» представил новую форму. Общественность – от простых болельщиков до экспертов – явно оказалась не готова увидеть то, что увидела. По крайней мере, именно этим можно объяснить такое количества негатива в оценках. «Советский спорт» рассказывает все, что вам нужно знать об этом.

Презентацию новой формы совместили с чествованием спартаковцев как чемпионов.

Болельщиков не звали – у них дважды или трижды по ходу финала куча-мала на поле уже образовывалась. Да и кинотеатра «Мир» всех не вместит. Теперь звали чиновников из РФПЛ (им из офиса на Трубной площади до Цветного бульвара идти двести метров) и людей, формально к футболу «приписанных», но ментально от него далеких.

Все шутили да веселились. Федун рапортовал в адрес Мутко: «Докладываю: трезвых нет». Виктория Лопырева пришла в белом платье с красным поясом, чем произвела фурор на красно-белых.

The presentation of the new kit @fcsm_official ⚽️Do you like it? 🔴⚪️V / Новая форма Спартака в продаже с 9 июля 🏆 #спартак #spartak #russia #football Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika) Июл 8 2017 в 9:47 PDT

А вот во всем, что касается формы самих спартаковцев – тут не все так уж гладко. С точки зрения протокольных моментов – все было правильно. Выходили игроки и держали руки за спиной. И этим они вовсе не намекали ни на что, а просто если будешь держать руку где-нибудь на сердце или на каком ином жизненно важном органе – есть риск закрыть спонсора или часть спонсора.





В новой экипировке на сцене появились Георгий Джикия, Фернандо и Джано Ананидзе. К ним, собственно, вопросов, ни у кого и нет. Скорее, к создателям формы, дизайнерам.

Во-первых, многим не понравилось обилие рекламы. Но пусть эти люди тогда из своих денег частный клуб содержат. Так что не будем тратить время на этот пункт.

Теперь – второе. Для многих непривычно отсутствие полоски. Это уже серьезнее. Она, полоска, уже стала, по сути, ДНК спартаковской экипировки. Клуб-то не красный и не белый, а красно-белый.

Но этим претензии не исчерпываются.

Вот лишь самые мягкие высказывания о новой форме:

Новая форма - провал... — Dmitry Sergeev (@avstriez) 8 июля 2017 г.

Денис Глушаков поспорил с критиками:

– Отсутствие полоски на новом дизайне формы? Я видел ее, но без логотипа и спонсоров. Все зависит от дизайнеров, я затрудняюсь ответить. Конечно, хотелось, чтобы полоса осталась, но дело не в ней, а в ромбике, и это – самое главное для «Спартака».

Домашний комплект выполнен полностью в красном цвете. На футболке нет традиционной поперечной белой полосы – впервые за 12 лет.

Гостевой комплект – полностью белый, с небольшими красными вставками. Традиционной поперечной полосы нет и здесь.

Бывала у «Спартака» гостевая форма черного цвета. Бывала и бело-голубая. Не верите? Смотрите:

Техническим спонсором «Спартака» остается Nike.

Отметим, что на груди игроков будут размещены сразу три спонсорских логотипа – «Лукойла», холдинга «ИФД КапиталЪ» (Леонид Федун – совладелец) и топлива «Лукойла» «Экто 100».

Под занавес – немного разбавим психоделикой: