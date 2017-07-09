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Его любовь настоящая. Не стало 6-летнего Брэдли Лоури

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Его любовь настоящая. Не стало 6-летнего Брэдли Лоури
Фото: ФК «Сандерленд»

На этой неделе не стало Брэдли Лоури, юного фаната «Сандерленда». За его борьбой за жизнь следила вся Англия.

Он очень хорошо знает, что такое семейная трагедия. Он рано потерял двух братьев и сестру, затем скончался его отец. Он прошёл через всё это, сумел построить карьеру футболиста, воплотить свою мечту в реальность и при этом старался помогать окружающим, находящимся в беде.

Именно он был тем человеком, который запустил волну поддержки Брэдли Лоури. Мальчику, о котором знает не только вся армия болельщиков «Сандерленда», но и вся Англия. Человек, помогший собрать более миллиона фунтов на лечение. Человек, объединивший всю Англию вокруг малыша, борющегося со смертельной болезнью. 7 июля Брэдли не стало. Он умер в госпитале в окружении своей семьи. 

А когда неделю назад стало известно, что ситуация безнадежна, он приехал к мальчику, обнял его и так они провели вместе чуть ли не сутки. Зовут этого футболиста Джермейн Дефо.

Наверное, пересказывать всю историю сейчас не имеет смысла. Заболел мальчик в полтора года. Дорогостоящее лечение дало свои плоды. Но потом все вернулось. Нейробластома – очень агрессивная форма рака. АПЛ запустила акцию в поддержку маленького болельщика «Сандерленда». Для поддержания жизни нужны были сотни тысяч фунтов стерлингов. 
Перед матчем чемпионата Англии между «Челси» и «Сандерлендом» ему дали пробить пенальти в ворота Асмира Беговича. После советов Диего Косты он отправил мяч в сетку. Болельщики признали тот гол лучшим в декабре.

Брэдли Лоури стал своего рода символом объединения английского футбола. Да и не только английского: в поддержку мальчика болельщики со всего мира выслали 28 тысяч рождественских открыток, даже из Австралии и Новой Зеландии.

В марте этого года Дефо вывел Брэдли на матч отбора к ЧМ-2018. «Я не мог сдержать тогда слез», — говорил Дефо, который в том же матче забил гол.

Увы, несмотря на пожертвования, Брэдли стало хуже и его госпитализировали. Джермейн Дефо навещал Брэдли в больнице постоянно. Дефо был кумиром Брэдли, но в последние месяцы стал для него самым близким другом.

«Его любовь настоящая, я вижу это по его глазам», — писал Джермейн в своём «твиттере». «Он – мой лучший друг», — говорил о футболисте Брэдли.

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