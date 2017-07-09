Букмекерка, благотворительность и пустота: спонсоры на футбольной экипировке

После разговора о презентации спартаковской формы, на котором оказалось сразу три спонсора на груди – так, что пришлось даже лишиться традиционной спартаковской полоски, вновь стала актуальной тема, какие спонсоры и как размещаются на экипировке футболистов. «Советский спорт» продолжает внимательно изучать тему спонсоров на футболках и шортах российского футбола.

Как пишет ресурс Sport Connect, в Российской футбольной премьер-лиге несмотря на увеличение числа спонсоров и послабления в запретах, все равно в минувшем сезоне играли клубы, у которых нет даже титульного спонсора. Таких – ровно четверть.

«Ростов», «Томь», «Уфа» и «Амкар» – вот они, наши антигерои. Это те, кого ни один спонсор не захотел. Будет называть вещи своими именами.

На футболке «Амкар» надпись была. Одна. «Пермский край». На футболке «Томи» не было ничего. Ровным счетом ничего. Ровная и пустая поверхность.

С «Ростовым» чуть сложнее. Клуб играл с пустой зоной на груди не весь сезон, а только весну, потому что контракт с прежним титульным спонсором – крупнейшей энергосбытовой компанией Ростовской области «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» – истек в декабре 2016-го и так и не был продлен. В сезоне-2015/16 это соглашение принесло клубу 40 миллионов рублей. Сейчас самым крупным спонсором «Ростова» остается группа компаний «Омнитрейд», которая управляет сетью АЗС под брендом Shell в Ростовской области.

Другой клуб без титульного спонсора – «Уфа» – совсем не торопится подписывать контракты. «Набить себе логотип какой-то компании – это вообще не проблема. Хоть завтра. Нам же нужно долгосрочное сотрудничество. Безусловно, нам хочется на этом всем зарабатывать, но не все сразу. Естественно, если клуб будет достигать высоких спортивных результатов, то это появится», – цитирует издание генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова.

Некоторые команды отводят свободное место на форме под продвижение благотворительных фондов. «Анжи» постоянно играл с эмблемой фонда «Территория добра», который помогает детям-сиротам, людям, нуждающимся в дорогостоящем лечении и иной социальной помощи. «Крылья Советов» вышли на декабрьскую игру в футболках с лого благотворительного забега Wings for Life World Run 2017 (его цель – привлечь внимание к травмам спинного мозга).

Важная тенденция прошлого футбольного сезона – появление спонсорских контрактов с букмекерскими конторами. Под конец чемпионата их рекламировали три команды – «Спартак» (около плеча), «Крылья Советов» (титульное спонсорство), «Урал» (около плеча и на шортах), летом к ним присоединился еще и ЦСКА (на спине). Логично предположить, что дальше контрактов с букмекерами будет больше.

В минувшем сезоне ФК «Краснодар» разбавил спонсорский пул, который несколько лет был прочно связан с основным бизнесом Сергея Галицкого. Партнерами клуба по-прежнему остаются производители сладкого, мяса и колбас, соусов и майонеза, соков, чая и детского питания, но теперь к ним добавился производитель смартфонов Meizu (помимо логотипа на спине запущена ТВ-реклама).

В целом чаще всего на формах клубов РФПЛ появлялись логотипы компаний из нефтегазовой отрасли. Нетрудно догадаться, что это не соотносится с европейскими тенденциями: согласно свежему отчету Федерации футбола Италии, две топовые категории спонсоров в топ-10 лигах – технологические компании и производители электроники, а также банки, страховые компании и финансовые группы.

Если же обобщать, то интересно посмотреть, какие компании брались за титульное спонсорство (данные – по ресурсу Sport Connect).

Нефтегазовая отрасль – 3 («Лукойл», «Газпром», «Газпром добыча Оренбург»)

Бизнес-группа – 2 (Flodinal Ltd, «Ренова»)

Транспорт – 1 (РЖД)

Энергетика – 1 («Россети»)

Металлургия – 1 (ТМК)

Общественный фонд – 1 (Akhmat Foundation)

Букмекер – 1 («Леон»)

Военная промышленность – 1 («Сплав»)

Пищевая промышленность – 1 (Constell Group)

Химическое производство – 1 («Нижнекамскнефтехим»)

Самым необычным размещением рекламы на форме стоит признать канистру «Лукойла» на шортах «Спартака».





В зачете технических спонсоров победил Adidas. Тут все просто – надо просто посмотреть, кто в чем играет.

В Adidas играет 7 клубов.

Nike – 4, Joma – 2, Jako – 2, Puma – 1.