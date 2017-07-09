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Русский футбол на игле. Паунд снова атакует?

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ричард Паунд
Ричард ПаундФото: Gettyimages.ru

Бывший глава WADA и член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд призвал ФИФА назначить независимого следователя после сообщений о допинге в российском футболе, о чем сегодня уже рассказывал «Советский спорт». Разберемся, что именно произошло и как к этому относиться.

О ЧЕМ ПРОСИТ ПАУНД?

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) назначить независимого следователя для проверки сообщений о допинге в российском футболе.

ЧТО СТАЛО ПОВОДОМ? 

Речь идет о статье в британской The Daily Mail, которая написала в июне о том, что все члены сборной России по футболу, участвовавшие в чемпионате мира 2014 года в Бразилии, подозреваются FIFA в употреблении допинга.

ПОЧЕМУ ПАУНД ОПОЗДАЛ?

Он, известное дело, бюрократ. Поэтому всегда готов создать очередную комиссию. ФИФА уже давным-давно отреагировала. И проблему можно считать снятой. В пресс-службе все в том же июне сообщили, что все допинг-пробы участников ЧМ-2014, включая пробы всех игроков сборной России, дали отрицательный результат.

ПОЧЕМУ ОТВЕТ ФИФА НЕ УДОВЛЕТВОРИЛ ВСЕХ?

После ответа ФИФА глава независимой комиссии WADA по расследованию проблемы допинга в российском спорте Ричард Макларен заявил, что, возможно, существовала отдельная система для покрытия положительных допинг-проб в российском футболе. По словам Макларена, есть 155 проб российских футболистов, которые кажутся ему подозрительными и которые еще не прошли ретроспективный анализ WADA.

ЧТО БУДЕТ?

Скорее всего, не будет ничего. Но по мнению Паунда, ФИФА должна назначить независимого стороннего следователя для расследования не менее чем 34 случаев, связанных с допинговым скандалом в российском спорте. Причина — в том, что над исследованием ФИФА в российском футболе работал Марсьяль Соги, бывший глава лаборатории WADA в Лозанне, где были уничтожены 54 пробы российских спортсменов.

По мнению Паунда, назначение независимого следователя поможет «обеспечить доверие и избежать конфликта интересов».


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