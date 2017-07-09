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«Игра престолов» мира бокса: финал в мае 2018-го

Сабир Магдеев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Игра престолов» мира бокса: финал в мае 2018-го

Все перипетии, связанные с ночной жеребьевкой Кубка Мухаммеда Али – в отчете нашего автора.

Накануне выхода седьмого сезона культового сериала «Игра престолов», фанаты профессионального бокса ожидают свою «игру», но не за трон выдуманного мира, а за «Кубок Мухаммеда Али».

8 июля в Монако, наконец, прошла жеребьевка интригующей суперсерии, призванной вернуть боксу былую славу и популярность, которую стала забирать зрелищная, набравшая обороты индустрия смешанных единоборств.

В 2009-2011 году уже проходило подобное событие, собравшее немалую зрительскую аудиторию, правда единственного канала showtime. Проходила та суперсерия в единственном весе - до 76,2 килограмма. На этот раз масштабы турнира куда более грандиозны: за трофей имени Мухаммеда Али будут драться представители двух весовых категорий, что позволит участвовать в нем разным боксерам, не зависимо от их контрактов. Да и само шоу не ограничится одним каналом.

Как и в прошлый раз, одной из весовых категорий будет суперсредний вес. Правда, в отличие от 2009-2011 года, состав участников не представляет большого интереса, да и сама весовая категория заняла в своей популярности столь же промежуточное место, что и в плане веса: между конкурентным полутяжелым и зрелищным средним. После выбора сеянными чемпионами своих оппонентов сложились следующие пары: Гроувз - Кокс, Смит - Скоглунд, Бреймар – Брант и Йилдерим - с победителем субботнего противостояния Абрахама и Юбенка младшего.

Куда большего внимания заслуживает тяжелый вес, который успел вернуться на телеканал HBO и может похвастать целой плеядой звезд, точно так же как и именитый сериал. Если приглядеться к именам, то Кубок Мухаммеда Али в тяжелом весе разыграют спортсмены из бывшего советского блока: два представителя Кубы, украинец, два россиянина, латвиец, поляк и, казалось бы, выпадающий из ряда, представитель Германии (ФРГ), родом из Боснии, бывшей Югославии. Здесь и бывшие чемпионы, и претенденты, но - что самое главное - чемпионы четырех основных организаций. Разве что WBA будет представлять регулярный чемпион, но не битый нокаутер кубинец Дортикос. Наверное, появление «суперчемпиона» Дениса Лебедева в списке было бы слишком красивой историей, да и об отсутствии бывшего чемпиона WBC Тони Белью фанаты могут только сожалеть, но у того в перспективе бои, несущие большую коммерческую ценность.

На жеребьевке сразу бросалось в глаза отсутствие представителей англоговорящих стран. Собственно, поэтому ни один из боксеров так и не смог дать внятного ответа ведущей на вопрос об оппоненте. Разве что Мурат Гассиев приятно удивил, высказав благодарность организаторам и пожелав удачи оппонентам, но зато осетинский тяжеловес остался без выбора. Правила IBF настигли его и в суперсерии, где обязательным оппонентом для нашего боксера стал Кшиштов Влодарчик по прозвищу El Diablo, проигрывавший в свое время нашему Григорию Дрозду. Пожалуй, не самый худший выбор из всех возможных.

Первым выбирать пришлось золотому олимпийскому медалисту и чемпиону Александру Усику, безусловному фавориту у букмекеров. Среди оставшихся трех несеяных боксеров украинский тяжеловес выбрал немецко-боснийского ветерана Марко Хука, который также хорошо известен нашему зрителю по противостояниям с Денисом Лебедевым и Александром Поветкиным. Хоть сам Хук и попытался высказать свое удовлетворение выбором Усика и даже пообещал на ломаном английском показать ему, что олимпийское золото в профессионалах ему не особо поможет, все-таки выбор украинца выглядит в большой степени стратегическим. Немец на спаде, нокаутирующей мощью он никогда не обладал, а в последнем бою с Бриедисом и вовсе показал, что так и не научился перестраиваться во время поединка.

Сам Бриедис, ставший чемпионом WBC после того, как титул оставил Тони Белью, выбрал бывшего супертяжеловеса, кубинца Майка Переса, пообещав поприветствовать того достойно в «тяжах». Отечественные любители бокса так и не успели должным образом изучить ленивую манеру ирландского кубинца, который был нокаутирован на второй минуте первого раунда все тем же Поветкиным. Латвиец же свой крайний бой выиграл у куда более опытного Хука и находится на подъеме.

Во всех противостояниях есть свой явный фаворит и аутсайдер, но нельзя этого сказать о последней паре Дмитрия Кудряшова и чемпиона WBA Юниере Дортикосе. На двоих у этих боксеров 41 нокаут из 42 побед, так что из всех четвертьфиналов этот представляется наиболее конкурентоспособным, а главное, зрелищным. Дмитрий смог закрыть обидное поражение от нигерийца Дурадолы, а не входящий в топ-10 тяжеловесов кубинец вновь закончил нокаутом свой последний бой.

Фанатам профессионального бокса, точно так же, как и любителям сериала, остается только ждать мая 2018 года, чтобы узнать, кто же все-таки станет королем и выиграет эту «Игру престолов».

Голосование: Кто выиграет Всемирную боксерскую суперсерию в первом тяжелом весе?

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