Его любовь настоящая. Не стало 6-летнего Брэдли Лоури
На этой неделе не стало Брэдли Лоури, юного фаната «Сандерленда». За его борьбой за жизнь следила вся Англия.
Он очень хорошо знает, что такое семейная трагедия. Он рано потерял двух братьев и сестру, затем скончался его отец. Он прошёл через всё это, сумел построить карьеру футболиста, воплотить свою мечту в реальность и при этом старался помогать окружающим, находящимся в беде.
Именно он был тем человеком, который запустил волну поддержки Брэдли Лоури. Мальчику, о котором знает не только вся армия болельщиков «Сандерленда», но и вся Англия. Человек, помогший собрать более миллиона фунтов на лечение. Человек, объединивший всю Англию вокруг малыша, борющегося со смертельной болезнью. 7 июля Брэдли не стало. Он умер в госпитале в окружении своей семьи.
А когда неделю назад стало известно, что ситуация безнадежна, он приехал к мальчику, обнял его и так они провели вместе чуть ли не сутки. Зовут этого футболиста Джермейн Дефо.
Наверное,
пересказывать
всю историю
сейчас не имеет
смысла. Заболел
мальчик в полтора
года. Дорогостоящее
лечение дало
свои плоды. Но
потом все вернулось.
Нейробластома
– очень агрессивная
форма рака. АПЛ
запустила акцию
в поддержку
маленького
болельщика
«Сандерленда».
Для поддержания
жизни нужны
были сотни
тысяч фунтов
стерлингов.
Перед матчем чемпионата Англии между «Челси» и «Сандерлендом» ему дали пробить пенальти в ворота Асмира Беговича. После советов Диего Косты он отправил мяч в сетку. Болельщики признали тот гол лучшим в декабре.
Брэдли Лоури стал своего рода символом объединения английского футбола. Да и не только английского: в поддержку мальчика болельщики со всего мира выслали 28 тысяч рождественских открыток, даже из Австралии и Новой Зеландии.
В марте этого года Дефо вывел Брэдли на матч отбора к ЧМ-2018. «Я не мог сдержать тогда слез», — говорил Дефо, который в том же матче забил гол.
Увы, несмотря на пожертвования, Брэдли стало хуже и его госпитализировали. Джермейн Дефо навещал Брэдли в больнице постоянно. Дефо был кумиром Брэдли, но в последние месяцы стал для него самым близким другом.
«Его любовь настоящая, я вижу это по его глазам», — писал Джермейн в своём «твиттере». «Он – мой лучший друг», — говорил о футболисте Брэдли.
Bradley Lowery, the six-year-old who captured the hearts of football fans, has died following a brave battle with cancer. pic.twitter.com/teLHEwxYhI— Sky Sports News HQ (@SkySportsNewsHQ) 7 июля 2017 г.