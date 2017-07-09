«Саша танцевал даже полуголым…» Семь ярких сюжетов со свадьбы Овечкина (видео)
1. Овечкин танцует полуголым
Это уже конец свадьбы. Александр Великий с обнаженным торсом пляшет с каким-то исполнителем с «Дискотеки 80-х». Отмечаем, что Саша в хорошей форме и готов к новому сезону. А если вы знаете этого певца, то подскажите нам. Из какой он группы?
2. Свадебный торт
Да, внушительный торт. Примерно в три роста Овечкина. Но и гостей в Барвихе много – должно хватить на всех.
3. Свадебный танец
А вот это уже официальный вальс, под Брайана Адамса. Мы знаем, что так просто этот танец не исполняют, молодожены к нему готовятся несколько недель. Мы не сомневались в Анастасии, ну а Овечкин в танце выглядел совсем неплохо. Да что там, хорошо.
4. Поздравление от Путина
Отдельный сюжет вечера – молодых со свадьбой поздравил Владимир Путин. Не просто ведущий Николай Басков зачитал телеграмму от президента России со сцены. А еще гости услышали слова лично Владимира Владимировича. Правда, это осталось за кадром, но все же.
5. Меню свадьбы
Яна Рудковская, одна из почетных гостей церемонии, сфотографировала меню и выложила в инстаграм. Какие были блюда?
- Теплый ролл из шпината с лососем, красной икрой и соусом терияки;
- цыпленок в азиатском стиле с овощами;
- медальоны из телятины в коньячно-перечном соусе.
И все такое. На свадьбе Овечкина гуляли широко, но без вычурной экзотики вроде «Задняя лапка тушеного крокодила, запеченная в панцире черепахи».
6. Ведущий свадьбы
Почему-то об этом пишет какой-то Артур Пирожков, но кроме Баскова ведущим свадьбы был Александр Ревва. Он с Сашей дружит давно – еще с тех пор, как они вместе со сцены исполняли одну юмореску в «Комеди Клабе».
7. Гости
И будет неправильно сказать, что Овечкин на свою свадьбу позвал один только шоу-бизнес. Нет, были и хоккеисты. Дмитрий Орлов, недавно продливший контракт с «Вашингтоном». Илья Ковальчук, который пока ищет новый контракт. Александр Семин – друг из «Вашингтона», у которого с контрактом еще сложнее. Хоккеист-любитель Аркадий Дворкович, у которого все в порядке. Еще был главный тренер сборной России Олег Знарок. В общем, нормально все погуляли!