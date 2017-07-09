Речь Карреры, откровения Федуна и новая трансферная цель «Зенита» (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Награждение «Спартака»

Спустя два месяца после победы в чемпионате игроки «Спартака» получили золотые медали. Мероприятие прошло без болельщиков, поскольку провести его на стадионе не удалось, а концертный зал не смог бы вместить всех желающих. Леонид Федун со сцены еще раз поздравил фанатов с долгожданным чемпионством.

– Наконец сбылось то, о чем мы мечтали долгие 16 лет. Безумно признателен поклонникам «Спартака». Вы знаете, что на нашем стадионе проводились матчи Кубка конфедераций. И, к сожалению, мы не смогли пригласить на мероприятие всех, чтобы они могли вживую увидеть мгновения вручения золотых медалей. Сердцами вы с нами. Большое спасибо тем, кто все эти годы верил в команду, кто был с ней и отдавал ей свою энергию! Без вас бы мы не стали чемпионами!





Владелец «Спартака» в этот вечер вообще говорил много.

– Давайте откровенно, для того, чтобы выступить в Лиге чемпионов достойно, надо иметь совсем другой уровень игроков, но постараемся быть конкурентными. Я ребятам сказал, что основные бонусы они получат именно за выход из групповой стадии, минимум за второе место в группе.

Не все поняли эти слова. Если нужны игроки другого уровня, то где же они? Где трансферы-то? Пока только один Петкович, чей уровень вызывает вопросы.

Самую зажигательную речь произнес Массимо Каррера. После слов «победы нужно праздновать, но этой мы добились в прошлом сезоне» итальянец снял медаль с шеи и убрал в карман пиджака.





Тем временем один иностранный источник сообщил об интересе «Спартака» к нападающему сборной Камеруна Муканджо. Что-то, как-то, где-то…

Новые трансферы «Зенита»

«Зенит» завершил австрийский сбор, а Дриусси официально стал игроком российского клуба. Это молодой (21 год) аргентинский нападающий с хорошей статистикой. Больше о нем сказать нечего: его игра не отличается выразительностью и исполнительским мастерством. Не творец.

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Хотя Роберто Манчини другого мнения.

– Дриусси – это хорошее приобретение. Трансферное окно еще не закрыто, у нас еще есть много времени, но каких-то конкретных имен я назвать пока не могу. Время для этого еще есть.

Было бы странно, если бы Манчини сказал что-то другое.





А новые трансферы, конечно, будут. Вчера просочилась информация о переговорах «Зенита» с защитником «Сан-Паулу» Кайо. Это подтвердил и Константин Сарсания, и президент бразильского клуба.

– Если они действительно заплатят 18 миллионов, нам ничего не останется, как отпустить Кайо, – заявил GloboEsporte президент «Сан-Паулу».





Сводки межсезонья

ЦСКА завершил австрийский сбор победой над словенской «Нафтой» (4:1). Правда, играла молодежь. Из основной обоймы были только Набабкин, Миланов и Оланаре. К игре последнего у Виктора Гончаренко возникли претензии.

– Он может гораздо больше. Если он будет так плох, то будет иметь большие проблемы. Движения должно быть гораздо больше, реализация – лучше. У нас есть левые защитники, есть, кто может на фланге сыграть. Оланаре нужно играть в центре.





Резерв «Краснодара» сыграл вничью с чешской «Славией» (1:1).





Сегодня ЦСКА и «Краснодар» сыграют друг с другом. Правда, похоже, эту игру нигде не покажут.





Завершил второй сбор и «Ростов». Вчера он сыграл два матча: в первом участие принял резерв (0:3 с австрийским «Блау-Вайс»), во втором – основа (1:0 с датским «Брондбю»).





Первые скандалы в ФНЛ

ФНЛ зажила своей привычной жизнью. Уже в первом туре разгорелся судейский скандал. Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев взорвал социальные сети.

– Судья испортил игру. Соперник нас не то что не переиграл, а вообще сложностей не доставлял. Пенальти абсолютно придуманный. Я буду просить руководство писать какие-нибудь жалобы. Что-то надо делать. Можно молчать и говорить, что у нас все хорошо, но это клоунада. То, что происходит, иначе как клоунадой не назовешь. Нас, как быдло, как скот, заталкивают.

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