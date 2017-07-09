Борис Скрипко: Думаю, Лебедеву на ринге остался максимум один год
Известный комментатор Борис Скрипко поделился ожиданиями от боя чемпиона мира по версии WBA Дениса Лебедева и Марка Флэнагана.
Напомним, что поединок состоится 9 июля в Екатеринбурге.
– Соперник Дениса
Лебедева – Марк Флэнаган. Рекорды пяти последних соперников Фланагана – 2-7,
31-15, 10-5, 0-0, 0-2. Зачем нашему боксеру такой проходной бой?
– Это не проходной бой. Что греха скрывать, Денис скоро завершить карьеру.
– В течение пары лет?
– Даже, думаю, максимум год. Он давно в боксе, поизносился, устал. У него была большая любительская карьера и профессиональная. И травму и все что угодно. Он прошел очень тяжелый путь и пока остается на вершине. Но всему приходит конец. Физическая и моральная усталость влияет на это.
Денис – большой спортсмен. С характером. Его плюсы в том, что он очень правдивый человек. Он относиться очень честно и к себе и к соперникам. Он не будет изображать из себя того, чего нет.
– Флэнагана он
победит?
– Да. Должен победить. И после него, я так думаю, может еще один хороший прощальный бой для Дениса. Но это надо у Андрея Рябинского уточнить. Пусть спокойно уйдет. У него прекрасная семья, дочки. Все будет замечательно.
– Без Лебедева
пройдет Всемирная боксерская суперсерия. Ее участниками уже стали Юниер
Дортикос, Мурат Гассиев, Майрис Бриедис…
– Очень интересная серия. Если туда вольется Дмитрий Кудряшов, она будет еще интереснее. Насколько я знаю, Рябинский не против этого.
Лебедев? В рамках турнира надо провести три боя в году. Для Дениса это уже тяжеловато, потому что каждый соперник одного с ним уровня.
– У вас есть фаворит?
– Не знаю, согласился ли Усик.
– Да.
– Если он примет участие: Гассиев, Кудряшов и Усик – главные фавориты.