Непримкнувший. Всемирная боксерская суперсерия стартует без Лебедева

В ночь с 8 на 9 июля в Монако состоялся драфт первого сезона Всемирной боксерской суперсерии.

Мы уже рассказывали вам о том, какова структура этого «революционного» проекта, кто является его организаторами, насколько велик призовой фонд и что можно назвать историческим прототипом серии.

Помимо оригинального Кубка имени Мохаммеда Али, победители соревнований получат от учредителей WBSS специальные бриллиантовые пояса.

The @WBCBoxing Diamond Belt - The winner of each weight class will earn this - Plus the #AliTrophy! 🏆



🚨 #TheDraft is LIVE in and hour! pic.twitter.com/piW0looxdt — WBSuperSeries (@WBSuperSeries) 8 июля 2017 г.

16 дорогих костюмов



Напомним, в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) на турнир заявились действующий чемпион мира по версии WBO украинец Александр Усик, обладатель пояса IBF россиянин Мурат Гассиев, чемпион WBC Майрис Бриедис из Латвии, регулярный чемпион WBA кубинец Юниер Дортикос, а также Дмитрий Кудряшов (Россия), Марко Хук (Германия), Кшиштоф Влодарчик (Польша) и Майк Перес (Куба).





Майрис Бриедис (справа) уверенно перебоксировал Марко Хука совсем недавно, 1 апреля



Назвать действие в Монте-Карло жеребьевкой можно лишь с большой натяжкой.

Процесс был следующим: боец из числа «сеяной» четверки, ощущая явную скованность в движениях и неловкость из-за непривычного пиджака от кутюр, поднимался на сцену и выбирал оппонента из числа «не сеянных», после чего вкратце обосновывал свое решение.

🎥 The Cruiserweights get close during the group photo shoot.



❓ Who is your pick to win?



💥 🥊 #AliTrophy pic.twitter.com/XVB1LjWbT0 — WBSuperSeries (@WBSuperSeries) 8 июля 2017 г.

Не исключено, что результаты этого своеобразного драфта были в той или иной мере предварительно согласованы с организаторами суперсерии, но нельзя не признать, что такой формат действительно интересен и нестандартен.

В результате, были сформированы такие четвертьфинальные пары:

Усик - Хук

Бриедис - Перес

Дортикос - Кудряшов

Гассиев – Влодарчик

Любопытно, как видят шансы участников на победу в турнире букмекеры. Приведем один из вариантов текущих онлайн-котировок:

Усик – 1,85

Гассиев – 6,0

Бриедис – 6,0

Дортикос – 9,0

Кудряшов – 13,0

Перес – 15,0

Хук – 21,0

Влодарчик – 26,0

Аналитики недвусмысленно сделали свой выбор, основываясь, в числе прочего, на ожиданиях любителей бокса во всем мире.

Подтвердит ли Александр Усик на деле статус главного хедлайнера WBSS?



Но можно ли считать Усика настолько очевидным фаворитом? Не будем забывать, что за плечами олимпийского чемпиона Лондона-2012 лишь 12 профессиональных боев и только одна победа над по-настоящему серьезным оппонентом – поляком Кшиштофом Гловацки.

Отметим, что сам Гловацки в последний момент был «отцеплен» от суперсерии. Организаторы предпочли ему кубинского левшу Переса, давно проживающего в Ирландии. Ранее Майк не без успеха выступал в тяжелом весе.

Еще до гала-вечера в Монако своими ожиданиями от турнира «крузеров» в рамках Всемирной боксерской суперсерии поделились многолетний тренер Геннадия Головкина и экс-наставник Сергея Ковалева Абель Санчес и перспективный российский «крузер» Максим Власов, который до последнего надеялся принять участие в данном соревновании.

По мнению обоих – Мурат Гассиев имеет вполне реальные шансы на то, чтобы дойти до финала.

Результаты драфта четвертьфиналов в суперсреднем весе (до 76,2 кг):

Джордж Гроувз (Великобритания) - Джейми Кокс (Великобритания)

Каллум Смит (Великобритания) - Эрик Скоглунд (Швеция)

Крис Юбэнк-младший (Великобритания)/Артур Абрахам (Германия)* - Авни Йилдырым (Турция)

Юрген Бремер (Германия) - Роб Брэнт (США)

Здесь фаворитами считаются три англичанина: Гроувз, Смит и Юбэнк.



*Поединок Юбэнк - Абрахам состоится 15 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Его победитель примет участие во Всемирной боксерской суперсерии.

Человек за бортом

По сути, единственный титулованный боец первого тяжелого веса, оставшийся в стороне от проекта – обладатель титула WBA Super Денис Лебедев. 9 июля ему предстоит сразиться в Екатеринбурге с Марком Флэнаганом. Ранее мы говорили о том, каков послужной список этого 27-летнего австралийца.

Долгое время Лебедев воздерживался от объяснения причин своего неучастия в суперсерии, заявляя о том, что окончательное решение еще не принято. Когда факт отказа стал уже совершенно очевидным, заговорили представители команды Дениса.

- В данный момент Лебедев принял решение не участвовать в турнире тяжеловесов World Boxing Super Series. На это было несколько причин и случилось так, как случилось. У Дениса сейчас все в порядке с боями, в это воскресенье он будет защищать свой титул WBA Super и никому его отдавать не намерен - ни сейчас, ни позднее.

Дело в том, что Денис владеет поясом WBA Super и тот боксер, который одержит победу в Супер серии, все равно будет иметь еще одного чемпиона в дивизионе помимо себя. Таким образом, поединок за звание абсолютного чемпиона между ними будет напрашиваться сам собой. Возможно, именно так все и произойдет. По крайне мере, нас такое развитие событий может заинтересовать, - рассказал менеджер российского боксера Вадим Корнилов.





А глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский объявил о своем намерении вступить в переговоры с регулярным чемпионом WBA Юниером Дортикосом. Согласно резолюции Всемирной боксерской ассоциации, Лебедев должен был сразиться с кубинцем в течение 120 дней после своего боя с Флэнаганом.

Путь интересный, вот только Дортикос, в отличие от Дениса, принял вызов в WBSuperSeries. И вполне естественно, что на ближайшие месяцы у Юниера совсем другие планы.

We will find out Cuban fight @YunielDorticos's opponent at the Draft tonight...



❓ Who do you want to see him fight?



💥 🥊 #AliTrophy pic.twitter.com/Y82MSG2Ur3 — WBSuperSeries (@WBSuperSeries) 8 июля 2017 г.

Конечно, в мире профессионального бокса ничего нельзя утверждать, и уж тем более исключать на все 100%. Однако если победитель суперсерии, прошедший через три тяжелейших поединка с лидерами своего дивизиона – затем принципиально откажется от боя с Лебедевым, едва ли найдется хотя бы один болельщик или эксперт, готовый осудить его за это.

Стоит напомнить и о том, что Денис по-прежнему является чемпионом мира только потому, что он не выставил пояс WBA на бой с Муратом Гассиевым, который состоялся в декабре 2016 года.

Боксеры сражались в Москве только за титул IBF. Казалось бы, заурядное и нехитрое крючкотворство, но в боксе подобное не принято, и американский промоутер Гассиева Леон Маргулес был крайне удивлен и разочарован таким поворотом событий.

Лебедев долгие годы выстраивал свое реноме на профессиональном ринге. Его заметили после ярких побед над Энцо Макаринелли и Александром Алексеевым, поддержали после неоднозначного судейского решения в бою с Марко Хуком, который состоялся в Германии. Его по-настоящему зауважали после разгрома Роя Джонса (пусть и лишь того немногого, что от него осталось) и ему искренне сочувствовали после кровавого триллера с другим Джонсом, по имени Гильермо.

Увы, прошло совсем немного времени, и сейчас репутация Дениса как чемпиона мира вернулась к исходной точке. Она располагается около нуля.