Самые грязные девочки российского спорта. Почему вы должны смотреть ралли-рейды

Завершился первый этап ралли-марафона «Шелковый путь», протянувшийся из Москвы до Чебоксар.

От Москвы до Чебоксар несколько сотен километров. Именно это расстояние на первом этапе предстояло преодолеть участникам седьмого по счету ралли-марафона «Шелковый путь».

Однако в зачет шли только шестьдесят с небольшим километров – так называемый спецучасток, или скоростной участок – дистанцию, которую гонщики проходят по бездорожью. Дальше испытаний будет больше – порядка четырех тысяч километров из общих 9,6 тысяч будет проходить именно за пределами асфальтированных трасс. Первый этап – традиционный пролог, на котором участники должны «вкатиться» в гонку, почувствовать ее.

Главных свершений мы, конечно, ждали от команды «КАМАЗ-мастер», пилоты которой выигрывали пять из шести предыдущих гонок в зачете грузовиков. Не тут-то было. Лучшим из российских гонщиков стал Антон Шибалов, приехавший на финиш с шестым временем. Остальные даже в десятку не попали, включая прошлогоднего победителя Айрата Мардеева и чемпиона «Дакара» этого года Эдуарда Николаева.





- До последнего момента думали, что спецучасток отменят, но организаторы решили, что все нормально. Трасса была сложной, грязной, очень скользкой и узкой. Так что мы здесь осторожничали. Мы стартовали первыми среди грузовиков – это всегда сложно. Сзади подкатили Ван ден Бринк и де Рой, я их пропустил. Но тяжело ехать первым, опять-таки. Очень важно было именно не потерять время, - признался после финиша чемпион «Шелкового пути» Айрат Мардеев.

В итоге в зачете грузовиков первым стал чех Мартин Коломы, который был первым и на стартовом этапе ралли-рейда «Дакар» этой зимой.

В зачете внедорожников, как и ожидалось, равных не было пилотам команды Peugeot – все три первых места за гонщиками французской «конюшни». Интрига заключалась лишь в том, кто станет первым. В прологе ралли-рейда лидером стал Себастьен Лёб, на два-три десятка секунд опередивший Сирила Депре – прошлогоднего победителя гонки. Третьим приехал многоопытный Стефан Петерансель.

Но ни Айрат Мардеев, ни Себастьен Лёб, не были героями этого дня. У героя сегодня было женское лицо. Все взгляды были прикованы к Марии Опариной и ее штурману Таисии Штаневой – единственному женскому экипажу в гонке. Девочки надеялись стать королевами грязи и они ими стали. Не победили, но внимание к себе привлекли.

Советский спорт на финише первого этапа "Шёлковый путь-2017" в Чебоксарах встречает пилотов и их экипажи @silkwayrally #советскийспорт#советскийспортвсегдарядом#ячитаюсоветскийспорт#шёлковыйпуть Публикация от Советский Спорт (@sovsportru) Июл 8 2017 в 7:16 PDT

Дело в том, что багги девушек не было оборудовано лобовым стеклом. В итоге команда на финиш приехала вся в грязи. Чтобы ответить на вопросы Марии даже пришлось выплевывать коричневую массу.

- Какое лобовое стекло? Зачем оно нужно?! Такое случается раз в сто лет. Дальше все будет просто отлично. Мы бы проехали лучше, но в автомобилем что-то случилось – сработала блокировка. Он по прямой ехал не быстрее 50-ти километров в час, а в горку – не больше тридцати. Не понимаю, что произошло, потому что с машиной все в порядке – она не должна была сломятся. Будем выяснять.

В воскресенье пилотов ждет преодолеть 157 километров узких и очень техничных трасс. Скоростные отрезки будут перемежаться менее быстрыми секциями, но в первую очередь экипажам придётся сосредоточиться на сохранности машины. Впереди еще вся гонка. Обидно будет вылететь в ее начале.