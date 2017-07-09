«Саша танцевал даже полуголым…» Семь ярких сюжетов со свадьбы Овечкина (видео)

1. Овечкин танцует полуголым

Талантливый спортсмен талантлив во всем ! Саша , @aleksandrovechkinofficial ! Ты в очередной раз доказываешь какой ты крутой !!! 💪🏻 Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Июл 8 2017 в 1:17 PDT

Это уже конец свадьбы. Александр Великий с обнаженным торсом пляшет с каким-то исполнителем с «Дискотеки 80-х». Отмечаем, что Саша в хорошей форме и готов к новому сезону. А если вы знаете этого певца, то подскажите нам. Из какой он группы?

2. Свадебный торт

И ... свадебный торт 🎂🎂🎂 🎉 Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Июл 8 2017 в 2:02 PDT

Да, внушительный торт. Примерно в три роста Овечкина. Но и гостей в Барвихе много – должно хватить на всех.

3. Свадебный танец

Это было очень красиво ! Свадебный танец ! Насти @nastyashubskaya и Саши @aleksandrovechkinofficial 💙🙏🏻 Я представляю сколько Саша репетировал 👌🏻 Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Июл 8 2017 в 10:41 PDT

А вот это уже официальный вальс, под Брайана Адамса. Мы знаем, что так просто этот танец не исполняют, молодожены к нему готовятся несколько недель. Мы не сомневались в Анастасии, ну а Овечкин в танце выглядел совсем неплохо. Да что там, хорошо.

4. Поздравление от Путина

Не на каждой свадьбе президент России поздравляет не только телеграммой , но и звонит лично и гости могут услышать слова Владимира Владимировича Путина ( это осталось за кадром , но мы то слышали ) ! Вот это уровень ! 🇸🇮 Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Июл 8 2017 в 8:45 PDT

Отдельный сюжет вечера – молодых со свадьбой поздравил Владимир Путин. Не просто ведущий Николай Басков зачитал телеграмму от президента России со сцены. А еще гости услышали слова лично Владимира Владимировича. Правда, это осталось за кадром, но все же.

5. Меню свадьбы

Russian beautiful wedding 👰Alex & Nastya 💛 Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Июл 8 2017 в 8:32 PDT

Яна Рудковская, одна из почетных гостей церемонии, сфотографировала меню и выложила в инстаграм. Какие были блюда?

- Теплый ролл из шпината с лососем, красной икрой и соусом терияки;

- цыпленок в азиатском стиле с овощами;

- медальоны из телятины в коньячно-перечном соусе.

И все такое. На свадьбе Овечкина гуляли широко, но без вычурной экзотики вроде «Задняя лапка тушеного крокодила, запеченная в панцире черепахи».

6. Ведущий свадьбы

Поздравляю Настю и Сашу с Днём рождения Новой Семьи Овечкиных!!! Горько!!! 🎂❤️ #свадьба #Овечкины #ОвечкинШубская #счастье #ааааа Публикация от Артур Пирожков (А.Ревва) (@arthurpirozhkov) Июл 8 2017 в 1:51 PDT

Почему-то об этом пишет какой-то Артур Пирожков, но кроме Баскова ведущим свадьбы был Александр Ревва. Он с Сашей дружит давно – еще с тех пор, как они вместе со сцены исполняли одну юмореску в «Комеди Клабе».





7. Гости

Кому балет? Подтанцовка? #свадьба #овечкин #дворкович #ковальчук #барвиха Публикация от Vasilii Klimov (@klimov_v_a) Июл 8 2017 в 12:57 PDT

И будет неправильно сказать, что Овечкин на свою свадьбу позвал один только шоу-бизнес. Нет, были и хоккеисты. Дмитрий Орлов, недавно продливший контракт с «Вашингтоном». Илья Ковальчук, который пока ищет новый контракт. Александр Семин – друг из «Вашингтона», у которого с контрактом еще сложнее. Хоккеист-любитель Аркадий Дворкович, у которого все в порядке. Еще был главный тренер сборной России Олег Знарок. В общем, нормально все погуляли!